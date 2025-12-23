台南空山祭為什麼年年爆？今年必看亮點、主燈與夜遊體驗一次掌握

圖片來源：官方

2026 春節是馬年，過年送禮壓力又要來了：要送長輩不能太隨便，要送客戶要有排面，送朋友還希望「好拍又好吃」。如果你已經被各家品牌的禮盒洗版，不知道從哪一款下手，這篇直接幫你把今年話題度最高的 17 款過年禮盒、完整品項與價錢一次整理好，從法式甜點、茶禮到鹹點、公益禮盒都有，還附上早鳥優惠與企業訂購資訊，讓你可以按預算、按對象精準出手。

open it.「Gallop 馳騁」馬年限定禮盒：顏值派＋口味派一次滿足

圖片來源：官方

以法式瑪德蓮聞名的 open it.，每年年節限定禮盒都是送禮排行榜常勝軍。迎接馬年，他們直接把「馬毛紋」畫上瑪德蓮表面，推出馬年限定「雙運富馬瑪德蓮」，每一顆都是手繪紋理、獨一無二，濃厚巧克力搭配威士忌麥香尾韻，大人味十足。

圖片來源：官方

馬年新品一口氣端出多款風味，像是帶淡雅松露與 Q 彈麻糬口感的「蜂蜜松露瑪德堡」、鹹甜交織的「明太子 QQ 瑪德堡」，還有使用國宴級金牌果醬製作的「金宴菓韻瑪德蓮」，加上檸檬蜂蜜、櫻花蜜桃、馥香密瓜等果香系組合，整盒打開就像在逛高級甜點櫃。

圖片來源：官方

如果想一次包辦甜點與乾果，open it. 也與台灣水果乾品牌「有貴人」聯名，推出「蜜桃烏龍瑪德蓮」、「旺來紅韻瑪德蓮」兩款果乾系瑪德蓮，禮盒內再搭配芭樂、蜜桃、鳳梨水果乾隨手包，吃甜點同時補貴人運。

主要品項與價格：

2026 馬年限量款 10 入「瑪德蓮＆瑪德堡禮盒」，內容包含蜂蜜松露瑪德堡 2 入、明太子 QQ 瑪德堡 2 入、櫻花蜜桃瑪德堡 2 入、哈蜜瓜瑪德堡 2 入、雙運富馬瑪德蓮 2 入，早鳥優惠價為 1,104 元（原價 1,150 元）。

「2026 新年聯名款｜open it. X 有貴人 8 入」禮盒，內含兩款聯名瑪德蓮加上三種水果乾，售價 668 元，預計 2026 年 1 月 2 日開賣。

早鳥＆優惠重點：

新年限定禮盒將自 2025 年 12 月 11 日起開賣，至 2026 年 1 月 31 日前，訂購「品牌禮盒」或「2026 新年禮盒」可享單件 96 折，全館消費滿 1,500 元免運，很適合一口氣幫親友、同事通通準備好。

青鳥旅行「春光躍影」蛋捲禮盒：影后同款，企業送禮指名款

圖片來源：官方

灌陷蛋捲品牌青鳥旅行今年以「春光躍影 Spring’s Light in Motion」為主題迎接馬年，主視覺結合白馬、鈴蘭花與春日花海，找來金鐘影后楊謹華詮釋系列禮盒，整個調性是很典雅大方、走「企業送禮＋長輩會喜歡」路線。

圖片來源：官方

今年春節不只把經典蛋捲做成不同組合，也加碼兩款全新風味：以榛果醬、巧克力與穀物顆粒打造的「榛果可可蛋捲」，以及酥脆不黏牙的「夾餡牛軋派」，甜度控制在比較不膩的路線，很符合近年大家追求「好吃但不要太罪惡」的趨勢。

圖片來源：官方

訂購與優惠資訊：

青鳥旅行這次主打企業預購，即日起開放訂購，可享 82 折起超早鳥優惠，並搭配多重好禮回饋。全館消費滿 3,000 元即可獲贈限量「青鳥旅行馬年紅包袋組」（6 入），紅包設計以白馬與鈴蘭花為視覺，很適合當作拜年小驚喜。

各款禮盒的實際售價與組合，以青鳥旅行官網與通路公告為準，適合需要大量送禮、客製化贈禮的讀者優先列入清單。

Aunt Stella 詩特莉「春舞禮盒系列」：木馬、風呂敷、公益一次到位

圖片來源：官方

喜歡手工餅乾與日系溫柔風格的人，可以鎖定 Aunt Stella 詩特莉 2026 全新「春舞禮盒系列」。今年以旋轉木馬為主題，象徵「木馬展翼、幸福馳騁」，推出多款禮盒、限定餅乾與公益組合。

圖片來源：官方

限定口味包括以坪林茉莉花茶粉製作的「茉莉茶香奶霜夾心」、酸甜交織的「草莓核桃捲心」、使用地中海無花果醬的「無花果迷你酥」，再加上胡桃酥球、蔓越梅核桃糕、南棗核桃糕等經典款，把歐式與亞洲味道融合在同一盒，送給長輩或重視細節的朋友都很有面子。

圖片來源：官方

設計控會愛的，是全台限量「春舞之匣」與風呂敷包裝「春舞之錦」，一個是抽屜木盒、一個是紅絲巾包裝，木盒與布巾都可以二次使用，很適合收藏。品牌同時延續「Love the planet like you love cookies」理念，推出「瑞駒迎春」環保公益禮盒與「春舞和樂」鐵盒，每售出一盒就捐出 15 元給陽光基金會，禮盒裡還附上陽光小畫家繪製的春聯，送禮多了一層暖心加分。

價格參考：

春舞系列品項眾多，以經典「春舞書盒」為例，建議售價為 760 元，內含 20 入綜合餅乾與 4 入胡桃酥球，屬於很實用、價格也相對親民的一款。其他禮盒價格依組合不同調整，適合依預算挑選。

Chochoco「The Winner 新年限定禮盒」：黃金陣容甜點控必收

圖片來源：官方

想送出「一打開就知道不便宜」的巧克力禮盒，可以考慮 Chochoco 的「The Winner 新年限定禮盒」。外盒使用多角切面幾何設計，象徵人生不同角色與面向，每一面都閃耀自己的光芒，非常適合拿來送主管或重要客戶。

圖片來源：官方

內容物則集結鹹蛋黃、布朗尼等人氣達克瓦茲風味，搭配布列塔尼鹽之花圓餅與金莎明太子馬卡龍，鹹甜、酥脆、軟綿一次滿足。鹹蛋黃達克瓦茲特別以「炸彈麵糊」減少奶油比例，口感較輕盈，內餡則是鹹蛋黃搭奶油焦糖醬；布朗尼達克瓦茲則把小布朗尼藏進巧克力醬裡，再加巧克力脆豆，對巧克力成癮者來說相當有吸引力。

價格與優惠：

The Winner 新年限定禮盒為 12 入裝，售價 788 元（原價 858 元）。自 2025 年 12 月 9 日起開放訂購，2026 年 1 月 23 日前訂購享預購優惠；購買 3 盒可享 95 折，大宗企業訂購在 2025 年 12 月 31 日前購買 10 盒可享 92 折、20 盒享 9 折。

OOH LA LOVE「New Motion 頂級茶系列」：把世界茶香裝進法式喜餅

圖片來源：官方

以法式喜餅起家的 OOH LA LOVE，今年新春主打「New Motion 頂級茶系列新年禮盒」，外盒用靛紫與亮橘撞色，加上象徵馬年奔馳的線條與韁繩意象，在一整排紅色禮盒中，非常顯眼。

圖片來源：官方

禮盒以「茶」為主角，嚴選 7 款世界茶品入甜點，從台灣高山茶、日本抹茶到英倫紅茶一應俱全，轉化成蛋白糖、茶餅乾與小蛋糕，像是英倫早餐茶餅乾、仕女茉莉茶餅乾、抹茶鹽之花蛋糕、榛果鐵觀音蛋糕等，等於一盒就能巡禮世界茶文化，很適合喜歡喝茶又愛甜點的人。

價格與優惠：

New Motion 頂級茶系列新年禮盒為 12 入裝，售價 858 元。2025 年 12 月 26 日起供貨，手工限量、售完為止。2026 年 1 月 30 日前享預購價 808 元，每 3 盒 95 折、每 8 盒 92 折，並可與預購價併用。

PRESS BUTTER SAND「貳馬賀新春」禮盒：東京必買焦糖奶油餅的新春收藏版

圖片來源：官方

喜歡日本伴手禮氛圍的人，一看到 PRESS BUTTER SAND 就會心癢。這款以焦糖奶油夾心餅紅遍東京的品牌，今年以「貳馬賀新春」為題推出新春禮盒，盒身用山茶花紅搭配金色駿馬與招牌刻痕，收藏感十足。

圖片來源：官方

「貳馬賀新春」禮盒一次收錄四款人氣口味：經典原味、甘王草莓、宇治抹茶與秋栗，從酸甜莓果到濃郁栗香一次都吃得到。經典原味用奶油醬搭配絲滑焦糖雙餡，老少皆宜；宇治抹茶與焦糖奶油在茶苦與甜香之間取得平衡，甜點控很難拒絕。

價格與上市資訊：

「貳馬賀新春」禮盒為 12 入裝，售價 1,280 元。

Velvet Patisserie 法絨「幸運密馬新年禮盒」：把幸運藏進包裝細節

圖片來源：官方

想送出設計感與口味都在線的法式甜點，可以直接鎖定 Velvet Patisserie 法絨。今年以馬年為靈感推出「幸運密馬新年禮盒」，利用紅、藍錯視設計把象徵幸運的小馬藏在圖案裡，收禮的人如果細看才會發現，有一種「解鎖彩蛋」的驚喜感。

圖片來源：官方

典藏款禮盒集結六款甜點，包括以濃郁咖啡與 70% 黑可可製成的摩卡可可達克瓦茲、以 70% 與 100% 比利時巧克力調配的濃醇生巧克力酥餅，還有蜜桃玫瑰酥餅、瑪黑伯爵旅人蛋糕、日本雙目糖蝴蝶酥、小山園抹茶雪球等，從茶香、果香到濃厚巧克力一次打包。

圖片來源：官方

價格與優惠：

「幸運密馬新年禮盒 典藏款」為 12 入裝，早鳥預購價 835 元（原價 898 元），內含達克瓦茲、旅人蛋糕、費南雪、蜜桃玫瑰酥餅、生巧克力酥餅與帕瑪森起司紅椒餅乾。

「幸運密馬新年禮盒 酥餅款 13 入」早鳥價為 817 元（原價 878 元），主打抹茶雪球、日本雙目糖蝴蝶酥與各式酥餅。

即日起至 2026 年 1 月 23 日止，官網下單滿 3,000 元享免運，企業大宗訂購再享早鳥 82 折起；購買指定禮盒款式可加贈「馬上好運」紅包袋，單筆滿 3,500 元再送限量「密馬解鎖鑰匙圈」。

古典玫瑰園 x 犁茶品記「花時映喜」：10 款茶＋3 款見花餅，一盒搞定各年齡層

如果你家長輩是茶控，又喜歡帶點英式浪漫的視覺，古典玫瑰園與犁茶品記聯名推出的「花時映喜」茶點禮盒可以列入候選。

圖片來源：官方

這系列集結古典玫瑰園 10 款經典茶品，從阿里山金韻烏龍、崧嶺茶王、大吉嶺初摘、玫瑰烏龍，到千櫻玄米煎茶、日月紅韻與極品茉莉花茶等，讓收禮者可以依心情每天換不同茶喝。搭配犁茶品記研發的焦糖杏仁、蜜汁腰果、酥香南瓜子見花餅，餅乾外型如花朵綻放，甜度清爽不膩，很適合搭配茶一起慢慢品。

圖片來源：官方

禮盒包裝上則融入小王子元素與旋轉木馬、玫瑰、紅金色調，對應 2026 馬年主題，指定茶品在春節期間還能免費升級，收藏感很高。

價格與優惠：

「花時映喜」茶點禮盒售價自 870 元起，內容包含 10 款茶品任選與三種見花餅各兩入。即日起至 2026 年 1 月 4 日享早鳥 86 折起，企業單筆折扣後滿 10,000 元可加贈有機花草茶一罐（市價 560 元）。

Rivon 禮坊「花舞悅禮」與「旺福馬」系列：兼具藝術感與實用性的經典年節禮盒

圖片來源：官方

Rivon 禮坊今年過年以「花舞悅禮」為主題，延伸出多款設計重點不同的禮盒。其中最吸睛的是與台灣藝術家吳騏合作的「旺福馬瓷器禮盒」，以「在地永續，幸福延續」為概念，將馬年意象做成收藏級瓷器。

圖片來源：官方

旺福馬瓷器禮盒售價 2,680 元，內容包含一只旺福馬瓷器與花生可可牛軋、巧鈕甜心糖各 15 入，送禮對象鎖定重要客戶或長輩非常合適。

如果預算略低一些，可以選擇「旺夢福馬撲滿禮盒」，售價 999 元，內含旺福馬撲滿、含酒的法式葛蕾特蔓越莓、巧克力鳳梨酥與巧鈕甜心糖；另外也有 699 元的「旺福馬撲滿提盒」，同樣以鶯歌生產的撲滿為主角，兼具實用與祝福寓意。系列還有結合公益的「愛．盛放」禮盒與金磚造型「金玉滿糖」年糖禮盒等，價位與組合依品牌公告調整，適合需要多種價位搭配的企業或大家庭送禮使用。

but. we love butter「檸檬蛋糕夾心禮盒」：檸檬蛋糕塞進奶油餅乾的罪惡組合

圖片來源：官方

奶油控、餅乾控看到 but. we love butter 大概很難不心動。今年新年禮盒把奔馳的馬與奶油金幣做成雷射膜搭配燙金工藝，只要一轉動就會折射出彩虹光澤，光是外盒就充滿開箱儀式感。

圖片來源：官方

主角是期間限定「A Fresh Start 檸檬蛋糕夾心」，直接把整塊檸檬蛋糕塞進奶油圓餅中，酸香濕潤的檸檬餡搭配厚實酥鬆的奶油餅乾，濃度相當有存在感。搭配品牌招牌「濃厚 奶油餅乾」與「流心 焦糖蛋黃」，用烤箱微微加熱，奶油與焦糖香氣在家裡飄的那一刻，很有「過年一定要囤一盒」的理由。

價格與販售時間：

檸檬蛋糕夾心禮盒為 10 入裝，售價 788 元，販售期間自 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 2 月 28 日，適合當作過年與開工期間的「自用兼送禮」選項。

望月 Patisserie La Lune「新春限定禮盒」：曲奇＋蝴蝶酥＋吉祥造型一起來

圖片來源：官方

望月今年的新春限定禮盒將「祥瑞靈獸」做成主視覺，從舞獅、財神到貔貅、招財貓、麻將造型禮盒通通有，包裝結合傳統符號與現代設計感，單看外盒就非常有節慶氣氛。

圖片來源：官方

口味上，新推出「開心果曲奇」、「咖啡曲奇」與「黑白芝麻蝴蝶酥」三款新品。開心果曲奇以義大利頂級開心果醬製作，堅果香氣輕盈不膩；黑白芝麻蝴蝶酥則以雙色芝麻堆疊出濃郁香氣；咖啡曲奇口感鬆軟細緻，走大人系路線。

價格整理：

獅來運轉·舞龍舞獅禮盒售價 1,630 元。

麻將禮盒售價 550 元或 530 元。

舊振南「烏魚子起司煎餅禮盒」＆「核桃千層酥餅」：鹹食派與糕點控的雙重命中

最後一定要提到經典漢餅品牌舊振南。今年以「舞春．開運」為靈感，推出把烏魚子變成零食的「烏魚子起司煎餅禮盒」，以及再度回歸的米其林聯名「核桃千層酥餅」，是送給長輩、主管或喜歡傳統味的人最不會出錯的選項之一。

圖片來源：官方

烏魚子起司煎餅禮盒售價 700 元，選用台灣野生烏魚子，加入青蔥香氣，再以切達與卡門貝爾起司夾在兩片日式煎餅之間，咬下去是「PARIPARI」的脆響，鹹香平衡，相當適合當作過年看電視配茶的小點。

圖片來源：官方

核桃千層酥餅則是與米其林必比登推薦甜點餐廳 HUGH dessert dining 合作，售價 750 元，以法式千層技法結合台式甜燒餅堆疊出層層口感，核桃內餡酥香、完全是會讓人一口接一口的類型。

訂購優惠：

舊振南春節系列自即日起至 2025 年 12 月 31 日開放預購，單筆訂購滿 15,000 元可享 88 折超早鳥優惠，滿 50,000 元還可加購「春節祝福吊卡」服務，很適合企業客戶當作整套贈禮方案規畫。

【微熱山丘】馬年限定禮盒

奔馬賀歲登場，微熱山丘以馬年英文「Horse」延伸「好勢」諧音，將「好勢連連」的祝福化作一口甜蜜。經典鳳梨酥、蘋果酥，搭配全新「奔馬」與限定回歸的「春字」「台灣山蕉」山丘芭娜娜切割，裝進「駿馬拓土」紅色牛皮紙盒與馬年限定布提袋，傳遞「春來好勢」的新年好兆頭。

同步推出「春旺福禮盒」、「新年頂級禮盒」與經典雙酥組合，其中「新年頂級禮盒」升級加入烏龍茶包，集結人氣甜點與在地茶香，最適合與親友共享的賀歲心意。微熱山丘以天然食材與時間釀出的風味，陪伴每一步向前，讓新年從第一口開始就充滿溫暖好勢。

訂購優惠：

即日起至 2026 年 1 月 8 日正式開放預購，並於 2026 年 1 月 9 日正式上市。預購期間於微熱山丘三間體驗門市與線上購物，期間限定的春旺福禮盒與新年頂級禮盒，獨享 9 折優惠（不合併其他優惠使用），單筆訂單滿 NT$3,000 再享免運費（限台灣本島）。

【海邊走走】馬年限定禮盒

海邊走走同步亮相 2026 馬年春節系列，以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為主題，將奔騰的馬年意象延伸為象徵夢想與獨特性的「獨角獸」，把傳統祝福包進更年輕、閃耀的視覺語言中。新年限定推出「海有財」、「海有福」兩款蛋捲禮盒，集結多款人氣口味，傳遞財氣與福氣齊發的好兆頭。

「海有財新年蛋捲禮盒」耀紅禮盒陪你熱鬧登場！以澎湃24入蛋捲組合，集結花生、肉鬆、黑巧克力、咖啡拿鐵、激厚黃金等人氣風味，再加入先前大受好評的開心果愛餡蛋捲，以豐富多元的口味組合展現奔馳啟運、財氣齊發的寓意；而寓意幸福馳騁、福氣隨行的曜橘「海有福新年蛋捲禮盒」則以輕巧8入形式回歸分享本質，將包含花生、黑巧克力、開心果、咖啡拿鐵4種人氣口味一次收納，每一口都乘載滿滿好運的祝福。

延續開心果熱潮，品牌再推出全新「開心果奶油脆糖」，爽脆不黏牙、香氣濃郁，成為春節團聚時最討喜的共享甜點，讓新一年從第一口就「馬上發光」。

訂購優惠：

首波早鳥預購優惠即日起至12/22，單件即享92折、滿NT$20,000享89折優惠；凡於全通路購買新年系列任一款禮盒，還享有新品開心果奶油脆糖優惠加購限定價NT$ 399；第二波新春優惠1/1起，消費滿NT$10,000贈hiwalk care洗護組。

【TASTE by MMHG 】2026新年禮盒《富貴美滿》

如果你今年想走一個更有文化質感、又不會太甜膩的送禮路線，MMHG 湘樂餐飲集團旗下電商品牌 TASTE by MMHG 推出的 2026 年節禮盒《富貴美滿》很值得加入清單。禮盒把「書法藝術」結合節慶茶點，用新銳書法家王意淳題寫的「富貴美滿」四字當主視覺，筆鋒線條偏有力量，整體紅金色調搭配俐落排版，看起來就是那種放在桌上會被問「這哪裡買的」的等級。

內容物走「小份量、多風味」設計，主軸是茶香與果香交織的嶄新滋味，包含鹿兒島焙茶蛋捲、紅茶杏仁牛軋糖、花形蘋果米餅，以及米其林餐廳青睞的茶藝品牌「萃釅」普洱茶等。焙茶蛋捲象徵新春「焙」來好運；紅茶杏仁牛軋糖寓意「紅」運當頭；普洱茶帶出「洱」目一新的吉祥諧音；最吸睛的是花形蘋果米餅，切面呈放射狀花形，象徵「蘋蘋安安」，開盒瞬間視覺就先贏一半，再接著用茶韻收尾，很適合企業禮贈、家庭聚會或交換禮物。

訂購優惠：

凡單筆消費滿2,000元，即可獲得限量紅包袋一組（兩式）。本次兩款禮盒皆採年度限量製作，全系列即日起於TASTE by MMHG官網。

【Lespoir】推出三大新春系列法蘭酥禮盒

如果你今年過年想送「一聽就知道很經典」的日本系伴手禮，神戶風月堂可以直接排進必買清單。這個日本 129 年銘菓品牌攜手姊妹品牌 Lespoir，以駿馬意象推出 3 大新春法蘭酥禮盒系列，主打把祝福做得更具收藏感與送禮儀式感。品牌也因應台灣消費者熱烈回響，特別延長新年快閃店檔期，讓大家不用搶到焦慮，可以更從容地挑一盒最適合的。

承襲品牌百年職人精神，系列核心主角——傳奇法蘭酥，以極薄酥脆的脆餅包覆細緻滑順的奶香內餡，一口咬下即展現輕盈口感與層層堆疊的風味表現。此次新春系列依不同禮盒規格，精選 6 至 14 種經典與人氣餅乾風味，涵蓋香草、可可、抹茶、茶香系等多元口味。其中，緋紅系列更是每年新春陣容中風味最為齊全的代表，單一系列內即匯集最多 14 款歷年深受市場肯定的常勝餅乾款式，包含緋紅系列專屬的法式奶油雙圓餅乾、可可雙圓餅乾、脆片餅乾與可可捲餅乾，並搭配覆盆莓風味餅乾與草莓牛奶酥餅等果香系人氣款。從濃郁可可、經典奶油到清新果香，風味層次完整、表現穩定，是年節送禮市場中屢獲青睞的常勝軍組合，充分展現神戶風月堂在餅乾工藝上的深厚底蘊。

訂購優惠：

2026年1月6日至2月13日｜忠孝 SOGO B2（共 39 天）

2026年1月12日至2月22日｜新光三越南西店 本館 B2（共 42 天）

【六月初一】8結肉酥酥禮盒

送禮就選六月初一，拜訪親友超有禮，常溫保存免冷藏，方便送禮。 台中超人氣伴手禮8結蛋捲，多款禮盒樣式可選擇，這次過年禮盒推出網友最愛的肉鬆口味!家傳三代委託60年老店製作，為了讓家中阿嬤品嚐到朝思暮想的美味而研發出的孝心之禮，香酥脆口老少皆宜。嚴選溫體豬後腿肉，純手工剝絲古法製作，繁複工法造就脆口又香氣十足的口感，吃一次就讓人愛不釋手。

圖片來源：官方

價格整理：

內含32入蛋捲一盒、原味肉酥酥一盒二袋$595元

【老楊方塊酥】馬年限定禮盒

迎接 2026 馬年新春，台灣經典伴手禮品牌「老楊方塊酥」推出兩款春節限定禮盒「春映璀璨」與「富貴承禧」，從包裝寓意到內容點心都緊扣年節祝福，讓送禮不只是體面，更能把好運與心意一起送到。兩款禮盒分別以「春日繁盛」與「家的團圓」為主題，無論是拜年、走春或企業送禮，都能精準命中不同送禮情境，成為新年「馬」上開運的安心選擇。

「春映璀璨」以牡丹為主視覺，象徵富貴吉祥與萬物新生，橘紅與金色交織出濃厚年味，內容集結六款人氣台味小點，包括檸檬巧克力夾心薄餅、鹹蛋黃醇心蛋捲、金沙海苔三明治餅乾、花生三明治餅乾、南棗核桃糕與嘉義梅山金萱烏龍茶，從酸甜、鹹香到茶韻層層展開，像是一盒為團聚時刻準備好的年節風景，把祝福細緻藏進每一口。

「富貴承禧」則以「家」為核心意象，外盒融入台灣傳統地磚與年節餐桌畫面，喚起過年最熟悉的溫度。內容嚴選四款經典台味，包括鹹蛋黃肉鬆三明治、金桔雪花酥、紫心地瓜甘梅骰子酥與鹹蛋黃醇心蛋捲，甜鹹交錯、世代共享。

訂購優惠：

春節限定價分別為「春映璀璨」NT$588、「富貴承禧」NT$388，象徵新年好運「發發發」。春映璀璨將於12月26日起開始現貨販售，僅能於老楊官網、門市及觀光工廠訂購；富貴承禧除了在官網與門市，也同步在中油及家樂福上市。