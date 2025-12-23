2025-12-23 18:19 舌尖上的旅人 Eric Hsu
南台灣直飛九州新選擇 虎航高雄、台南雙點進出熊本
台灣虎航今天同步開航「高雄－熊本」與「台南－熊本」兩條新航線，熊本成為虎航在日本的第23個航點，其中「台南－熊本」更是品牌首度自台南起飛的國際航線，象徵航網正式延伸至南台灣核心城市，積極布局中南部旅運市場。
為見證首航，高雄－熊本首航班抵達阿蘇熊本機場後，由熊本縣知事木村敬率同熊本熊與地方代表親自迎接，並舉行隆重首航儀式，展現日方對雙航線同日開航的高度重視。台南－熊本首航則於台南機場舉行啟動典禮，台灣虎航商務長許致遠與交通部民航局局長何淑萍、台南市長黃偉哲等貴賓共同見證，台南市政府隨後也率團飛往熊本，展開城市交流與觀光推廣。
台灣虎航董事長黃世惠表示，雙航線首航不僅展現對南台灣旅運市場的重視，更是虎航首度將國際航點延伸至台南，具重要里程碑意義。透過高雄、台南雙點進出，將大幅縮短南台灣與九州之間的距離，同時串聯台南、高雄與熊本的產業與交流動能，也期盼吸引更多日本旅客走訪南台灣，深化台日觀光往來。
慶祝首航，高雄國際機場、台南機場及阿蘇熊本機場同步舉行灑水儀式，台灣出發的首航旅客皆可獲得限定首航明信片；熊本航線也推出限定機上餐「阿勇家－東坡肉」，每班限量供應。兩條航線初期每週各飛2班，隨著新航點加入，台灣虎航由高雄出發的日本航線已達9條，進一步強化南台灣赴日旅遊與商務的便利性。
