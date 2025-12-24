2025-12-24 12:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
捷運南港站旅遊服務中心啟用 打造「聞香」的旅遊服務新體驗
【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續提升城市旅遊服務品質，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）全新打造「捷運南港站旅遊服務中心」，12/23正式啟用。該中心以「不只看見，更能『聞』見南港：一間有桂花香氣的旅遊服務中心」為設計核心，結合視覺、嗅覺與在地文化元素。即日起至12/31止，前往該中心諮詢並出示追蹤「臺北旅遊網」Facebook 粉絲專頁畫面，即可免費獲得限量好禮二選一 ！
觀傳局表示，南港車站為臺鐵、高鐵及捷運三鐵交會的交通樞紐，更有台北流行音樂中心、南港展覽館、瓶蓋工廠台北製造所及科技、商務園區等重要設施，吸引大量國內外旅客參與展覽、演唱會、論壇及多類型活動。南港不僅是臺北重要的交通門戶與產業重鎮，更蘊含豐富的自然、人文與產業記憶。本次捷運南港站旅遊服務中心的規劃，跳脫傳統「諮詢櫃檯」的功能定位，以「不只服務，更是體驗」為理念，讓旅客在踏出捷運站的第一時間，即能透過感官體驗，感受南港的獨特氣質與城市溫度。
步入「捷運南港站旅遊服務中心」，櫃檯立面以精緻的桂花鏤空雕刻吸引目光，燈光映照下投射出層層光影，營造宛如桂花盛放的靜謐氛圍。展示牆面結合葉片雕刻、人造桂花與鏡面葉片，象徵南港自然生態與城市發展共生；同時，由台灣香氛品牌設計專屬桂花香氛，淡雅氣息瀰漫於空間中，讓旅客無形中建立對南港的氣味記憶，並透過立體木板堆疊轉譯包種茶梯田意象，使人在城市核心亦能感受在地茶山的層次韻味。
觀傳局表示，即日起至12/31止，每日前120名旅客至捷運南港站旅遊服務中心諮詢，並出示追蹤「臺北旅遊網」Facebook 粉絲專頁畫面，即可免費獲得桂花香氛片或桂花包種茶包好禮二選一，數量有限，送完為止。邀請旅客一同以香氣與茶韻，收藏專屬於南港的旅遊記憶。
為因應近日社會危安事件，臺北市旅遊服務中心加強安全旅遊意識，未來將配合捷運警察與安全維護人力，並強化旅服人員的危機應變能力，以提升臺北市旅遊安全環境。
