全台唯一 AI 智能美甲｜美甲熊西屯店｜20 秒完成彩繪美甲也太扯

超酷的美甲新玩法，原來AI 也可以用來做指甲彩繪！在台中西屯的美甲熊，有一台全台唯一的 AI 智能美甲彩繪機，只要準備好想要的圖片，機器就能直接把圖案印在指甲上，畫面細緻度完全看圖片品質，越清楚就越漂亮，整個過程其實很輕鬆，現場有美甲師幫忙卸甲、做前置，也會在完成後幫你做保養，流程很完整，底色光療的顏色選擇也很多，可以自由搭配自己喜歡的風格，最讓人驚訝的是，彩繪速度真的超快，單指大約 20 秒就搞定，很適合想要快速完成又不想花太多時間的人！

美甲熊

地址： 407臺中市西屯區國祥街22號

電話號碼： 0982 320 146

營業時間：09:00–17:00（週日到18:00)

線上官方預約請點我：page.line.me/764ghmnx

美甲價目表

如有變更以店內為主喔！

店內環境

這家位在台中西屯，靠近東海大學，小小一間店，附近停汽機車都很方便，店內有三個美甲座位，一個做腳部美甲的座位，位子不多，所以都是需要提前預約的喔！

全台唯一AI智能美甲

美甲熊除了可以做卸甲、光療、美甲彩繪外，店家引進了全台唯一AI智能美甲機器，只需要提供照片，只需要20秒就可以完成彩繪美甲

在這之前，會需要先做前置處理：修甲型、推甘皮、甲面拋光清潔

AI美甲可以10隻手指頭都做，也可以跟我一樣，只有做幾隻手指頭，剩下的就可以選擇一般光療，有亮面、霧面可以選，顏色選擇也很多

有做AI的手指頭，底色繪塗上白色，手指頭周圍會先塗上一層保護膠

這邊要注意的是，AI指甲彩繪，任何圖片都可以印，照片也可以，畫素越高、清晰度越高，也因指甲的底色是白色，所以圖片是白底的是最好，如果不是白底的，印出來的顏色就會淡一點點，我自己覺得不會淡很多

上機前還會再塗上一層『 打印專用膠 』

之後只要將手指頭放入機器內後，必須要『靜止不動』，靜待20秒後就完成了！

剛印完的圖，需要先照ＵＶ燈，使圖案固定，以免摸到圖案糊掉

我自己的甲片因為長期咬指甲，所以甲片很小，一般美甲師不太會接彩繪，AI指甲彩繪連像我這種的小甲片都可以印，真的很棒，現在AI美甲新客體驗價只要＄490，趕緊預約體驗看看吧！

一起看看影片吧！

[ 繼續閱讀 ]

[台中西屯] 欣超脊椎保健｜台中無痛整復推薦｜線上預約制｜讓緊繃的身體重新找回平衡感！

[彰化員林] 菈菲兒私人美學招待所｜極致大V電波｜彰化無痛保養推薦｜內附汽車停車場！

[台中太平] 洛伊SPA會館｜台中太平按摩放鬆推薦｜經絡按摩120分鐘｜臥虎藏龍的放鬆好去處｜指壓、油壓、足壓、拔罐｜線上預約制｜內附價目表

[台中南屯區 ] 此刻霧眉.Studio｜人生第1次霧唇全記錄｜拯救暗沈蒼白嘴唇｜實拍照片紀錄持續更新中！不用上口紅就有自然好氣色！