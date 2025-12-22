以頂級法國萊思克發酵奶油製作的國王派，在歲末相聚歡慶享受酥香美味，並期待遇見瓷偶的幸運。

起源自羅馬的節慶糕點國王派，是法國人在每年1月6日天主教主顯節食用的一種圓形糕點，由千層酥皮加上杏仁奶油內餡烤制而成，國王派中會藏個小瓷偶，吃到瓷偶的人能戴上王冠，指定一個任務並獲得一整年好運。國王派的團圓形象、豐美滋味與瓷偶驚喜，很適合在年末歡聚中出現，於是從主顯節糕點，變身為從耶誕節吃到跨年再到主顯節。

自2020年開始，「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」，吸引無數烘焙職人參與，為持續推廣這起源自古羅馬時期的節慶糕點，2025年將賽事華麗轉身為「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮－萊思克國王派探店之旅」活動，網羅5屆賽事優秀選手，共計12店家，參與線上結合實體的跑店活動。12個店家包括優仕紳烘焙館USS Bakery、吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE、雲林櫻桃屋 Cheriya Baker、台北拾穗BAKERY、KANG Artisan Bakery、彼得潘烘焙坊、台中CJSJ、嘉義河馬先生甜點烘焙坊、萊德生活烘焙、C’EST C’EST PÂTISSERIE與CHICHI Artisan Boulanger與TOP 烘焙等。每位師傅對國王派從酥皮與內餡的比例、杏仁內餡的經典與變化，各有自己的堅持與詮釋。相同的是作品均用心精彩。外皮酥香的國王派，經典內餡是杏仁奶油餡，變化版的內餡添加了巧克力、水果、或蘭姆酒等不同風味，相同是內餡中小瓷偶不能缺席。有些店家可線上店訂購，有些推出可單片購買。

「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮－萊思克國王派探店之旅」

匯集各家烘焙名師製作的美味國王派。

製作國王派要讓內餡與派皮的奶香甘甜達到完美平衡，奶油品質至為重要。擁有140年歷史的法國頂級AOP認證發酵奶油－萊思克LESCURE，是法國夏朗德伯瓦圖產區Charentes-Poitou的第一個奶油品牌，堅持使用傳統工藝發酵，不僅展現產區獨特的榛果香氣，更能展現充分的延展性，是烘焙職人製作高品質國王派、可頌等產品的不二之選。全台每兩顆國王派中就有一顆是用萊思克LESCURE AOP發酵奶油製成。

外皮酥香的國王派，經典內餡是杏仁奶油。法國頂級AOP認證發酵奶油－萊思克LESCURE，獨特的榛果香氣，烘托出國王派的華麗。

國王派中會藏個小瓷偶，吃到瓷偶的人能戴上王冠，指定一個任務並獲得一整年好運。

「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮－萊思克國王派探店之旅」活動，網羅5屆賽事優秀選手，共計12店家，參與線上結合實體的跑店活動，活動即日起至2026年1月6日，消費者於活動期間前往合作店家購買限定國王派，享受節慶糕點之際，完成指定打卡任務，即有機會參與抽獎，獲得活動限定大禮包。活動詳情點這裡。