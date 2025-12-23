【南屯區】不葷主義茶餐廳台中店 ‧ 結合經典菜色與創新素食料理的純素港式茶餐廳

一直很想來品嚐這間號稱"素食界鼎泰豐"的『不葷主義』

剛好朋友有貴賓卡能借用,可以來用餐有8折折扣又能一飽口福

※消費滿$2000(未含服務費),可申辦會員

『不葷主義茶餐廳』不僅提供經典的港式菜色,還有許多創意蔬食料理

每一道菜都讓人驚艷,讓人很享受這一場純粹又精緻的蔬食饗宴

用餐後，和友人們都吃得滿足又滿意~

位於公益路與大昌街口附近,若是停車,我們會停在大英街星巴克旁的停車場

▼店內環境

明亮、簡約的餐廳環境,木質家具搭配柔和燈光,溫馨舒適的氛圍,適合聚餐或休閒用餐

▼餐點

Menu

餐點有點心、飽食暖心的飯食麵食、中式經典菜色的獨家菜餚、優質蛋白的蛋類豆腐餐點、菇且一試、蔬蔬福福、湯品、甜點

冰花鍋貼 $140、口水雞絲 $350、蟹黃燴絲瓜 $350、清蒸臭豆腐 $280、三杯猴頭菇 $380、松露炒飯 $350、奶黃流沙包 $120、蘿蔔絲餅 $130、綠豆沙鍋餅 $130

(價格請以現場為主)

這次來吃的每一樣都好吃,每一道都必點！

三杯猴頭菇

猴頭菇口感厚實且柔嫩,具有Q彈的咬感,鮮美多汁,搭配濃郁醬汁後層次豐富,十分入味

口水雞絲

口水雞是經典川菜的涼菜之一

顧名思義...這道菜以麻辣鮮香的風味,總能讓人垂涎三尺、口水直流~

我們這次也特別點了這道菜來品嚐,這道以素食方式呈現的口水雞...以豆腐皮代替雞絲,搭配爽脆的小黃瓜、香酥的花生、彈牙的涼皮,再拌上香辣的辣油

不僅在視覺上幾乎與傳統口水雞無異,味道上的還原度也極高,吃起來開胃又下飯,令人回味無窮

松露炒飯

粒粒分明的松露炒飯,松露香氣撲鼻又有色彩繽紛炒飯配料,色香味俱全,口感上層次豐富

口感飽滿帶彈性的米飯和蛋香、蔬菜等配料增添咀嚼感,每一口都吃得很滿足

冰花鍋貼





鍋貼冰花色澤金黃的外觀如同冰霜結晶般細緻...咬下時,首先感受到冰花的焦香與脆口

皮薄餡多、美味酥脆,好吃到大家又點了一份來品嚐~

蘿蔔絲餅

蘿蔔絲餅外酥內軟,但是有些稍稍不合我的口味....

本以為會吃到絲條柔嫩的蘿蔔絲,結果內餡是口感較為細緻綿密的蘿蔔泥,吃起來滑順柔軟

但是這道特別適合喜歡細膩口感的朋朋或長輩們享用

清蒸臭豆腐

不知為何,素食的臭豆腐總是特別美味。來『不葷主義』也特別要點一份來吃~

果然沒有讓人失望,臭豆腐口感軟硬適中,搭配微辣的湯汁,無論單吃或拌飯都十分可口

蟹黃燴絲瓜

不敢吃絲瓜的我,無法為這道餐點評論口感,但看友人們吃得開心,肯定也是一道美味餐點

奶黃流沙包

包子外皮潔白細緻鬆軟,奶黃流沙內餿質地滑順細膩,奶香濃郁~

一口咬下(※要小心燙口內饀),溫熱的內餡流動感十足,讓人忍不住一口接一口

綠豆沙鍋餅

沙鍋餅薄脆好吃,十分適合當作餐後甜點,不管正餐吃得多飽,甜點總是讓人有再開一個胃的魔力

不葷主義茶餐廳台中

【店址】台中市南屯區公益路二段21號

【TEL】04-2323-8111

【營業時間】週一~日 11:30–15:00 17:30~21:30

僅收現金／一成服務費

不葷主義茶餐廳台北

【店址】台北市松山區南京東路三段275號2樓

【TEL】02-2545-9977

【營業時間】週一~日 11:30–15:00 17:30~21:30

僅收現金／一成服務費