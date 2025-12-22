麥當勞蕈菇滿福系列回歸！年底早餐優惠一次整理，最低65折 圖片來源：官方

年底早餐戰正式開打。麥當勞 招牌人氣回歸，「蕈菇滿福系列」12/24 起限期登場，還直接把「好運」寫進包裝裡，再搭配最低 65 折起 的早餐優惠組合，從聖誕、跨年一路陪大家吃到開工。這一波不只是新品回歸，更是一套完整的「早晨開運儀式」。

蕈菇滿福系列回歸

對很多人來說，蕈菇滿福堡早就不是普通早餐，而是一種「早起值得被獎勵」的存在。春麥滿福麵包的柔軟口感，加上翻炒切片蕈菇與黑胡椒醬的鹹香，再疊上豬肉片、太陽蛋與切達起司，層次感非常完整，吃起來比一般早餐更有滿足度，也難怪每次回歸都被菇迷鎖定。

這次麥當勞一次集結全系列，從經典肉系到蔬食選項都有，對通勤族或想吃得清爽一點的人來說，選擇更完整。

吃早餐也在「轉好運」日本藝術家設計全新包裝

這波回歸不只在味道上動手腳，連視覺也一起升級。麥當勞攜手日本雙向藝術家 野村一晟，把台灣人熟悉的「春到福到」概念轉化成翻轉字設計。

包裝正看是「滿福到」，翻過來則變成「好運到」，一拿到早餐就像先替今天加了個好兆頭。對很多早上趕時間的人來說，這種小巧思反而很有儀式感，也成功把「早餐」變成一天的開場祝福。

年底到開工都適用 早餐優惠直接幫你算好

這一檔最有感的，還是連續推出的早餐優惠。從雙人分享、量購囤早餐，到送禮用的 LINE 禮物通通包辦，很明顯就是衝著「天天吃、也不心痛」來的。

蕈菇滿福系列販售資訊

活動期間為 2025/12/24 至 2026/3/3，或售完為止，包含蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡加蛋、蕈菇豬肉滿福堡、蕈菇滿福堡、蕈菇青蔬滿福堡，單點約 70–100 元區間，皆可升級薯餅套餐。

早餐「好運雙人餐組」最低65折 一次吃好吃滿



活動時間為 2025/12/24 至 2026/2/22，全通路皆可購買。

主打兩人分享的高 CP 組合，包含蕈菇系列或經典滿福堡、薯餅、麥克鷄塊與飲品，價格落在 220–270 元之間，很適合情侶、同事或假日早午餐。

LINE 官方帳號與 APP 優惠 懶人早餐救星

2026/1/21 至 2/3，麥當勞 LINE 官方帳號「隨買店取」推出早餐 3 入量購組，豬肉滿福堡加蛋搭配指定飲品，最低 65 折起，對每天固定吃早餐的人來說非常划算。另外 LINE 禮物麥當勞旗艦館自 12/29 起，還把滿福堡變成「祝福語餐組」，從元旦送到開工都不違和；麥當勞 APP 週年慶也同步進行，點數折扣、買一送一與抽獎活動輪番上線。