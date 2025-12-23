台北大安區居酒屋推薦！燃點現代居酒屋：OL下班後的微醺救贖🍷明太子烏龍麵好吃到哭、爆漿生蠔超鮮甜！跟著懂吃的姊姊一起開箱這間質感滿分的現代居酒屋，氣氛好到不想回家 ft. 閨蜜聚餐必收口袋名單 ✨

這真的不是在開玩笑，當妳在辦公室像個陀螺轉了一整天，回過神來已經是下班時間，那種靈魂被抽乾的感覺，懂的人一定懂 (›´ω`‹ )。

這時候如果還要去那種人擠人、講話要用吼的吵雜餐廳，真的會讓人想直接原地登出人生。前幾天跟一位認識好幾年的姊姊約吃飯，我們兩個都是那種對生活品質有點小堅持，但又不想太做作的類型 (撥髮)。

姊姊特別交代，要找個「食物要有水準，但氣氛要能讓人把面具卸下來」的地方。這題目真的很難，就像要在網拍海裡撈出一件質感像專櫃的白T一樣難啊！(汗)

後來我翻遍了口袋名單，決定帶她去延吉街那邊的一間寶藏店——燃點現代居酒屋。

這家店給我的感覺，就像是一個穿著西裝但會講冷笑話的紳士，既有質感又讓人放鬆 ✨。

下班後的都市綠洲：這不是妳印象中的那種居酒屋

一走到延吉街62巷，妳會發現這裡跟那種掛滿紅燈籠、地板黏黏的傳統居酒屋完全不同 (ヾﾉ･ω･`)。

燃點 Fresh的門面乾淨利落，大片的落地窗透出暖黃色的光，加上那個很有現代感的金屬招牌，光是在門口就有種「今天我值得被好好對待」的心理暗示。

走進店裡，沒有那種濃厚的油煙味撲面而來，反而是清爽的空氣和剛剛好的音樂聲量。

這點對於我們這種想聊心事、順便抱怨一下老闆（誤）的OL來說，簡直是救贖啊！

我們選了一個舒適的位置坐下，姊姊看著菜單上的酒水，眼神都亮了起來 (✪ω✪)

因為這裡竟然有澳洲的Bundaberg 氣泡飲！我們點了百香果和血橙口味，當那金黃色的液體倒進裝滿冰塊的可愛玻璃杯裡，氣泡滋滋作響的瞬間，真的有一種把整天的煩悶都釋放出來的錯覺 🥂。

百香果的酸甜香氣很天然，不像有些化學調味水喝起來假假的，血橙則是帶點成熟的大人味，顏色美到我們還沒喝就先拍了十張照片，這就是我們要的儀式感啊！

前菜與海鮮：喚醒味蕾的溫柔前奏 (´▽`ʃ♡ƪ)

喝了口氣泡飲潤潤喉，前菜上桌了。

那道橙香醃蘿蔔真的必須給它一個大拇指 👍，切成薄片的蘿蔔透著光，咬下去是清脆的「卡茲」聲，隨之而來的是淡淡的橙皮香氣。

酸甜適中，就像是一個溫柔的鬧鐘，輕輕地把我們麻木的味覺叫醒。

接著重頭戲來了，那個日本宮城縣生蠔！兩顆飽滿的生蠔躺在冰塊上，光看光澤就知道有多新鮮 ✨，我跟姊姊一人一顆，擠上一點檸檬汁，一口滑進嘴裡。

那瞬間彷彿被大海擁抱了一下，完全沒有腥味，只有滿滿的鮮甜和海水的鹹香在嘴裡爆開。

這種幸福感真的太直接了，如果有什麼事情是一顆生蠔解決不了的，那就吃兩顆吧 (笑)。

串燒與熱食：這才是居酒屋的靈魂 🔥

來居酒屋怎麼能不吃串燒？但這裡的串燒真的有驚喜。

先說那個看起來黑黑一條的墨魚香腸，外表看起來真的很像什麼黑暗料理 (喂)，但妳千萬不要被它騙了！

夾一塊配著旁邊附的生蒜片一起吃，外皮煎得微微焦脆，裡面卻是Q彈多汁。

墨魚的鮮味跟蒜片的辛辣在嘴裡跳探戈，這種反差萌的口感真的讓人一口接一口停不下來 (๑´ڡ`๑)

肉類的表現更是精彩，蕃茄牛五花捲是我的心頭好 💕，油脂豐富的牛五花包裹著酸甜的小番茄，咬下去的時候小心燙口，因為番茄汁會在嘴裡爆漿，剛好解了牛肉的油膩。

還有那個美國安格斯黑牛背肩串，簡單的椒鹽調味就足夠了，肉質軟嫩又有嚼勁，吃得出來師傅烤功很厲害，火候控制得剛剛好，沒有把肉汁烤乾。

如果你跟我一樣是那種「什麼都想吃一點」的貪心鬼，絕對要點那串雞皮雞心雞軟骨雞尾椎(這名字也太長 XD)

但它一串就能滿足四種願望！

雞皮酥脆、雞心軟嫩、軟骨脆口、七里香油脂豐富，吃這一串就像在經歷一場口感的雲霄飛車，豐富到不行。

另外，黑松露雞腿肉串也是一絕，濃郁的松露香氣配上鮮嫩的雞腿肉，瞬間把平民美食提升到了法式料理的層次，每一口都是奢華的享受 (*´∀`)~♥。

當然，蔬菜也是不能少的，櫛瓜烤得保留了水分，咬下去還很水嫩，清清爽爽的剛好平衡了肉類的重口味

對了，還有台灣松阪豬，那種獨特的脆脆口感，配上店家特製的調味，越嚼越香，真的是下酒（或下氣泡飲）的神器。

壓軸主食：療癒系奶香爆擊 🍜

吃到這裡其實已經有點飽了，但看到明太子鮮奶烏龍麵上桌的時候，我們的第二個胃自動開啟 (咦？)

這道麵簡直是藝術品，濃稠的奶油白醬裹滿了每一根烏龍麵，上面鋪著粉橘色的明太子。

攪拌均勻後大口吸入，那個奶香味濃郁到化不開，烏龍麵Q彈到會在嘴裡跳舞，明太子的微辣顆粒感在齒間爆開。

每一口都像是在給辛苦了一天的自己一個大大的擁抱，這種澱粉帶來的快樂，真的是任何減肥計畫都無法阻擋的 (≧∇≦)/。

這一餐吃下來，我們聊了工作、聊了感情、聊了那些只有女生才懂的小秘密 🤫。

在燃點這裡，沒有壓迫感，只有好吃的食物和放鬆的氛圍，就像回到一個懂妳的老朋友家裡一樣自在。

走出店門口的時候，看著台北夜晚的街景，突然覺得明天好像又有力氣去面對那些煩人的報表和會議了 (握拳)。

如果妳也正在尋找一個可以好好吃飯、好好說話，而且食物好吃到會讓妳暫時忘記熱量的地方

真的強烈建議把這家店存進妳的Google Map裡。

畢竟，在這座繁忙的城市裡，能找到一個讓身心靈都「充飽電」的角落，是多麼珍貴的一件事啊！💕

給姊妹們的重點整理 & 傳送門 ( • ̀ω•́ )