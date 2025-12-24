富士山景觀人氣溫泉旅館排名公布 露天風呂、大窗景成最大亮點

冬季的富士山與河口湖交相輝映。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】富士山在冬季因能見度高、山形最清晰，被視為一年中最適合觀景的時節，近年更成為旅客在年末與年初最關注的日本目的地之一。「冬天看富士山」已從一般旅遊選項，演變為許多旅客迎接新年的固定儀式，一種象徵好兆頭的開年旅遊風潮。

為回應旅客對冬季富士山住宿與體驗的需求，樂天旅遊發布最新《富士山景觀人氣溫泉旅館排名》，整合旅客評價、住宿體驗與全年預訂資料，涵蓋河口湖、山中湖等主要觀景區域，協助旅客在最佳觀景季節規劃完整行程。

樂天旅遊行銷部經理陳忠豪表示：「富士山在日本文化中象徵吉兆與新生，亦是許多迎新活動的重要意象；同時冬季也是富士山能見度最穩定、山形最完整的時期。這兩項特性疊加，使越來越多旅客把『冬天看富士山』視為開啟新一年幸福感的儀式。觀景房型自 11 月起特別受到青睞，許多熱門房型開放後即迅速被預訂。作為日本線上訂房領導品牌，樂天旅遊精選多家富士山景觀溫泉旅館，希望協助旅客在冬季捕捉富士山最經典的景色。」

樂天旅遊指出，本次發佈的最新《富士山景觀人氣溫泉旅館排名》中的上榜旅館具備幾項共通特性：首先，多位於河口湖與靜岡一側等視野開闊、能見度佳的地區，有利於在冬季欣賞到清晰完整的富士山山形；其次，多為附設溫泉或大浴場的傳統旅館與度假型設施，旅客可在更舒適的環境中欣賞富士山；再次，館內多設有大面窗景觀房、露天風呂、觀景庭園或夜間點燈，使「觀景體驗」成為住宿本身的重要亮點，使這些旅館在冬季特別受到旅客歡迎。

樂天旅遊12月「SUPER SALE」涵蓋指定住宿85折與12月12日加碼12%的雙重優惠，且兩項可同步使用。本次促銷活動也特別呼應旅客對冬季富士山觀景行程的高度需求，集結多家位於河口湖、山中湖、御殿場等富士山主要觀景區的熱門旅宿，讓旅客能在能見度最佳的季節，以更優惠的價格入住景觀溫泉旅館。此外，即日起至2026/06/30，加入 Rakuten 樂天旅遊 Line 官方帳號，即可獲得專屬 9 折優惠券（最高折抵 1,000 台幣），優惠住宿可到2026/12/31止，讓旅客在預訂冬季與明年行程時享受更多優惠。

冬季（11月至2月）因空氣乾燥、雲量低，是富士山能見度最高的季節，更有機會目睹它最浪漫的分身 「逆富士 Sakasa Fuji」。清晨5-8點與傍晚16-19點因光線角度低，更容易見到完整山形，其中上午8點被視為觀景黃金時段。推薦觀賞地點包括北側（山梨縣）的河口湖、山中湖、新倉山淺間公園，以及南側（靜岡縣）的田貫湖、駿河灣海岸、夢之大橋等多個經典景點。

▲「富士山景觀溫泉旅館大池飯店」以無死角富士山絕景奪下樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館排名第一名。 圖：樂天旅遊／提供

第１名：「富士山景觀溫泉旅館 大池飯店」（山梨縣）

「大富士山景觀溫泉大池飯店」以能將富士山「最完整地收進視野」聞名，從客房、溫泉到頂樓觀景台皆能欣賞震撼山景。館內設有多種特色客房，包含露天風呂房與高樓層景觀房，2021年新增的豪華與套房房型強調寬敞空間與景觀設計，各房內露天風呂、按摩浴缸與景觀窗皆讓旅客能在專屬空間中眺望富士山。飯店以溫暖細緻的接待服務聞名，並結合優越地理位置、完善設施與極致景觀連續獲得「 Rakuten Travel 大賞」肯定。

▲「御殿場高原時之栖」憑藉壯闊園區與冬季光之祭典的夢幻景致榮登排行榜第二名。 圖：樂天旅遊／提供

第２名：「御殿場高原 時之栖」（靜岡縣）

「御殿場高原時之栖」坐落於約10萬坪的遼闊園區中，是結合休閒、美食、溫泉與住宿的一站式度假聖地。園內多個角落都能欣賞富士山，且四季皆有不同活動，如啤酒節、手作體驗、森林步道等。最具代表性的「時之栖光之祭典」更是在冬季吸引無數旅客前來，燈海映照著富士山的夜景，浪漫如童話場景。住宿選擇從飯店客房到豪華露營一應俱全，適合家庭、情侶與團體一同在富士山腳下享受多元又放鬆的度假時光。

▲「富士松之湯飯店」以能零死角視野欣賞富士山之姿，獲得樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館第三名肯定。 圖：樂天旅遊／提供

第３名：富士松之湯飯店（山梨縣）

「富士松之湯飯店」位於山中湖岸線，所有客房皆可欣賞富士山或湖景，以「零死角視野」深受旅客喜愛。飯店內的日式庭園以四季景色聞名，館內設有日式庭園，漫步其間即可感受湖光山色的優雅氛圍。飯店提供多元房型與面山景浴室，並擁有以富士火山岩打造的大浴場，露天風呂更能隨著晨曦、夕陽與夜空呈現不同氛圍。無論想靜心放鬆或欣賞自然景觀，這裡都是近距離感受富士山氣韻的絕佳選擇。

▲「富士河口湖公主大度假村」憑藉湖景與完善度假設施，榮獲樂天旅遊富士山景觀人氣溫泉旅館第四名。 圖：樂天旅遊／提供

第４名：富士河口湖公主大度假村（山梨縣）

位於河口湖畔的「公主大度假村」，以廣闊園區與度假設施聞名，深受家庭與團體喜愛。部分客房、餐廳、溫泉與休憩空間皆能欣賞富士山與湖景交織的迷人畫面。度假村設有多間餐廳、SPA、戶外休憩區與活動空間，適合長住、親子旅遊或公司團體旅程。飯店強調悠閒舒適的度假氛圍，加上完善設施與便利的地點，使其成為探索富士五湖、體驗自然與休閒的理想基地。

▲「伊豆長岡溫泉新八景園飯店」則以能在頂樓露天風呂遠眺富士山的獨特體驗，獲得本次排行榜第五名肯定。 圖：樂天旅遊／提供

第５名：伊豆長岡溫泉新八景園飯店（靜岡縣）

「新八景園飯店」位於歷史悠久的伊豆長岡溫泉區，飯店頂樓的露天風呂可以一覽富士山與周邊山谷的遼闊景色，尤其在清晨與黃昏時刻呈現出格外壯麗的景致。飯店擁有多款客房，從傳統和室到現代洋室皆備，並提供以當季食材製作的會席料理，讓旅客同時享受美食與溫泉療癒。親切服務、舒適的住宿環境與便捷的地理位置，使其成為體驗伊豆溫泉文化與富士山景致的溫暖旅宿。

