每年接近年底，我都會開始思考一件很現實、卻又很重要的事，今年的年菜，要怎麼準備，才不會把自己累壞？以前總覺得「年菜一定要自己煮」，結果從採買、備料、燉煮一路忙到除夕下午，真正坐下來吃飯時，反而沒什麼力氣好好享受。這幾年我開始嘗試年菜宅配，才發現只要選對，真的可以把時間留給家人，把麻煩交給專業。

開箱實錄｜免備料快速上桌的藏冊珍饌，讓除夕圍爐輕鬆又有面子" src="https://pickupuu.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG_9040.jpg"> 【冊子年菜推薦】年菜宅配開箱實錄｜免備料快速上桌的藏冊珍饌，讓除夕圍爐輕鬆又有面子

今年提前開箱的是 冊子年菜｜藏冊珍饌套組，主打免備料，快速就能上桌，而且菜色不只是「方便」，是真的有水準、有寓意，也很適合長輩與孩子一起吃。

收到宅配時，我第一個注意的是包裝，整組年菜是冷凍配送，每一道都是真空密封，上面清楚標示品名與加熱方式，放進冷凍庫不佔空間，也不會搞混，除夕當天只要依照指示隔水加熱或電鍋加熱，不用顧火、不用調味，時間一到就能直接擺盤，對我這種想輕鬆過年的人來說，真的很加分。

這次我們開箱的是藏冊珍饌系列組，五件組適合 4–6 人，如果是人數比較多的家庭聚餐，也有 6–8 人份量的七件組可以選。

第一道上桌的是金玉滿堂佛跳牆一打開包裝，香氣就先跑出來，湯頭不是那種死鹹路線，而是溫潤濃厚。裡面有脆筍、芋頭、鈕扣菇、豬腳、豬肚、排骨酥、魚皮、金鉤蝦、紅棗與鳥蛋，每一樣都燉得很透。豬腳軟嫩不油膩，芋頭綿密，湯喝起來厚實卻不膩，這一道端上桌，長輩第一句就是：「這鍋有認真。」

接著是 瑤柱上湯點烏金，這道和佛跳牆的風格完全不同，湯色清澈，但入口有深度。豬腳的膠質在湯裡慢慢釋放，烏骨雞肉質細嫩不乾柴，家鄉肉火腿的鹹香讓湯頭層次更立體，干貝的鮮甜在尾韻浮現，整體喝起來濃而不膩，是那種會讓人默默多盛一碗的湯品。

我自己私心最喜歡的，還有平安富貴金元蹄腿庫滷得非常入味，筷子一夾就能化開，搭配筍絲一起吃，油脂感被平衡得剛剛好。這種菜色平常在家真的不會想自己滷，但年節桌上少了它又好像少一味，這道完全補足那個「年味缺口」。

錦繡瑤華御品羹的料比想像中豐富，每一口都能吃到蝦仁、魷魚、貝類與肉羹，筍絲增加清脆口感，羹湯滑順卻不糊，鮮香感層層疊上來，這一道不論是長輩或小孩都很容易接受，也很適合當桌上的轉場菜色。

鴻運獅子納百財是這次新增的菜色之一，獅子頭用的是國產豬後腿肉，口感紮實但不乾，搭配大白菜一起慢滷，吸滿湯汁。這道很受孩子歡迎，不會有太重的調味，單吃就很香，也很適合配飯。

說到飯，這次的櫻花吹雪步步高真的很有記憶點。一盒裡有櫻花蝦油飯與紫米干貝絲油飯兩種口味，象徵大紅大紫。櫻花蝦的香氣很明顯，紫米版本則是多了一點養生感，兩種一起上桌，視覺跟寓意都很完整。

油雞腿外皮油亮但不膩，肉質保持濕潤不乾柴，我自己實際試過，用烤箱回溫加熱，比用電鍋蒸過吃起來更好吃，皮的口感也更好。

經典油飯加熱後米粒分明，不會糊成一團，油香和調味都很到位，裡面吃得到香菇、肉絲和魷魚的口感與香氣，單吃就很夠味，搭配其他菜一起吃也不會被蓋過去。

甜點部分是開心滿屋巴斯克，使用高比例純開心果醬，堅果香氣非常明顯，搭配北海道乳酪，口感柔軟濕潤，外層微微焦香，切開時剖面很好看。表層鋪滿開心果碎粒，入口咬得到堅果原香，甜度不膩，很適合當年菜後的收尾。

花火金磚甜點餅乾禮盒實際打開後內容比想像中豐富，費南雪加上多款不同口味的餅乾，份量和種類都很有年節感，不管是飯後大家一起分著吃，或是另外拿來送人，都很體面。

巧克力磅蛋糕切開時可以看到濕潤的蛋糕體，巧克力香氣很明顯，但甜度不會過重，吃起來不膩口，很適合在年菜結束後當作一個溫和的收尾。

La pause 金磚四重奏，四種口味的費南雪各有特色，從茶香、果香到堅果香都很清楚，口感扎實但不乾，單吃很適合，配咖啡或熱茶也很搭，當作年節裡的小點心，存在感其實不低。

整套吃下來，我最有感的是「節奏真的很輕鬆」，沒有廚房的油煙味、沒有時間壓力，短時間內就能把整桌年菜準備好，剩下的時間就是坐下來聊天、看孩子跑來跑去、聽長輩聊生活的趣事，這種年菜，對我來說，不只是方便，而是讓「團圓」這件事變得更純粹。

如果你正在找 年菜推薦、考慮 年菜宅配，我會很實際地說，今年的 冊子年菜真的值得列入清單。

現在也整理一下重要訂購資訊，給跟我一樣喜歡一次看清楚的人：

2026 冊子年菜，12/24（三）前購買套組即可享早鳥加碼優惠，套組最低 74 折起。

五件組送巧克力磅蛋糕，七件組直接送超美的金磚費南雪禮盒。

滿 4500 元再送油雞腿一隻，滿 6000 元再送經典油飯一份。

下單可指定出貨日，滿 2000 元新竹物流免運宅配到府。

另外在年菜專區，還可以 150 元加購 La pause 金磚費南雪四種口味，數量有限，售完為止。

除夕圍爐、回娘家宴客、親友聚餐都很適合。

👉 快上網搜尋「冊子年菜」，或直接致電北中南門市訂購。

年菜訂購專線：04-22951888

門市自取 LINE：@a22951888

台北｜松山區撫遠街331號｜02-27686808

台中｜北屯區文心路四段229號｜04-22992292

台南｜東區德昌路121號｜06-2880518

