在找包棟民宿嗎？超夯的「台南包棟民宿」推薦，2-30人通通有！

台南是個充滿文化與美食的旅遊之都，這裡除了有各式在地美食、特色夜市，還有豐富的歷史古蹟。今天小編就來介紹幾間台南包棟民宿，不管是家庭旅遊還是朋友聚會，都能享有寬敞又獨立的私人空間，現在就跟著小編一起一探究竟吧！

日光森林親子民宿。圖／agoda

台南包棟民宿怎麼挑？快速分類導覽＋選擇技巧

好友狂歡就這樣住！台南包棟民宿還不知道怎麼選的話，小編已經幫你整理三大熱門包棟住宿類型啦！

台南villa｜渡假氛圍超高！私人庭院、泳池

來到台南遊玩，如果想在民宿嗨翻天，那你一定要入住台南Villa！每間都設有不同的設施，像是露天泳池、KTV或烤肉區，不管是情侶、好友，還是全家出遊，Villa 都是讓你和旅伴們開心放鬆、留下美好回憶的最佳選擇！

清水漾

多人包棟獨享KTV包廂及露天游泳池

清水漾。圖／agoda

清水漾。圖／agoda

位在台南南區的清水漾，是一間以水、木、石三大元素打造的清水模風格旅館。園區內的房型皆採一戶一棟的模式，提供的房間主題分別有水汝、水美、春漾、月瑩、雪波以及吟峰，最少2人就可以包棟！其他還有4人及6人的包棟選擇。每間房型全都設有私人的專屬停車場以及雙人按摩浴缸，部分房型則是額外擁有室外露天游泳池，其中吟峰主題房型，更是提供近132坪的寬敞空間，還有KTV包廂以及餐廳廚房，非常適合家庭旅遊或是情侶朋友前來包棟！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市南區萬年二街61號

台南安平餘光民宿

漁光島上的小京都

台南安平餘光民宿。圖／agoda

台南安平餘光民宿。圖／agoda

台南安平餘光民宿是鄰近漁光島的日式民宿，不論是建築外觀或是房間內部都有滿滿的日式風情，包含日系木造設計、榻榻米和室，簡直一秒到日本～而且台南安平餘光民宿也提供包棟服務，其中「餘光－暮」房型為獨立門戶設計，包含四間雙人房、客廳、餐廳，還有獨立庭院與車庫喔！此包棟方案可以入住8-10人，推薦給想要和好朋友到海邊附近幽靜度假的你！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：台南市安平區漁光路119巷8號

台南寵物友善包棟民宿｜毛孩一起住宿，還有提供專屬備品！

現在有越來越多台南包棟民宿提供寵物友善的服務啦～多數民宿除了能夠讓毛孩進屋一起睡之外，還貼心提供寵物專屬的涼蓆、餐水碗和尿布墊等備品，讓飼主們出遊時不用再大包小包，就可以輕鬆入住！

木本樹民宿

2人即可包棟的木質調溫馨民宿

木本樹民宿。圖／agoda

木本樹民宿。圖／agoda

坐落於安平古堡與安平樹屋旁的木本樹民宿，是間老屋改造的自助式民宿。整體外在以白色木質風為基底，搭配著內部暖灰色調的裝潢設計，讓人有種回到家的溫馨感。民宿內共有3間雅房，其中一樓與二樓前臥室的房型設有專屬的戶外陽台，沐浴備品則是選用知名的天然品牌-茶籽堂，若不想被外人打擾，木本樹民宿也有提供2人包棟的住宿方案，最多還能容納至10人，所以別等了，現在就出發場台南包棟之旅吧！

訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：台南市安平區安北路146巷1號

樹舍-開山館

寵物友善民宿毛小孩也能住

樹舍-開山館。圖／agoda

樹舍-開山館。圖／agoda

樹舍-開山館位在台南中西區的巷弄中，絕佳的地理位置不管是要前往台南美術館還是台南孔廟，都能徒步輕鬆抵達。而樹舍-開山館是間寵物友善民宿，一天只接待一組包棟客人，整館最多能容納8-12人，提供的房型主要分為雙人房及四人房，其中三樓的家庭劇院庭院區則是設有頂級投影設備，若是想跟親朋好友一起包棟享樂，記得提早預約呦！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：台南市中西區開山路84巷34號

台南親子包棟民宿｜兒童主題房ｘ麻將！大人小孩都能嗨

家族出遊也想入住民宿，但又怕小孩玩瘋吵到別人嗎？台南這幾間包棟民宿，特別適合帶孩子一起入住！有的提供充滿童趣的兒童主題房，有的則設有兒童賽車場等設施。此外，多數包棟民宿還有提供大人們專屬的娛樂活動，像是麻將、KTV等，小孩玩得開心，大人們也能好好放鬆！

蝸聚寵物親子民宿

超好玩的親子溜滑梯和寵物遊樂場

蝸聚寵物親子民宿。圖／agoda

蝸聚寵物親子民宿。圖／agoda

蝸聚寵物親子民宿位於台南市區，距離林百貨、國華街等知名景點都很近！民宿室內空間極為寬敞，包棟最多可以容納30人，民宿除了有開放廚房與客廳供住客使用之外，也有麻將、手足球等娛樂設備，適合多人入住一起同樂！蝸聚寵物親子民宿除了有溜滑梯的親子房型之外，一樓還有老闆特別打造的挑高寵物遊樂場，是攜帶全家大小以及毛孩的住宿好選擇！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台南市中西區民生路一段157巷12號

