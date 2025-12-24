台中美食一級戰區：吃貨必看，逢甲夜市十大美食獵捕中！

打鐵豆花 河南店.。圖／IG, lcj.1017

逢甲一帶可以說是台中最有活力的地區之一，聚集了逢甲大學的學生與各地旅客，加上熱鬧的逢甲夜市天天開張，讓這裡成為不折不扣的台中美食一級戰區！ 無論你是第一次來台中，還是逢甲夜市的回頭客，這一帶的美食真的吃不膩。這次就讓 FunTime 小編以逢甲大學為中心，嚴選多間人氣必吃的逢甲夜市美食與巷弄內隱藏版小吃，從鹹食、甜點到創意料理通通有，快一起來看看你踩點過幾家吧！

建議路線這樣走： 從【福星路夜市入口】出發，第一站先攻人氣排隊美食如「明倫蛋餅」、「官芝霖大腸包小腸」，接著沿著夜市主幹道一路吃下去，中段轉進「文華路」附近尋找巷弄隱藏小吃，如「激旨燒鳥」、「紅茶臭豆腐」；最後再到「逢甲大學正門前」收尾，享受甜點如「厚奶酥吐司」或「芋頭牛奶冰」，邊吃邊散步剛剛好。 別忘了留點肚子，因為每個轉角都有驚喜等你發現！

炳叔烤玉米逢甲總店

炳叔烤玉米逢甲總店。圖／IG, eat_love901

炳叔烤玉米位在福星路上，雖然距離逢甲夜市有段距離，但人氣絲毫沒受影響，現在更是紅到全台開分店，可見魅力非凡。與一般攤位的烤玉米不一樣，這裡使用的是珍珠玉米，而且玉米還有硬、適中和軟三種可以選，非常客製化的烤玉米可不常見，來到逢甲不妨來品嚐看看。

地點：台中市西屯區福星路332號

營業時間：15:00-00:00（假日14:30開始營業）

海邊小屋

海邊小屋。圖／IG, jcz__eat

乾燒蛤幾乎是每個夜市都有的美食，而將乾燒蛤在台灣發揚光大的就是逢甲這間「海邊小屋」，他可是全台夜市乾燒蛤的創始店呢！而且在乾燒蛤遍布、競爭超強的環境中，他依然靠著一顆顆新鮮多汁又肥美的蛤蠣，在逢甲夜市中屹立不搖！

地點：台中市西屯區文華路121-12號斜對面

營業時間：18:30-21:30

官芝霖大腸包小腸

官芝霖大腸包小腸。圖／IG, hawthornbbfoodie

講到台中逢甲觀光客最愛排隊的小吃，除了等等會介紹到的明倫蛋餅，另一家就是官芝霖大腸包小腸了，這間大腸包小腸可以那麼知名的原因不外乎就是他那豐富的口味以及滿滿的配料，原味、辣味、黑胡椒等洋洋灑灑的口味都讓傳統的大腸包小腸在口味上有了更多的驚喜，如果是願意排隊的朋友，小編極力推薦，非常值得。

地點：台中市西屯區逢甲路20號

營業時間：12:00-00:00（週五、週日營業至00:30、週六營業至01:00）

金享(金桑)–綠豆牛乳冰沙

金享(金桑)–綠豆牛乳冰沙。圖／IG, mido_ofoodie

就在官之霖大腸包小腸的對面，有一間圈粉無數的飲品金享(金桑)綠豆牛乳冰沙。很多人買完大腸包小腸後，都會順手帶上一杯這杯清涼又解膩的綠豆冰沙。招牌綠豆沙冰使用真材實料，細緻綿密的口感加上濃醇鮮奶，喝一口瞬間暑意全消，不只解渴還超療癒。逢甲夜市美食百百款，吃多了煎煮炒炸，來杯享綠豆牛乳冰沙，幫你平衡味蕾、涼爽整個夜晚！

地點：台中市西屯區逢甲路19巷1號

營業時間：12:00-22:30（週五、週六營業至23:00）

大甲芋頭城

大甲芋頭城。圖／IG, monio.taiwan.life

想吃芋仔不用跑大甲，在逢甲「大甲芋頭城」就能夠品嚐道地新鮮的芋頭啦！大甲芋頭城位在逢甲夜市內，招牌是芋圓、芋泥及冷凍芋，只需要幾個銅板、點一個綜合芋圓就能一次吃到所有配料，小編上次是吃完一心臭豆腐後，再來這裡吃芋圓，真的非常過癮～

營業時間：13:30-23:30

地點：台中市西屯區福星路461巷2-1號

明倫蛋餅

明倫蛋餅。圖／IG, eatwzme

明倫蛋餅從彰化明倫國中前的三輪車小攤起家，現在成為了逢甲夜市中名氣最響亮的一間店。明倫蛋餅的口感軟Q，有點像是可麗餅的感覺，口味的變化是在它的醬汁，招牌是甜辣醬，另外還有胡椒粉、辣椒粉、醬油等三種選擇，每一種口味與蛋餅都是絕配，是來到逢甲必吃的美食。

小編小提醒：其實距離明倫蛋餅本店短短200公尺的文華路上有間明倫蛋餅二店，排隊人潮相較本店少了許多，建議大家可以去碰碰運氣呦。

【福星本店】

地點：台中市西屯區福星路546號

營業時間：平日15:00-00:00、假日11:30-00:30

【二店】

地點：台中市西屯區文華路1-1號

營業時間：平日15:00–23:30、假日15:00-00:00

