【台南美食】沒有咖啡 | 深夜秘密好去處，我有故事沒有咖啡

店面/自行拍攝

【沒有咖啡】🏃地址： 704臺南市北區北園街46巷13號

巷弄裡的巷弄中，巷内請勿停車，停車需要停在巷子外面的路邊再步行進來，停車格需要找一下，一樓的座位是吧台，主要以二樓空間為主，可以先電話訂位，客滿時有用餐時間120分鐘，是間開到很晚很晚的深夜咖啡廳。

店內環境/自行拍攝

人數到齊才帶位入座，二樓的音樂和燈光，給人一種很chill的感覺，很放鬆也很舒服，老闆為一人廚房，需耐心稍候，太餓的急性子不建議前來。

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

菜單/自行拍攝

每人低消為菜單上的任一餐點，有鹹食也有甜食，有咖啡也有茶飲及啤酒。

奶油蝦蝦筆管麵 NT180

奶香濃郁且醇厚溫暖，醬料綿密順滑，每一根筆管麵都裹上滿滿的醬汁，蝦肉嫩滑且富彈性，吸收了奶油醬的香氣後，更顯得鮮嫩可口，而海苔粉作為點綴，增添一點鹹香味，並融合筆管麵中的大蒜、洋蔥及其他香料增添風味，讓整體味道更加立體。

松露菇菇燉飯 NT200

松露是一種珍貴的食用菇，搭被其他菇類，十分濃郁，但其實松露的香氣也常常被說有一點蒜香的感覺，稍微吃得出來，松露控必點，米粒是帶有口感的且相當入味。

#食#台南美食#跟著阿線吃南部#線寶食記ㄔㄔㄔ#來臺南就是要鑽巷子#阿線大口吃台南#台南#台南美食地圖#臺南#臺南美食#台南美食#台南探店#台南晚餐#深夜咖啡廳#北區美食#北區#沒有咖啡#約會#秘密基地#台南咖啡廳#台南咖啡店#台南#TainanCafe#Tainan