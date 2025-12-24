2025-12-24 12:57 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食|安平區。「汨所」新店報報!!!!!寵物友善餐廳，隱身巷裡老宅深夜咖啡廳，充滿綠意令人心曠神怡。
這間「汨所」是看到脆友分享才收入口袋名單中，店家在11月至今已有1個個多月，今天就利用平日午餐時間再次出現，店家就位於安平老街週邊巷弄裡，咖啡廳設置在日式老洋房裡面，來到老宅餐廳馬上看到的綠意，推開大門令我驚訝！室內空間間栽種盆栽數量不庭院（舒服！），「汨所」雖然每週營業輸只有4天時間，營業時間卻是從早上到晚間都有，觀察菜單，這裡有早午餐、晚餐、甜點及飲品等，小高就點早午餐來當午餐享用，品嚐完覺得定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給你品嚐。
沿著巷弄走到這棟日式老洋房，前院擺滿一盆盆綠色植栽真是舒服。
推開大門迎面而來的是充滿復古的結構，維持老屋的原始變得額外公園，讓這棟老屋呈現出日式復古的簡約結構。
大門一旁設有一間臥室和室主席地而坐餐飲區。
室內這個餐飲空間放滿南洋風情的綠色植栽，搭配了這款日式老屋特別有日式復古休閒廣場。
檯面上設有放置茶杯和茶水供客人自取。
這裡是店家點餐和結帳服務櫃檯，菜單放在櫃檯上供客人自取參考。
服務台前緣有安置家具供客人自取使用。
店面西南是店家最吸睛的休閒餐飲空間。
從店內向外拍攝的是店家前沿開放式餐飲空間。
這裡室內用餐空間超舒適的餐飲空間（全景），日式的家具與綠色植物及魚缸的簡約佈置，讓這個餐飲空間令人舒適怡然自得超。
本是店家親手寫的菜單供客人點餐參考，菜色主要分類有早午餐、晚餐、甜點及飲品等，這裡每人低餐都是一杯飲料。
小高就點果香魚排280元與烘焙茶90元。
這盤是果香魚排280元，這餐盤上有魚排，生菜沙拉、煎蛋及麵包等。
這生菜附上了胡麻醬供客人吃時，這些生菜沙拉很清脆爽口真好吃。
這煎蛋香口感滑嫩真好吃。
餐盤上這魚排是採用台灣產的鯛魚肉，這魚排表面焦香較沒有軟魚刺，搭配這香料沾醬整體口感真好吃。
這杯是茶90元，這烘焙澀茶茶味大概不會苦好喝。
店家資訊： 汨所
地址：708台南市安平區安平區安北路131巷6號
營業時間：週五～週日11:30~23:00/週五10:30~17:30(週二、三、四公休)
電話:0983-353-869
樂天小高邀請約資料
線路ID：0937318086（不是電話！）
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數