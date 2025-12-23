2025-12-23 14:41 享民頭條
2025石岡花漾藝術燈節開幕 民政局長揭亮點
記者/鄭欣宜報導
歲末迎新之際，台中山城最具代表性的冬季盛事「2025石岡花漾藝術燈節」在12月24日盛大登場。今年以「石岡水漾．百果奇緣」為主題，結合石岡自然水景、農產特色與藝術創作，串聯零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊等景點，規劃4大主題燈區，打造夢幻繽紛的冬季小鎮。民政局長吳世瑋表示，燈節展期一路延續至115年2月22日，橫跨聖誕節、元旦及農曆春節，歡迎全台民眾走進山城，在光影中感受溫暖節慶氛圍。
吳世瑋指出，石岡花漾藝術燈節已邁入第七屆，璀璨燈飾年年吸引遊客拍照打卡，成為台中山城冬季最具指標性的年度活動之一，也是山城展期最長的燈節。今年開幕點燈儀式將於12月24日晚間6時30分在綠六廣場舉行，邀請金曲歌王許富凱、知名歌手謝宜君、溜溜球高手楊元慶及台灣青年管樂團銅管五重奏輪番演出，為山城聖誕夜增添動人樂音。民眾夜間賞燈之餘，白天也可順遊東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村等景點，體驗濃厚的客庄風情。
石岡區長徐天龍表示，今年燈節將自然景觀、在地農產與文化意象融入燈景設計，以「水」作為故事起點，象徵石岡的生命脈動，並以「果香」呈現地方農產的豐饒與人情味，結合永續理念與藝術創作，傳遞祝福與希望。期盼民眾在欣賞燈景之餘，也能感受到石岡土地的溫度與故事，燈節展期近兩個月，誠摯邀請民眾踴躍造訪。
石岡區公所說明，今年燈區自綠六廣場延伸至石岡橋及豐勢路入口意象，完整串聯石岡主要街廓。燈景融合盛產水果、熱氣球與水源等意象，運用霓虹線條、聲光效果及互動科技，營造宛如夢境般的冬季小鎮氛圍。主燈「星願沙鐘」以星光、雪花與水果圖騰構成，光影如沙漏般緩緩流動，象徵將祝福與時光珍藏於燈影之中，並結合動畫、音樂與AR互動拍照，成為全場最吸睛亮點。
此外，「果鄉漫遊」燈區以復古遊戲場景為靈感，打造趣味十足的拉霸機裝置，並設置滿載葡萄、柑橘與柚子的「石岡號」，呼應藍皮火車上的鮮果燈飾，展現山城農產的甜美生命力；石岡橋則化身為「橙香光橋」，暖橘與藍綠燈色如霧光流動，並延伸至區公所前方光影長廊，營造浪漫夜景；和盛公園「繽紛蝶境」以蝴蝶、生態與森林為主題，綠光與幻紫光交錯，宛如走進會呼吸的光影森林，靜謐而迷人。
石岡區公所補充，除開幕晚會外，115年元旦上午將加碼舉辦「Happy Together樂活創意市集」，由人氣momo櫻花姐姐與檸檬哥哥帶動唱跳，結合氣球魔術、手作DIY及特色市集，打造適合全家同樂的歡聚時光。也歡迎民眾點入Utube連結：https://youtube.com/shorts/9ry6pCFYKj4，觀看群星齊賀、邀請民眾來賞燈的精彩片段。活動詳情也可至石岡區公所臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/shigang.district/?locale=zh_TW 查詢。
