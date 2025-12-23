2025-12-23 14:25 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
[全家Family Mart]【植覺生活】墨西哥風若醬起司嫩蛋捲 #植物五辛素#蛋奶素食
過了好一段時間，全家才終於又有新的捲餅上市了
這次是素食、蔬食系列的【植覺生活】新品
商品名稱：【植覺生活】墨西哥風若醬起司嫩蛋捲 NT 69
營養資訊：248 kcal/ 130 g；※過敏原：蛋、奶、豆、麩質
產地/製作廠商：台灣/玉美生技股份有限公司
購買店家：全家Family Mart
▲【Simple-Fit】凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅 營養資訊
內容：蛋塊、墨西哥蔬肉醬、乾酪片、高麗菜絲、沙拉醬
▲【Simple-Fit】凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅 拆封狀態
外層塑膠袋和內部裝捲的紙盒都跟以往有些不同
▲【Simple-Fit】凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅 風味口感
同樣是建議微波復熱後再吃的口味，但我沒有加熱，直接冷食
▲【Simple-Fit】凱薩風味嫩雞鮮蔬捲餅 風味口感
餅皮上有抹看起來蠻多的美乃滋，但整體吃起來還行；該產品比較有特色的是加了「墨西哥蔬肉醬」，從包裝背面成分表可見是蕃茄紅醬中有加了CL舒植豬絞肉，但可能不多又切太小塊，在醬中吃不太出來絞肉顆粒感，更遑論味道，成分中也有寫到青辣椒，但根本吃不出辣味，就是很一般的蕃茄紅醬味；內容中體積最大的是磚塊狀的蛋塊，除了蒸蛋味，還有股味精的鹹鮮，吃起來既不油膩、好似清爽卻又感覺鈉含量不低。整體口味普通好吃，但因為完全不辣也沒有太多辛香料，感覺跟所謂「墨西哥風」有落差
以上。
