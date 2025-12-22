Karen【林口沙拉推薦】木盆沙拉林口長庚外帶店｜沙拉控必訪！暖沙拉、豆腐麵、現打果汁一次分享（外送＆木盆會員資訊）

身為一個每天至少要吃一餐沙拉才覺得靈魂完整的人（笑），我最近真的被 木盆沙拉 林口長庚外帶店 圈粉❤️‍🔥

不誇張，是那種吃完會忍不住想對朋友說：「欸，這家你不要錯過喔！」的程度🤣

而且它就在林口長庚醫院附近，不管你是住林口、龜山，或是平常有在做飲控、健身、想找清爽又有飽足感的外帶沙拉，這家真的是必收清單。

📍Woopen木盆 林口長庚門市ToGo

地址：333桃園市龜山區復興北路33號

電話：03 397 2300

營業時間：10:30-20:30

網站：woopen.com.tw

🥗我這次的餐點＆真實體驗感受分享

（都是我本人親自吃完的心得！）

1｜輕卡鮮蝦沙拉：視覺爽度滿分，味道更滿意 🦐💚

看到那六尾白蝦躺在沙拉上的瞬間，我的心就被收服一半了🥹

它是使用熟白蝦（冷），搭配新鮮生菜、玉米、番茄、藜麥等配料。

吃起來非常清爽，不會油、也不會調味過重，很適合喜歡原味的沙拉控。

他們家的沙拉有六種醬料可以選，我個人是覺得選擇性非常豐富，可以符合大多數人的喜好！

👉 特別適合午後覺得有點餓，但又不想吃太負擔的人！

（我很常下午工作吃它～）

2｜檸香雞腿暖鮮蔬：一吃直接懂為什麼是明星商品🔥

如果你跟我一樣冬天特別想吃熱的，那這道暖沙拉真的會讓你驚喜。

內容物超級豐富：

花椰菜、杏包菇、蕃茄、蘆筍、地瓜、栗子、雞腿排（重點是雞腿很好吃！）

栗子🌰是完整的兩顆，好綿密 好好吃🤤

料理方式是熱炒，整碗端起來是熱的，全程熱熱吃非常滿足。

我覺得它像是「暖心版沙拉」的存在，完全是沙拉控冬天的救贖。

👉 如果是第一次來木盆，我私心推薦從這道開始。

3｜麻油豆腐麵（冬季限定）：意外喜歡到不行😍

原本只是抱著「冬天喝點溫熱湯感覺不錯」的心點的，

沒想到它居然這麼好吃！

湯底是清爽的麻油調味，不會厚重或油膩。

搭配用黃豆做的豆腐麵，口感Q、吸湯也吸得剛剛好。

👉 低碳水、清爽、溫溫熱熱，非常適合想吃點熱食又不想負擔的人。

4｜蘋果奇異果汁：好喝但不甜膩 🍏🥝

味道自然，不會加糖那種死甜。

我覺得喝起來很順口，當作搭餐飲料剛剛好。

5｜蘿勒蕃茄蔬菜湯：料比我想像的還實在 🍅

裡面有蕃茄、白蘿蔔、高麗菜、洋葱等⋯是說這個料煮得非常的入味軟爛，所以其實多到我不太能夠細數到底有什麼配料。

喝起來是帶有蔬菜甜味的那種家常湯感，我本來以為外帶店會很小一杯，結果份量滿誠意的。

🌟超推薦木盆沙拉 林口長庚To Go的原因

✔ 木盆會員超方便（我自己直接加入！）

加入後可以：

🌱線上提前預約、節省現場等待

🌱查看每一項餐點的熱量標示（很貼心！）

🌱還可以集點

❤️‍🔥集點可以兌換商品

❤️‍🔥週週領驚喜優惠票券

會員連結🔗

對於我這種「每天吃沙拉、很在意營養攝取」的人來說真的很實用。

✔ 外送超佛心：2公里內 滿350可外送 🚚

我真的要為這點大力鼓掌👏

只要在2公里內滿350就可以享受外送服務，對住林口、龜山附近的上班族、學生來說簡直太幸福。

▪️林口長庚醫院可以不限金額免費外送！

🎯林口＆龜山想找好吃沙拉，真的可以來試試

身為每天都要吃沙拉的人，我真心覺得木盆沙拉林口長庚外帶店是一個「清爽不無聊、健康但有風味、熱食選擇滿足度高」的好地方。

不管你是飲控、健身、想吃輕食、或只是想吃點舒服的餐，這家都很值得放進你的外食清單裡！