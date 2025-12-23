愛狗女生的夢想旅遊清單 全球5大狗狗友善城市

編輯/李明真撰文

對愛狗族來說，旅行從來不只是換個地方睡覺，而是一場價值觀的實地測驗。妳會不自覺觀察，這座城市對狗是包容、尊重，還是只是「勉強接受」。就算狗沒有跟妳一起出門，妳也會在街角多看兩眼，因為對愛狗的人來說，一座城市怎麼對待狗，往往比觀光景點更誠實。旅遊小編要跟女孩們推薦，5大愛狗族適合前往的國際城市，愛狗的妳會在當地發現滿滿驚喜。

對愛狗族來說，來到一個可以自在遛狗，以及友善狗狗的城市旅遊，價值觀的契合很重要。圖/123RF圖庫

1.荷蘭阿姆斯特丹

說到愛狗族的天堂，阿姆斯特丹幾乎是範本等級的存在。這裡的狗不只是被允許上街，而是被當成日常的一部分。搭電車、進咖啡館，只要牽繩在手，多數場合都不會被投以異樣眼光。城市裡公園密度高，步道平整，對人與狗都友善。妳會發現很多人遛狗時根本不急，因為整座城市的節奏，本來就很適合慢慢走。

2.西班牙巴塞隆納

如果妳偏好陽光、海風與狗的組合，巴塞隆納會讓妳心情很好。這座城市近年大力推動狗友善空間，沙灘、公園、咖啡館都有明確規劃。當地人對狗的態度不是「小心翼翼」，而是「自然相處」。巴塞隆納當地也提供大量的遛狗服務，妳會看到狗趴在咖啡館桌下睡覺，主人聊天完全不擔心打擾別人。對愛狗族來說，這種不用時時道歉的環境，非常加分。

3.義大利托斯卡尼

對愛狗族來說，義大利是一個走在街上就會不自覺微笑的國家。這裡的狗不是被特別照顧的存在，而是理所當然地融入日常生活。像是在托斯卡尼，妳很容易看到狗狗自然地跟鄉村景致融合一體，態度自然到彷彿少了狗才奇怪。

狗狗跟義大利托斯卡尼傳統房舍的街景融合為一體。圖/123RF圖庫

4.加拿大溫哥華

如果妳嚮往自然系旅遊，溫哥華會讓妳瞬間愛上。這座城市的戶外空間多到誇張，森林、公園、湖邊步道全都歡迎狗狗同行。很多地方甚至明確區分牽繩與不牽繩區域，讓狗可以安全地放電。對愛狗族來說，能看到狗在自然環境裡自在奔跑，本身就是一種療癒。

澳洲許多城市也是友善狗狗，甚至在雪梨海灘，還有設置狗狗友善時段。圖/123RF圖庫

5.澳洲雪梨

對愛狗族來說，雪梨是一座把「帶狗出門」當成生活常態的城市。這裡的狗不只存在於公園，而是自然地出現在海邊、街道與咖啡館周邊。許多海灘設有狗友善時段或專區，妳常會看到狗在沙灘上奔跑、在海風中放電，主人則悠閒地聊天，畫面非常日常。

當一座城市願意為狗留出空間，通常也代表它對生活的節奏、對陪伴的價值，有更深的理解。對愛狗的妳來說，這樣的城市，本身就已經值得一走。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】