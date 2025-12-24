台中美食一級戰區：吃貨必看，逢甲夜市十大美食獵捕中！

2025-12-24
打鐵豆花 河南店.。圖／IG, lcj.1017
打鐵豆花 河南店.。圖／IG, lcj.1017

逢甲美食地圖

逢甲一帶可以說是台中最有活力的地區之一，聚集了逢甲大學的學生與各地旅客，加上熱鬧的逢甲夜市天天開張，讓這裡成為不折不扣的台中美食一級戰區！ 無論你是第一次來台中，還是逢甲夜市的回頭客，這一帶的美食真的吃不膩。這次就讓 FunTime 小編以逢甲大學為中心，嚴選多間人氣必吃的逢甲夜市美食與巷弄內隱藏版小吃，從鹹食、甜點到創意料理通通有，快一起來看看你踩點過幾家吧！

建議路線這樣走： 從【福星路夜市入口】出發，第一站先攻人氣排隊美食如「明倫蛋餅」、「官芝霖大腸包小腸」，接著沿著夜市主幹道一路吃下去，中段轉進「文華路」附近尋找巷弄隱藏小吃，如「激旨燒鳥」、「紅茶臭豆腐」；最後再到「逢甲大學正門前」收尾，享受甜點如「厚奶酥吐司」或「芋頭牛奶冰」，邊吃邊散步剛剛好。 別忘了留點肚子，因為每個轉角都有驚喜等你發現！

逢甲美食地圖.png
逢甲美食地圖

看詳細全文連結：【逢甲夜市必吃美食】Top10美食地圖！蛋餅、臭豆腐、綠豆沙

台中景點全攻略：台中吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


炳叔烤玉米逢甲總店

炳叔烤玉米逢甲總店.jpg
炳叔烤玉米逢甲總店。圖／IG, eat_love901

炳叔烤玉米位在福星路上，雖然距離逢甲夜市有段距離，但人氣絲毫沒受影響，現在更是紅到全台開分店，可見魅力非凡。與一般攤位的烤玉米不一樣，這裡使用的是珍珠玉米，而且玉米還有硬、適中和軟三種可以選，非常客製化的烤玉米可不常見，來到逢甲不妨來品嚐看看。


地點：台中市西屯區福星路332號

營業時間：15:00-00:00（假日14:30開始營業）


海邊小屋

海邊小屋.jpg
海邊小屋。圖／IG, jcz__eat

乾燒蛤幾乎是每個夜市都有的美食，而將乾燒蛤在台灣發揚光大的就是逢甲這間「海邊小屋」，他可是全台夜市乾燒蛤的創始店呢！而且在乾燒蛤遍布、競爭超強的環境中，他依然靠著一顆顆新鮮多汁又肥美的蛤蠣，在逢甲夜市中屹立不搖！


地點：台中市西屯區文華路121-12號斜對面

營業時間：18:30-21:30


官芝霖大腸包小腸

官芝霖大腸包小腸.jpg
官芝霖大腸包小腸。圖／IG, hawthornbbfoodie

講到台中逢甲觀光客最愛排隊的小吃，除了等等會介紹到的明倫蛋餅，另一家就是官芝霖大腸包小腸了，這間大腸包小腸可以那麼知名的原因不外乎就是他那豐富的口味以及滿滿的配料，原味、辣味、黑胡椒等洋洋灑灑的口味都讓傳統的大腸包小腸在口味上有了更多的驚喜，如果是願意排隊的朋友，小編極力推薦，非常值得。


地點：台中市西屯區逢甲路20號

營業時間：12:00-00:00（週五、週日營業至00:30、週六營業至01:00）


金享(金桑)–綠豆牛乳冰沙

金享(金桑)–綠豆牛乳冰沙.jpg
金享(金桑)–綠豆牛乳冰沙。圖／IG, mido_ofoodie

就在官之霖大腸包小腸的對面，有一間圈粉無數的飲品金享(金桑)綠豆牛乳冰沙。很多人買完大腸包小腸後，都會順手帶上一杯這杯清涼又解膩的綠豆冰沙。招牌綠豆沙冰使用真材實料，細緻綿密的口感加上濃醇鮮奶，喝一口瞬間暑意全消，不只解渴還超療癒。逢甲夜市美食百百款，吃多了煎煮炒炸，來杯享綠豆牛乳冰沙，幫你平衡味蕾、涼爽整個夜晚！


地點：台中市西屯區逢甲路19巷1號

營業時間：12:00-22:30（週五、週六營業至23:00）


大甲芋頭城

大甲芋頭城.jpg
大甲芋頭城。圖／IG, monio.taiwan.life

想吃芋仔不用跑大甲，在逢甲「大甲芋頭城」就能夠品嚐道地新鮮的芋頭啦！大甲芋頭城位在逢甲夜市內，招牌是芋圓、芋泥及冷凍芋，只需要幾個銅板、點一個綜合芋圓就能一次吃到所有配料，小編上次是吃完一心臭豆腐後，再來這裡吃芋圓，真的非常過癮～


營業時間：13:30-23:30

地點：台中市西屯區福星路461巷2-1號

 

明倫蛋餅

明倫蛋餅.jpg
明倫蛋餅。圖／IG, eatwzme

明倫蛋餅從彰化明倫國中前的三輪車小攤起家，現在成為了逢甲夜市中名氣最響亮的一間店。明倫蛋餅的口感軟Q，有點像是可麗餅的感覺，口味的變化是在它的醬汁，招牌是甜辣醬，另外還有胡椒粉、辣椒粉、醬油等三種選擇，每一種口味與蛋餅都是絕配，是來到逢甲必吃的美食。


小編小提醒：其實距離明倫蛋餅本店短短200公尺的文華路上有間明倫蛋餅二店，排隊人潮相較本店少了許多，建議大家可以去碰碰運氣呦。

【福星本店】

地點：台中市西屯區福星路546號

營業時間：平日15:00-00:00、假日11:30-00:30

【二店】

地點：台中市西屯區文華路1-1號

營業時間：平日15:00–23:30、假日15:00-00:00


中捷運輕鬆搭：中捷懶人包總整理

台中美食地圖：從公益路吃到草悟道！名單大公開

台中夜景大公開：寶藏夜景平台都在這～趕快收藏

FunTime旅遊比價

FunTime旅遊比價

FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#蛋餅 #台中美食 #逢甲夜市 #台中旅遊

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

編輯推薦

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

❤日本❤京都人氣景點【清水寺】~☆祈福&採點★雙滿足

2025-12-20

#清水寺❤

#旅遊插曲

「要不我幫妳拍吧~」

正忙著自拍時聽到這句

來自對岸友善的小姐姐

穿著和服非常融入背景

超多人瞬間很難對焦聲音來源

可能看我在找音源又說了一次

真心感謝這主動幫拍的行為~!!

((是說怎麼知道我聽中文~~><"))

位於音羽山半山腰

正式名稱為#音羽山清水寺❤

因山中瀑布清澈水質而得名

京都頗具盛名的寺院

通往寺廟的山路相當陡峭

意味著一路向上

街道兩旁店鋪林立

販售當地特色商品、紀念小物及美食

如清水窯的陶器、腐竹、和風髮飾

總之相當好逛~!!

主佛為#十一面千手觀世音菩薩❤

擁有11種面相與42隻手

象徵廣大無邊的慈悲

解救苦難的芸芸眾生

別名是面向所有方位之者

人們相信祂能化身為33種姿態

救助世間萬物生靈

故前往清水寺祈求~

無病消災、事業順利&美滿良緣!!

清水寺內有許多必看景點

如可眺望京都市區及溪谷的#清水舞台❤

清水舞台位於主殿~是這最具代表性的

採用傳統日式木結構

高13米，且完全未用一根釘子

#音羽瀑布❤

位於清水寺主殿下方，分成三股水流

可用特製的長柄勺取瀑布的泉水

倒至手中飲用~不能直接用勺子喝喔

#地主神社❤

在清水寺主殿後方

是祈願好姻緣的知名地方

神社前立著兩塊巨石

據說若能閉著眼從一塊巨石直達另一塊巨石

就能找到真愛~有興趣者可以挑戰看看

可惜我們造訪這天施工中囉

而被指定為重要文化財的#仁王門、西門、三重塔

因極具歷史價值

已被聯合國教科文組織列入世界文化遺產

#清水寺#清水舞台#音羽瀑布#地主神社#日本京都

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #遺產 #景點 #打卡景點

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

2025-12-16 享民頭條
編輯/鄭欣宜撰文

編輯/鄭欣宜撰文

又是橙黃橘綠時！冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子，柑橘類水果不會太難挑選，加上台灣農產品的品質很優秀，說得誇張一點，盛產季節的雞蛋丁，閉著眼睛買也都很好吃，不過，柑橘類水果唯一要避免的，就是要避免買到裡面乾乾，然後很酸的那種，以及，買回家後如何保存，也是一番學問，愛吃水果的小編要跟女孩們分享這些祕訣。

冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫
冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫

如何挑選?

1.拿起來沉甸甸的

判斷柑橘類水果是否多汁，第一個關鍵就是「重量感」。外觀同樣尺寸的橘子和柳丁，拿起來比較沉的那顆，幾乎可以直接加分，因為水分就是重量。很多乾掉的柑橘，外表看起來正常，實際上拿起來卻有一種空空的感覺。妳不需要真的秤重，只要在手上稍微比較一下，通常就會感覺到。

2.果皮彈性佳

再來要摸的是果皮的彈性。水分充足的柑橘或柳丁，表皮按下去會有一點柔軟感，能感覺到裡面的果肉在回彈，而不是硬邦邦像塑膠球。那些裡面乾乾的橘子柳丁，外皮常常偏厚、偏硬，摸起來像是在努力撐住形狀，實際上裡面早就缺水。

3.果皮要薄

好吃的柑橘類水果，通常是多汁皮薄，肉厚厚的通常不好吃，至於外皮的厚度，其實用摸的就能感覺得出來，如果妳摸到外皮硬硬的，八九不離十是厚皮。

4.挑選外皮黃色或是黃綠色的

柑橘類水果在秋末就會出現，但是這時候的柑橘類，通常外皮很綠，吃起來也比較酸，等到初冬，就進入盛產季節，市場上的柑橘類水果外皮大多是黃色，或者是黃綠色，這時候的橘子和柳丁就很好吃，風味酸甜富有層次。

如何保存?

柑橘類水果不難保存，放室溫就可以，而且很耐放，柳丁可以放2~3周，不過，還是有事項必須注意，如果放在不通風的密閉環境，或者使用不透氣的塑膠袋包裹水果，濕氣會累積並且讓水果發霉。保存的精髓，其實是讓水果「慢慢呼吸」。

如果妳打算短時間內吃完，最適合的方式是放在陰涼、通風、避免陽光直射的地方。不要全部堆疊在一起，讓水果彼此留點空間，可以減少受壓與悶壞的機率。

如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫
如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫

如果妳一次買比較多，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。放進冰箱前，水果都不要清洗，水分殘留反而會加速腐敗。妳可以用廚房紙巾把橘子或柳丁單顆包起來，再放進保鮮袋，記得不要完全密封，留一點縫隙讓空氣流通。這樣能減少水分流失，也能避免濕氣悶在裡面。

最後要提醒的是，柑橘類都不是越放越好吃的水果。當妳發現某一顆已經達到最好吃的狀態，就不要捨不得，趕快吃掉，才不會讓妳前面精心挑選的努力，輸給時間。

買柑橘其實很像看人，外表只是線索，真正重要的是整體狀態。當妳願意多看、多摸、多比較，再加上正確的保存方式，妳會發現，買到裡面乾乾的橘子，不再是命運，而只是妳已經成功避開的選項之一。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#水果 #濕氣 #冰箱

捷運南港站旅遊服務中心啟用 打造「聞香」的旅遊服務新體驗

捷運南港站旅遊服務中心啟用 打造「聞香」的旅遊服務新體驗

#捷運 #觀傳局 #展覽

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.24 12
晶華打造聖誕大餐 邀您在室內最高的聖誕樹下，享受佳節氛圍的豐盛餐點！

晶華打造聖誕大餐 邀您在室內最高的聖誕樹下，享受佳節氛圍的豐盛餐點！

#台北晶華酒店 #聖誕樹 #飯店

旅遊經 2025.12.24 11
台北凱撒聖誕傳愛不停歇 住房旺季，串聯義賣與關懷行動，不忘公益傳溫馨

台北凱撒聖誕傳愛不停歇 住房旺季，串聯義賣與關懷行動，不忘公益傳溫馨

#台北凱撒 #飯店 #公益

旅遊經 2025.12.24 8
【趣吧】一生必去『北海道破冰船』流冰奇景｜破冰船種類/景點懶人包

【趣吧】一生必去『北海道破冰船』流冰奇景｜破冰船種類/景點懶人包

#北海道 #景點 #度假村

Tripbaa 趣吧 2025.12.24 16
台中美食一級戰區：吃貨必看，逢甲夜市十大美食獵捕中！

台中美食一級戰區：吃貨必看，逢甲夜市十大美食獵捕中！

#台中美食 #逢甲夜市 #台中旅遊 #蛋餅

FunTime旅遊比價 2025.12.24 21
2026 超商春節福袋開戰！全家、萊爾富誰最狂？BMW、iPhone 17 Pro、股票福袋一次看

2026 超商春節福袋開戰！全家、萊爾富誰最狂？BMW、iPhone 17 Pro、股票福袋一次看

#萊爾富 #人氣 #Pro #中獎 #台積電 #全家

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.24 50
狂一鍋的冬日溫暖三重奏

狂一鍋的冬日溫暖三重奏

#火鍋 #美食 #香菜 #台北 #親子

Mei-wen Wang 2025.12.24 19
吃甜甜過聖誕節！雙北精選8間應景甜點

吃甜甜過聖誕節！雙北精選8間應景甜點

#美食探店 #聖誕節 #甜點 #抹茶 #美食

Suru 2025.12.24 40
鹿港隱藏版美食【鹿港圓環頂麵食館】很有在地感的麵店，值得停下來的好味道。必點招牌乾意麵，還有我喝過最軟嫩不腥的豬心湯。隨便點都不踩雷，鹿港麵店推薦。

鹿港隱藏版美食【鹿港圓環頂麵食館】很有在地感的麵店，值得停下來的好味道。必點招牌乾意麵，還有我喝過最軟嫩不腥的豬心湯。隨便點都不踩雷，鹿港麵店推薦。

#美食探店 #鹿港 #彰化美食 #彰化旅遊 #人氣美食

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.12.24 30
深耕台灣九十餘年 知名食品大廠推出「麻辣嫩鴨血罐頭」冬季再掀居家火鍋熱潮

深耕台灣九十餘年 知名食品大廠推出「麻辣嫩鴨血罐頭」冬季再掀居家火鍋熱潮

#麻辣鍋 #餐廳 #聚餐 #豬肉

享民頭條 2025.12.24 33
