新北深澳鐵道自行車節慶驚喜三連發 換新裝迎新年！



騎進深澳鐵道自行車光隧道，投影燈映照周邊特色景點，彷彿在光影中展開一場深澳小旅行。





新北市的「深澳」位於瑞芳區，這座繁華小鎮過往的歲月以採礦為主，如今這座北海岸熱門觀光勝地，轉型為結合自然景觀、海鮮美食與休閒活動的旅遊勝地，在眾多的亮眼景點中，當然包括：「深澳鐵道自行車」，為了迎接歲末節慶氣氛，新北青春山海線深澳鐵道自行車化身最溫暖的節慶舞台，由深澳鐵道自行車超人氣吉祥物「山野君」與「豆腐君」聯手推出「節慶驚喜三連發」除了光隧道換裝外，還有耶誕拆禮物、到跨年許心願等，陪伴旅客騎進閃閃發光的冬日回憶。







深澳鐵道自行車依山傍海，湛藍海景與層層山巒相伴，騎乘途中盡覽青春山海線的壯麗風光。





沿著鐵道前行，色彩繽紛的彩繪牆面躍入眼簾，為深澳鐵道自行車旅程增添滿滿童趣與拍照亮點。





「鐵道自行車」位於深澳支線-八斗子火車站與深澳火車站之間，早期深澳線在日治時期是一條軌距762公厘的輕便鐵路，也就是俗稱的「五分仔車」，主要是用於載運糖、鹽及煤至港口轉運出海，曾為風光一時之支線，甚至與平溪線並駕齊驅，但隨著產業及歲月的更迭，如今成為觀光的要角。因為鐵軌自行車八斗子段緊鄰著八斗子火車站，八斗子火車站除了是全台離海邊最近的火車站外，加高的月台可以遠眺太平洋，感受海天一色的景致，十分特別，而在在聖誕節及新年之際，隧道將新造景！





12月24日至明(2026)年2月15日，深澳鐵道自行車最受歡迎的光隧道將換上全新節慶造型。由吉祥物「山野君」啟動節慶魔法，讓整座隧道亮起全新的節慶動畫。耶誕樹、雪人、禮物盒及「HAPPY NEW YEAR」等繽紛圖樣輪番登場，旅客騎進隧道的瞬間，宛如走進一座會發光的耶誕跨年樂園。流動的光影在隧道中變換，營造濃濃的節慶氛圍。無論拍照、錄影或沉浸欣賞，都能留下冬季最具儀式感的騎乘回憶，也成為社群打卡不可錯過的期間限定亮點。





「深澳歡樂卡」驚喜滿滿，香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶與深澳限定周邊，為遊客送上暖心節慶好禮。





而且在這個送舊迎新以及聖誕節的歡樂氛圍中，也要給遊客好運氣，於12月20日至12月28日，深澳鐵道自行車率先推出耶誕限定好康活動，凡旅客於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，並追蹤官方IG、發布限時動態並標註 @railbiketw，即可於深澳端月台免費領取「深澳歡樂卡」刮刮卡一張。卡片100%中獎，獎項包含：香氛蠟燭、耶誕投影燈、毛絨小樹玩偶及深澳限定周邊等多款暖心好禮，數量有限，送完為止。





另，在跨年期間， 12月30日至1月4日，也準備滿滿福氣陪伴旅客迎接2026。吉祥物「豆腐君」化身「開運豆腐」，推出限量「深澳新年明信片」，旅客只要於活動期間搭乘深澳鐵道自行車，即可前往深澳端月台免費索取，寫下新年願望，送上祝福與好運，數量有限，送完為止。此外，配合政府普發一萬元政策，自即日起至12月31日止，凡搭乘深澳鐵道自行車並出示乘車 QR Code，且單筆消費滿1,000元，即可參加「深澳隨機扭蛋」抽獎活動1次，民眾有機會將超人氣吉祥物「山野君」或「豆腐君」(其中之一)帶回家，為旅程增添驚喜與收藏樂趣。





深澳鐵道自行車每日10時至17時30分營運，每30分鐘一班，歡迎民眾至深澳鐵道自行車官網或超商 ibon 購票，輕鬆規劃一趟暖心又療癒的鐵道小旅行。另外，遊客若到新北深澳鐵道自行車遊玩，周邊鄰近景點，還有海洋科學博物館、深澳漁港、潮境公園等著名景點，鐵軌自行車另一頭深澳段則靠近深澳車站遺址、象鼻岩、深澳漁港，也可延伸至瑞芳、九份等觀光景點，遊客可選擇規劃成一日或二日遊行程！

相關訊息可至新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲專頁、深澳鐵道自行車官方網站、深澳鐵道自行車臉書粉絲專頁查詢！

