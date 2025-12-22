2025-12-22 19:03 meru
三重最有質感的「咖啡廳風」港式飲茶✨不用揪團也能爽吃！30年老師傅手作港點簡餐，必點神級冰火菠蘿油、爆漿奶皇包，聊八卦也能吃得優雅｜空軍三重一村美食 點心源 DIM SUM KUO
終於熬到週末前夕了。
跟好同事兼飯友約好下班要怒吃一波，順便吐吐這禮拜累積的職場苦水
但每次選餐廳都是一場心理戰。 想吃精緻的港點，但我們只有兩個人
去傳統大茶樓，點沒幾籠就飽了，而且那種吵雜的環境，根本不適合講悄悄話
還好我口袋名單裡藏著這家「點心源」。 就在空軍三重一村斜對面，位置好找得不得了。
不像茶餐廳的茶餐廳
走到光興街，遠遠就能看到那個亮黃色的招牌
不像那種貼滿菜單、地上油膩膩的老式港式小店。 這裡看起來反而像是一間文青咖啡廳
大片的落地窗透出暖暖的光，還有綠色植栽點綴。 我朋友一看到門口就說：「欸這家質感也太好了吧，確定是賣燒賣的？」
推開門進去，沒有油煙味，只有淡淡的茶香和食物香氣
這個氛圍，就像是為了我們這種想優雅吃美食、又要大聊八卦的OL量身打造的。
🍽️ 友誼的小船不會翻：一人一套剛剛好
坐下來看菜單，最讓我朋友驚豔的就是「港式簡餐」這個設定。 以前我們去吃港點，常常為了要點鳳爪還是排骨在那邊糾結半天
但在這裡，完全不用打架。 就像每個人都有自己的專屬歌單一樣，這裡的港點也能客製化
這主意到底是誰想的？ 真的是太懂女生的心了
聽說老闆是擁有30年資歷的老師傅，難怪能把傳統港點做得這麼有巧思。
【鮮蝦簡餐】我的海鮮獨享時刻 🍤
身為海鮮控的我，二話不說直接點了鮮蝦簡餐。
這盤端上來的時候，手機先食是必須的。 蝦仁腸粉晶瑩剔透的樣子，光看就覺得療癒那個粉皮我要給它一百分
很多店的腸粉皮厚得像棉被，但這裡的皮薄嫩又帶點Q勁，像是剛做完保養的臉蛋一樣水嫩
夾起來的時候還要小心翼翼。 一口咬下，鮮蝦的甜味直接跳出來，配上那個特調醬油，不死鹹反而帶出了鮮味。
旁邊搭配的蝦餃也是皮薄餡多。 還有魚子燒賣跟魚翅餃，每一口都吃得到紮紮實實的肉感，不是那種粉粉的廉價口感。配菜的胡麻花椰菜很清爽，剛好解膩。 還有那個柚香醃蘿蔔，酸酸甜甜的，吃完一塊又開胃了。
【招牌簡餐】朋友激推的蘿蔔糕
我朋友點的是招牌簡餐，主角是港式蘿蔔糕。
她吃了一口眼睛直接發亮，立刻夾了一塊塞給我。
「妳吃吃看，這真的吃得到蘿蔔絲！」 真的不誇張，表皮煎得恰恰的，帶點焦糖色的酥脆感。
裡面卻軟嫩到差點夾不起來。 那種口感的反差萌，真的很迷人。 而且它本身調味就很夠，不用沾醬就很好吃。
旁邊那顆溏心蛋也是神來一筆。 半熟的蛋黃濃郁黏牙，跟蘿蔔糕搭在一起，簡直是澱粉與蛋白質的完美聯姻。
🧈 甜點是我們共同的默契
雖然一人一套已經很飽了，但看到冰火菠蘿油，我們兩個很有默契地說：「一人一半？」 這就是好朋友的快樂啊。
剛烤出來的菠蘿包熱呼呼的，上面那層酥皮還會掉渣。 中間夾著冰冰涼涼的厚切奶油。 一定要趁熱大口咬下去。
冰火交融的瞬間，工作的壓力好像都隨著那塊奶油融化了。
甜鹹交織的罪惡感，此刻暫時被我們拋在腦後。
還有那顆圓滾滾的奶皇包。 朋友在那邊小心翼翼地剝開，鹹蛋黃的香氣超級濃郁。
吃起來鹹甜鹹甜的，還帶點沙沙的口感，完全不會膩。
🥘 冬天裡的暖爐：焗烤白菜
我們還忍不住加點了一份焗烤白菜一起share。
這道菜一上桌，奶香味直接撲鼻而來。 上面的起司烤得焦香焦香，用湯匙挖下去還會牽絲
裡面的白菜燉得軟爛入味，吸飽了奶油白醬的精華。 吃起來暖呼呼的，就像冬天窩在被窩裡一樣舒服
這道菜真的建議兩個人分著吃，因為太濃郁了，一個人吃完整碗可能會太罪惡。
☕ 聊不完的話題與好茶
飲料我們選了鴛鴦奶茶和紅玉茶
這裡的鴛鴦比例抓得很好，不會苦澀，滑順好入口。
我們就這樣一邊喝著茶，一邊交換著彼此盤子裡的點心
不用像在大圓桌那樣大聲吼叫，也不用擔心旁邊的人聽到我們的悄悄話
窗外的天色漸漸暗下來，店裡的氣氛變得更溫馨了。
姊妹聚餐的新選擇
吃飽喝足後，我們散步到對面的空軍三重一村
晚上的眷村點了燈，別有一番風味。 真的很推薦女孩們來這裡約會
「點心源」完全打破了我對港式飲茶的刻板印象
它不需要大張旗鼓地揪團，兩個人、甚至一個人，都能吃得很精緻、很滿足
在這裡，我們不用配合別人的口味，卻能分享彼此的美味
這不就是最舒服的友誼狀態嗎？ 下次如果妳也在煩惱跟閨蜜去哪吃，這裡絕對不會讓妳失望。
Google Maps 導航｜點心源 港式點心簡餐廳
👯♀️ 閨蜜必點組合｜ 鮮蝦簡餐＋招牌簡餐（交換吃）、冰火菠蘿油（一人一半感情不會散）、焗烤白菜
🚶♀️ 續攤好去處｜ 對面的空軍三重一村（晚上拍照超有氣氛）
