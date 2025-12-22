2025-12-22 23:24 VVN 小安
台北 北車｜肉桂先生 Mr.Cinnamon 🍯超邪惡的肉桂捲 必須帶一顆回家
📍台北北車｜肉桂先生 Mr.Cinnamon
肉桂捲控看過來(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
這家藏在北車附近的肉桂捲專賣店真的太犯規 🍯
R2 出口出來就能找到，雖然主要以外帶為主，但也有一張超安靜的內用小桌，適合邊吃邊放空～🫶
ʚ 邪惡焦糖 $130
一上桌我直接驚呼❗️比想像中大好多🥹
焦糖與肉桂的香氣融合得恰到好處，是走「溫柔系」路線，不會太嗆也不過甜～
麵包體柔軟濕潤，真心建議讓醬汁淋好淋滿再入口，幸福感整個🆙💘
ʚ 日式蕎麥茶 $65
來一杯 蕎麥茶清香解膩🌿（冷熱可選～）
✨下次有路過北車，不仿帶一顆肉桂捲吃吃～
有很多種口味，都很有特色！下次還回購❤️
🏷️ #VVN吃台北 #vvn吃咖啡廳
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
🍴 肉桂先生 Mr.cinnamon
📍 台北市大同區長安西路78巷1弄2號（中山地下街 R2 出口）
⌚ 12:00–19:00（公休日請見店家公告）
