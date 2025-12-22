2025-12-22 16:08 大勢女子Sylvia
免加糖也濃醇香！黑芝麻粉登懶人養生清單
黑芝麻近年成為養生市場的人氣選擇，不少人驚訝它的鈣含量竟是白芝麻的二十倍。根據農業部資料顯示，芝麻富含優質蛋白質與健康脂質，同時具備維生素B群、E與多種礦物質，而黑芝麻的營養更為突出。擁有八十年歷史的金瑞益以三代傳承工藝推出「極細高鈣黑芝麻粉」，採100%純黑芝麻製成，透過低溫烘焙方式保留營養，不添加糖、香料、色素與防腐劑，以天然與無添加為產品主軸，強調能安心飲用。
金瑞益此次主打「極細研磨技術」，粉質細緻提升吸收效率，含有脂肪、蛋白質、膳食纖維及卵磷脂，並具鎂、鉀、鋅等微量元素，強調高鈣、高鐵與高纖的營養組合。沖泡方式冷熱皆宜，可搭配牛奶或豆漿變化風味，也能與其他穀粉搭配作為早餐，對於忙碌族而言，快速沖泡便能補充營養，是生活料理的輕量選擇。
在品質把關上，品牌取得ISO22000、HACCP與HALAL等認證，並由食品技師監控製程，從食用油到冷壓健康油再到穀物沖泡品，皆以天然無添加為理念。該產品將於12月24日在全聯福利中心推出買一送一快閃活動，兩包299元，平均一包149.5元，提供消費者在日常飲食中加入黑芝麻的新選擇。
