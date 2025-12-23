三口ㄜˋ了勤美店｜百元早午餐太佛！法鬥主題餐廳

平日想吃一份划算又有儀式感的早午餐嗎？只要早上 10 點前到「三口ㄜˋ了勤美店」點一杯飲品，就能用 100 元加購一份超豐盛的早午餐，CP 值真的很高。這家位在審計新村附近，是一間寵物友善早午餐廳，店內以清水模結合綠植設計，整體空間明亮舒適，加上滿滿法鬥主題擺設，讓人一踏進來就心情很好。店裡還有一隻超親人的法鬥店狗「醜妞」，常常在店內陪伴客人，用餐氛圍更加放鬆，餐點內容豐富，包含早午餐、輕食、義式料理、造型咖哩飯、焗烤與各式飲品，選擇多樣，百元加購的早午餐份量十足，並非敷衍的小盤餐點，吃完不只滿足，也讓人覺得這一餐真的很值得。

三口"ㄜˋ"了勤美店

地址： 403臺中市西區中興街55號

電話號碼： 04 2302 8899

營業時間：08:00–17:00

用餐環境

裝潢以清水模＋綠植的風格為主，視覺明亮舒適，座位有二人、四人，還有多人坐的大桌

一人吧檯座位，適合想獨處用餐的人

戶外也有座位可以用餐

半開放式廚房，在櫃檯點餐時，就會看到餐點製作過程

很多小角落也有很多法鬥小擺飾，像這個裝水跟酒精的裝置就很吸睛

店內有一隻可愛的法鬥店狗『醜妞』，不會亂吠、不會撲人，很乖很親人，你蹲下來牠就會過去跟你打招呼，還可以跟牠玩喔！

蘋果蜜培根軟法

軟法很有嚼勁，蘋果脆脆的伴隨奶油香，甜度不高，培根不油，鹹鹹甜甜的，份量很夠，太陽但也煎得很美，好吃！

陽光加州早餐盤

酸種麵包配上菇類在淋上油醋，配料每次會不太一樣，份量大料又多，酸種麵包厚度不會很厚，吃起來有嚼勁

菇類給的很多，吃起來很多汁！

青醬板腱牛義大利麵

青醬吃起來很濃郁，肉量很足，麵體有點偏乾算是唯一小小缺點

桑椹醋飲

會給你一整顆冰球、醋、氣泡水，可以自己ＤＩＹ調整口味，氣泡水不夠可以免費續家，醋瓶沒喝完，可以整瓶帶走喔～（氣泡水瓶除外）

豪華五品套餐

單點如果吃不夠，只要加購＄198元即可以升級套餐！餐前羅勒乳酪麵包、濃湯（南瓜、牛肉番茄擇一）、水果沙拉、飲品、甜點，南瓜濃湯很濃郁，超好喝！

百元加購早午餐優惠

現在只要平日10點前進店，點任一飲品，就可用$100元加購蘋果蜜培根軟法乙盤，百元加購的早午餐份量也很有誠意，不是那種小小一盤敷衍你的，而是真的可以吃飽、又不會覺得負擔喔！

一起看看影片吧！

