2025-12-23 14:30 巧比。針線包
一碗綠豆湯，府城的日常滋味，想起童年的溫暖記憶
離開潮濕冷意的北部，我過敏症狀的鼻子，彷彿瞬間獲得解救，再也不用時時包起水餃。
一年多前動過的手術，似乎也無法真正根治，大概就會這樣，陪我走完往後的日子。
也因此，每一次離開北部，身體總是比心更早知道，自己被帶往另一種生活節奏。
冬陽灑落的溫度，像蓋上一條被太陽曬過的棉被，溫暖而不刺眼，讓人忍不住放慢腳步。
那種感覺，像極了小時候睡前，媽媽替我綁好肚子，不怕踢被著涼的安心入眠。
好天氣，心情自然也跟著鬆了下來。
午後閒晃的途中，路過一間老字號的綠豆湯店，
這種時候，走過路過，總是很難說服自己錯過。
好久沒有吃到這樣的綠豆湯了。
粒粒飽滿、入口即化的綠豆，用紅糖細細熬煮，甜度毫不掩飾，正合我的螞蟻味。
再配上Ｑ勁十足、自製的蕃薯粉角，一口接一口，
像是替這趟南下行程，畫下一個剛剛好的句點。
這不是什麼驚艷的滋味，而是一碗適合在午後偷閒時，慢慢喝完的幸福。
