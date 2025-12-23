一碗綠豆湯，府城的日常滋味，想起童年的溫暖記憶

離開潮濕冷意的北部，我過敏症狀的鼻子，彷彿瞬間獲得解救，再也不用時時包起水餃。

一年多前動過的手術，似乎也無法真正根治，大概就會這樣，陪我走完往後的日子。

也因此，每一次離開北部，身體總是比心更早知道，自己被帶往另一種生活節奏。

出了高鐵站，立刻感受到南北天氣的巨大差異。

冬陽灑落的溫度，像蓋上一條被太陽曬過的棉被，溫暖而不刺眼，讓人忍不住放慢腳步。

那種感覺，像極了小時候睡前，媽媽替我綁好肚子，不怕踢被著涼的安心入眠。

好天氣，心情自然也跟著鬆了下來。

午後閒晃的途中，路過一間老字號的綠豆湯店，

這種時候，走過路過，總是很難說服自己錯過。

好久沒有吃到這樣的綠豆湯了。

粒粒飽滿、入口即化的綠豆，用紅糖細細熬煮，甜度毫不掩飾，正合我的螞蟻味。

再配上Ｑ勁十足、自製的蕃薯粉角，一口接一口，

像是替這趟南下行程，畫下一個剛剛好的句點。

這不是什麼驚艷的滋味，而是一碗適合在午後偷閒時，慢慢喝完的幸福。