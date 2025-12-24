2026花季限定！搭萊茵河輪 一次輕鬆走訪比利時、荷蘭、德國、法國

2025-12-24
總部位於法國的泛歐河輪可說是歐洲最具代表性的河輪公司之一，引領旅客探訪歐洲不同城市風光。　圖：尊榮假期／提供
總部位於法國的泛歐河輪可說是歐洲最具代表性的河輪公司之一，引領旅客探訪歐洲不同城市風光。　圖：尊榮假期／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】對於走馬看花的行程已趨近無感時，來趟歐洲尊爵不凡的河輪旅程，細細品味優雅的法式生活，尤其是在2026春季收穫最美花季，為玩遍世界的資深玩家，開啟不同階段的旅程首選。

▲憑藉著對於河輪的豐富經驗與產品規劃，讓尊榮國際旅行社勇奪第12屆國際金旅獎唯一河輪商品的殊榮。　圖：尊榮假期／提供
▲憑藉著對於河輪的豐富經驗與產品規劃，讓尊榮國際旅行社勇奪第12屆國際金旅獎唯一河輪商品的殊榮。　圖：尊榮假期／提供

過去2年承包多次萊茵河、多瑙河河輪旅程的尊榮國際旅行社，一直廣受好評，更於2024年在「國際金旅獎」成為唯一獲得肯定的河輪商品。看準歐洲賞花的旺盛需求，特別包下「MS SYMPHONIE 交響號」2026/04/14、04/22、04/23的航次，以每梯次百人的規模，加上專家親自操刀規劃的岸上行程，為旅客開啟全新的旅遊視野。

▲每逢花期，庫肯霍夫公園有450萬株顏色各異的鬱金香與近300萬株的球莖花卉爭相鬥豔。　圖：shutterstock／來源
▲每逢花期，庫肯霍夫公園有450萬株顏色各異的鬱金香與近300萬株的球莖花卉爭相鬥豔。　圖：shutterstock／來源

春暖花開 悠閒徜徉萊茵河畔

尊榮假期產品總監李英明表示，不同於傳統歐洲行程的拉車，河輪是以更悠閒的步調徜徉在河道上欣賞沿岸風光，省去天天換飯店、打包行李，多出來的時間，就是悠閒時光，讓旅行不再總是匆忙的過客，而是一趟享受悠閒放鬆的旅程。特別選擇在春暖花開的季節，讓旅客搭乘著兼具優雅船舶空間與法式服務的泛歐河輪航行於萊茵河岸，沿途在尊榮精心規劃的港口停泊欣賞歐洲古城的迷人風光，返回河輪後則是能享受到法式的尊崇服務與精緻餐食，解決荷蘭賞花旺季期間一房難求的關鍵點。

「鬱金香花季-泛歐河輪萊茵采風+綺麗阿爾卑斯12日/13日」選用國泰航空香港轉機，依據航程從阿姆斯特丹、蘇黎世、布魯塞爾交叉進出，巧妙避開他航旺季期間團體機位需求緊張的問題，也能讓中南部的旅客透過高雄－香港輕鬆出發。

▲以法式料理為榮的泛歐河輪，在專業大廚的帶領下，將讓旅客都能在泛歐遊輪上品味到一道道宛如藝術品的純正法式料理。　圖：尊榮假期／提供
▲以法式料理為榮的泛歐河輪，在專業大廚的帶領下，將讓旅客都能在泛歐遊輪上品味到一道道宛如藝術品的純正法式料理。　圖：尊榮假期／提供

▲菜單由法國主廚設計，將當地食材融入每日菜單中，滿足旅人挑剔的味蕾。　圖：尊榮假期／提供
▲菜單由法國主廚設計，將當地食材融入每日菜單中，滿足旅人挑剔的味蕾。　圖：尊榮假期／提供

▲河輪上景觀餐廳，品嚐美味佳餚同時，還能欣賞河岸美麗風光。　圖：尊榮假期／提供
▲河輪上景觀餐廳，品嚐美味佳餚同時，還能欣賞河岸美麗風光。　圖：尊榮假期／提供

走進法式的浪漫風情 用五感體驗河輪魅力 「踏上泛歐河輪，您將進入一個極致的旅遊環境，享受無與倫比的舒適」，李英明強調，河輪雖常被稱作遊輪的縮影，但其實整體服務來看河輪更強調歐式風情的尊崇感體現。以餐食為例，總部位於法國的泛歐河輪以提供純正的法式料理著稱，相比於歐式料理的重口味，法式料理更著重少油少鹽的健康設定，加上用心規劃的佐餐酒，以及窗外的河岸優美風光，讓每一次用餐都是種饗宴。

當享用完美味料理後，旅客則能信步來到甲板享受微風輕拂，或是到交誼廳、酒吧點上一杯特調，欣賞停靠不同城市時特邀的表演團體，晚風、音樂、美酒、美景交織下，對於旅客而言絕對是絕佳的感受。此外，由於尊榮採全包式的服務，旅客在航程中只需要全心享受美食、美景，無需擔心荷苞大瘦身，河輪上除了用餐的酒水搭配，酒吧飲料也無須另外附費。

▲法國浪漫童話小鎮－史特拉斯堡。　圖：shutterstock／來源
▲法國浪漫童話小鎮－史特拉斯堡。　圖：shutterstock／來源

專家操刀規劃航程 從不同視角看歐洲

河輪旅遊早就是歐美旅客享受生活的一種旅遊方式，也吸引許多河輪公司爭相進駐，但也讓航程基本以歐美市場習性為出發導向。為此尊榮特別與泛歐河輪不斷來回溝通，確保能停靠在最符合台灣旅客習性的港口。

李英明強調，歐洲商品受限於天數考量，造成景點常常只能短暫停留，但借助河輪晚上航行、白天靠岸的特性，尊榮盤點出萊茵河畔的精華景點，加上泛歐河輪船體輕巧的優勢能深入許多航道，讓行程的豐富度層層堆疊。如被譽為最精華的萊茵河谷，旅客便能欣賞沿岸的城堡、葡萄園，尊榮也將走訪著名的葡萄酒產地－呂德斯海姆；抵達科隆時，旅客也不僅僅是探訪著名的教堂，更擁有充足時間能欣賞週邊的老市集、古城區，感受截然不同的歐洲之旅。如此奢華的行程按常理來說肯定所費不貲，但為了讓旅客能體驗法式浪漫與歐洲美好風光，不但保留了全包式及悠閒旅行的河輪旅遊的精神，行程售價都控制在15、16萬元上下，區隔坊間動輒20萬起跳的河輪高價設定，讓更多旅遊愛者，一睹萊茵河輪的無盡風采。

想感受更多精彩河輪假期，01/06台北場、01/08高雄場、01/09台中場、01/16台南場將舉辦相關說明會，歡迎踴躍洽詢。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#高雄 #浪漫 #景點

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

2025-12-16 享民頭條
編輯/鄭欣宜撰文

編輯/鄭欣宜撰文

又是橙黃橘綠時！冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子，柑橘類水果不會太難挑選，加上台灣農產品的品質很優秀，說得誇張一點，盛產季節的雞蛋丁，閉著眼睛買也都很好吃，不過，柑橘類水果唯一要避免的，就是要避免買到裡面乾乾，然後很酸的那種，以及，買回家後如何保存，也是一番學問，愛吃水果的小編要跟女孩們分享這些祕訣。

冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫
冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫

如何挑選?

1.拿起來沉甸甸的

判斷柑橘類水果是否多汁，第一個關鍵就是「重量感」。外觀同樣尺寸的橘子和柳丁，拿起來比較沉的那顆，幾乎可以直接加分，因為水分就是重量。很多乾掉的柑橘，外表看起來正常，實際上拿起來卻有一種空空的感覺。妳不需要真的秤重，只要在手上稍微比較一下，通常就會感覺到。

2.果皮彈性佳

再來要摸的是果皮的彈性。水分充足的柑橘或柳丁，表皮按下去會有一點柔軟感，能感覺到裡面的果肉在回彈，而不是硬邦邦像塑膠球。那些裡面乾乾的橘子柳丁，外皮常常偏厚、偏硬，摸起來像是在努力撐住形狀，實際上裡面早就缺水。

3.果皮要薄

好吃的柑橘類水果，通常是多汁皮薄，肉厚厚的通常不好吃，至於外皮的厚度，其實用摸的就能感覺得出來，如果妳摸到外皮硬硬的，八九不離十是厚皮。

4.挑選外皮黃色或是黃綠色的

柑橘類水果在秋末就會出現，但是這時候的柑橘類，通常外皮很綠，吃起來也比較酸，等到初冬，就進入盛產季節，市場上的柑橘類水果外皮大多是黃色，或者是黃綠色，這時候的橘子和柳丁就很好吃，風味酸甜富有層次。

如何保存?

柑橘類水果不難保存，放室溫就可以，而且很耐放，柳丁可以放2~3周，不過，還是有事項必須注意，如果放在不通風的密閉環境，或者使用不透氣的塑膠袋包裹水果，濕氣會累積並且讓水果發霉。保存的精髓，其實是讓水果「慢慢呼吸」。

如果妳打算短時間內吃完，最適合的方式是放在陰涼、通風、避免陽光直射的地方。不要全部堆疊在一起，讓水果彼此留點空間，可以減少受壓與悶壞的機率。

如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫
如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫

如果妳一次買比較多，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。放進冰箱前，水果都不要清洗，水分殘留反而會加速腐敗。妳可以用廚房紙巾把橘子或柳丁單顆包起來，再放進保鮮袋，記得不要完全密封，留一點縫隙讓空氣流通。這樣能減少水分流失，也能避免濕氣悶在裡面。

最後要提醒的是，柑橘類都不是越放越好吃的水果。當妳發現某一顆已經達到最好吃的狀態，就不要捨不得，趕快吃掉，才不會讓妳前面精心挑選的努力，輸給時間。

買柑橘其實很像看人，外表只是線索，真正重要的是整體狀態。當妳願意多看、多摸、多比較，再加上正確的保存方式，妳會發現，買到裡面乾乾的橘子，不再是命運，而只是妳已經成功避開的選項之一。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#水果 #濕氣 #冰箱

2026花季限定！搭萊茵河輪 一次輕鬆走訪比利時、荷蘭、德國、法國

2026花季限定！搭萊茵河輪 一次輕鬆走訪比利時、荷蘭、德國、法國

#高雄 #浪漫 #景點

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 9
DREAM PLAZA、裕隆城、LaLaport誰的討論度最高？全台近三年開幕商場TOP 10揭曉

DREAM PLAZA、裕隆城、LaLaport誰的討論度最高？全台近三年開幕商場TOP 10揭曉

#開幕 #主題餐廳 #LaLaport

網路溫度計DailyView 2025.12.24 279
迎接聖誕楓紅潮 大雪山漫山紅葉燦爛登場

迎接聖誕楓紅潮 大雪山漫山紅葉燦爛登場

#大雪山 #楓紅 #氣溫

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 11
冬遊台南龜丹溫泉泡湯新體驗 一同走進山林秘境 體驗慢活療癒之旅

冬遊台南龜丹溫泉泡湯新體驗 一同走進山林秘境 體驗慢活療癒之旅

#臺南 #療癒 #周邊

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 11
富士山景觀人氣溫泉旅館排名公布 露天風呂、大窗景成最大亮點

富士山景觀人氣溫泉旅館排名公布 露天風呂、大窗景成最大亮點

#飯店 #靜岡 #氣溫

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 10
從熊本出發！體驗長崎・島原半島魅力路線

從熊本出發！體驗長崎・島原半島魅力路線

#魅力 #咖啡館

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 10
全台首家！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作主題房 入住送獨家週邊

全台首家！《SPY×FAMILY 間諜家家酒》合作主題房 入住送獨家週邊

#粉絲 #周邊 #期間限定

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 15
夢幻啟航！尊榮假期阿拉斯加郵輪之旅 再創榮耀獲金旅獎肯定

夢幻啟航！尊榮假期阿拉斯加郵輪之旅 再創榮耀獲金旅獎肯定

#國家公園 #王子 #假期

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 12
吃。台南市。美食|安平區。「汨所」新店報報!!!!!寵物友善餐廳，隱身巷裡老宅深夜咖啡廳，充滿綠意令人心曠神怡。

吃。台南市。美食|安平區。「汨所」新店報報!!!!!寵物友善餐廳，隱身巷裡老宅深夜咖啡廳，充滿綠意令人心曠神怡。

#美食探店 #老屋 #咖啡廳 #餐廳

樂天小高＠美食之旅 2025.12.24 14
捷運南港站旅遊服務中心啟用 打造「聞香」的旅遊服務新體驗

捷運南港站旅遊服務中心啟用 打造「聞香」的旅遊服務新體驗

#捷運 #觀傳局 #展覽

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 18
