走進台南必比登《添厚家常手路》，品嘗媽祖給的口福｜招牌南瓜米粉
從小不太挑食的我，經過當兵伙食的成人儀式後更加升級，
除了醫生交代的食物外，沒有什麼飲食禁忌。加上惜福感恩的母訓，
因此我的口福向來不差，總是不斷有好料餵養，中廣身材的後遺症自然也相對合理。
走過《添厚家常手路》的門前，看著食客盈門座無虛席的熱鬧，
我翻看著門前精緻的菜單，原來它已連續兩年獲選 米其林 必比登 推薦，
既然有單人份主食（ 肉絲炒飯 和 南瓜米粉 ），便順勢進去吃頓美味。
等待餐點的時間，滑了手機才發現這間店面的背景故事。
當時主廚為了尋找營業店面，特意前去 臺南祀典大天后宮 連擲筊杯，
最終獲得廟方閒置的老倉庫，為感謝天后的恩澤，
店名諧音取為「添厚」，媽祖竟給了13個聖筊。
廣受大家推薦的招牌南瓜米粉，幾乎是每桌必點的佳餚，
端上桌的香氣濃郁，米粉吸附南瓜的濃汁，
一入嘴的濕潤口感很順口，可惜份量不足個人的量，
看著隔壁桌上豐富的手路菜，我忽然有股衝動想坐過去湊著吃呢。
台南有30多家必比登名店，幾回走過路過不錯過的口福，
府城美饌隱藏版的多滋多味，讓我口齒留香滿足食慾，
多虧我惜食不浪費之家傳，反而更有吃的福氣，
或許是八字中帶有食神的關係吧。
