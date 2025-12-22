關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

2025-12-22 17:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
太平洋島度假村2024年4月轉型為「主題樂園」概念，提供旅客豐富多元的配套措施。　圖：太平洋島度假村／提供
太平洋島度假村2024年4月轉型為「主題樂園」概念，提供旅客豐富多元的配套措施。　圖：太平洋島度假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有關島最大水上樂園的太平洋島度假村（PacificIsland Club Guam，以下簡稱 PIC），為強化遊客體驗，已於2024年4月將傳統的「水上樂園度假村」，轉換為「主題樂園度假村」概念，全面性升級自身定位、設施規劃、客群對象與服務方式，提供旅客豐富多元的配套措施。

▲太平洋島度假村營業部長長野光志。　圖：太平洋島度假村／提供
▲太平洋島度假村營業部長長野光志。　圖：太平洋島度假村／提供

全面升級活動內容及軟硬體設施 提供所有旅客找到專屬的度假模式

太平洋島度假村營業部長長野光志表示，PIC 開業45年，是關島地區最大的度假場域，擁有777間客房、70多種水陸活動，不僅在日間提供豐富設施使用，夜晚還有精彩的馬戲團與太平洋海盜傳奇表演，是旅客造訪關島必住的度假村。

而提到轉型計畫長野光志強調，此次轉型基於2大考量，首先透過定位「主題樂園」，能更自由多元的延伸設施內容，不讓園區侷限於水上設施，提供遊客更多冒險、主題氛圍的度假空間。其次是為與市場做出區隔，在關島有不少度假村設有水上樂園，如比照過往較難突出特色，因此透過新定位能讓其更明顯的展現豐富性、多元性及整體體驗。

另外，長野光志還提到，過去 PIC 著重在「親子」客群，但近年則透過多元新穎的設施及村外活動，如免費市區觀光、南部觀光行程，作為吸引20～40歲的年輕族群，讓旅客深度感受當地人文風情，期盼能讓不同年齡、不同需求的旅客，都能在 PIC 找到屬於自己的度假模式。

▲園區內提供豐富的海陸設施供所有旅客使用。　圖：太平洋島度假村／提供
▲園區內提供豐富的海陸設施供所有旅客使用。　圖：太平洋島度假村／提供

▲超級美國馬戲團是 PIC 園區內必看的精彩表演。　圖：太平洋島度假村／提供
▲超級美國馬戲團是 PIC 園區內必看的精彩表演。　圖：太平洋島度假村／提供

必看夜間2大表演 村外活動滿足觀光需求

超級美國馬戲團（Super American Circus）是 PIC 園區內一項重要的娛樂設施，表演團隊來自美國本土，除每週三外，其餘每天演出時間為晚上18:00-19:00，可容納800位觀眾。太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific dinner show）於今年10月盛大開幕，表演結合精彩特技，呈現出海盜冒險與島嶼文化，是造訪關島必看的精彩表演。

而在村外活動上，PIC 特別規劃3大亮點行程：

01. 晨間漫步：於每週一、三、五早上7點半舉行，沿海岸漫步，可增添旅客語指導員的互動交流；

02. 市區觀光：於每週四、日舉行，免費帶領遊客參觀市區主要景點；

03. 南部觀光：每週二、六前往關島南部地區，遊覽山海美景，以此滿足旅客對關島旅遊的需求。

5大區域特色亮點：

01. 海洋區（Marine Zone）：提供風帆、游泳以及獨木舟等活動。

02. 水上樂園區（Water Park Zone）：這是以前傳統的水上樂園區域，設有滑水道和7個游泳池。

03. 運動區（Sports Zone）：涵蓋網球場、射箭、瑜伽、高爾夫、籃球場等運動場域。

04. 娛樂區（Entertainment Zone）：包含室內的超級美式馬戲團（Super American Circus），以及晚餐秀－太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific）。

05. 植物園區（Botanical Garden）：園區內樹木繁盛，這裡可以享受茂盛植栽帶來的放鬆體驗。

旅奇傳媒 TR Omnimedia

旅奇傳媒 TR Omnimedia

以旅遊／休閒／美食／品味為本的新聞平台，提供海內外最新消息及情報，透過深度與廣度兼具報導，帶領您閱覽豐富、多元的生活！

#度假村 #主題樂園

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

2025-12-16 09:04 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

又是橙黃橘綠時！冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子，柑橘類水果不會太難挑選，加上台灣農產品的品質很優秀，說得誇張一點，盛產季節的雞蛋丁，閉著眼睛買也都很好吃，不過，柑橘類水果唯一要避免的，就是要避免買到裡面乾乾，然後很酸的那種，以及，買回家後如何保存，也是一番學問，愛吃水果的小編要跟女孩們分享這些祕訣。

冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫
冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫

如何挑選?

1.拿起來沉甸甸的

判斷柑橘類水果是否多汁，第一個關鍵就是「重量感」。外觀同樣尺寸的橘子和柳丁，拿起來比較沉的那顆，幾乎可以直接加分，因為水分就是重量。很多乾掉的柑橘，外表看起來正常，實際上拿起來卻有一種空空的感覺。妳不需要真的秤重，只要在手上稍微比較一下，通常就會感覺到。

2.果皮彈性佳

再來要摸的是果皮的彈性。水分充足的柑橘或柳丁，表皮按下去會有一點柔軟感，能感覺到裡面的果肉在回彈，而不是硬邦邦像塑膠球。那些裡面乾乾的橘子柳丁，外皮常常偏厚、偏硬，摸起來像是在努力撐住形狀，實際上裡面早就缺水。

3.果皮要薄

好吃的柑橘類水果，通常是多汁皮薄，肉厚厚的通常不好吃，至於外皮的厚度，其實用摸的就能感覺得出來，如果妳摸到外皮硬硬的，八九不離十是厚皮。

4.挑選外皮黃色或是黃綠色的

柑橘類水果在秋末就會出現，但是這時候的柑橘類，通常外皮很綠，吃起來也比較酸，等到初冬，就進入盛產季節，市場上的柑橘類水果外皮大多是黃色，或者是黃綠色，這時候的橘子和柳丁就很好吃，風味酸甜富有層次。

如何保存?

柑橘類水果不難保存，放室溫就可以，而且很耐放，柳丁可以放2~3周，不過，還是有事項必須注意，如果放在不通風的密閉環境，或者使用不透氣的塑膠袋包裹水果，濕氣會累積並且讓水果發霉。保存的精髓，其實是讓水果「慢慢呼吸」。

如果妳打算短時間內吃完，最適合的方式是放在陰涼、通風、避免陽光直射的地方。不要全部堆疊在一起，讓水果彼此留點空間，可以減少受壓與悶壞的機率。

如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫
如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫

如果妳一次買比較多，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。放進冰箱前，水果都不要清洗，水分殘留反而會加速腐敗。妳可以用廚房紙巾把橘子或柳丁單顆包起來，再放進保鮮袋，記得不要完全密封，留一點縫隙讓空氣流通。這樣能減少水分流失，也能避免濕氣悶在裡面。

最後要提醒的是，柑橘類都不是越放越好吃的水果。當妳發現某一顆已經達到最好吃的狀態，就不要捨不得，趕快吃掉，才不會讓妳前面精心挑選的努力，輸給時間。

買柑橘其實很像看人，外表只是線索，真正重要的是整體狀態。當妳願意多看、多摸、多比較，再加上正確的保存方式，妳會發現，買到裡面乾乾的橘子，不再是命運，而只是妳已經成功避開的選項之一。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#水果 #濕氣 #冰箱

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

[高雄景點]超好拍！空中3D立體海底世界彩繪牆，咖啡蛋塔無限享用，高雄免門票景點推薦｜高雄時空之城

2025-12-20 22:17 Rhsuan

高雄市區的觀光非常活躍也非常多元，活動一個接著一個，前鎮、亞洲新灣區，甚至旗津的各景點已經是前往高雄輪流必去的地方，最近預約了算是比較新的景點高雄時空之城，堪稱是亞洲最大3D立體彩繪，很適合安排於小空檔或吹冷氣殺時間，重點是還有免費點心跟飲品。


高雄時空之城 鄰近夢時代購物中心 位於台糖物流園區 免費停車

時空之城位於前鎮區的台糖物流園區內，離好市多、夢時代、台鋁、IKEA都非常近，開到台糖物流園區門口千萬別懷疑，沒錯！就直接開進去向警衛表明來意，他就會指導你怎麼停車(有一區專屬停車區，而預約方式在文末)


停好車到一樓報到，服務人員就會帶領你坐電梯往上，迎接你的是個非常可愛的畫面~


贈送每人一瓶護手消毒噴霧劑以及一包益生菌小軟糖(小朋友也有哦)



詩舒曼蠶絲文化園區 提供蠶絲被套相關產品製程知識

入門後看到蠶寶寶介紹及滿滿的床單被套大概了解這裡在做什麼啦(其實當初真的是為了3D彩繪牆來的~)


各個星座的代表花色



短短幾分鐘的步行時間，走得很迂迴，但卻可以了解產品的製程知識


高雄時空之城 免費吃甜點、咖啡 無限供應

經過了一排教室後來到我們目的地，如同Google評論，服務人員很熱情的招呼我們享用甜點及茶點(當天是蛋塔跟咖啡)，一旁就是類藍晒圖的彩繪空間


這裡不僅提供桌椅，還可以充電，重點是茶點都是無限量供應，當你手嘴空空時，服務人員還會熱情招呼，著實非常不好意思(笑。


高雄時空之城 超大3D立體彩繪牆 彷彿置身奇幻世界

享用完小點後，往目的地前進啦，打造得很科技感，服務人員簡單解說後就可以自行前往拍照啦~


整個戶外空間都是3D彩繪，也有最佳拍攝位置的提示。


聽說屋頂及大螢幕3D螢幕都是後來增加的，我們非常幸運免於曬太陽




 




高雄時空之城｜亞洲最大3D立體彩繪 預約方式及預約網址

線上預約網址： https://yoyaku.toreta.in/boyaliving/#/





Rhsuan

Rhsuan

人生就應盡情揮灑自己的色彩，閒暇不要留白，食尚玩家駐站、輕旅行駐站、親子就醬玩駐站、愛食記駐站、痞客邦部落客、媒體專欄、政府機關、飯店旅宿合作部落客、媒體model，還有身富使命感的媽媽都是阿璇的人生斜槓。 阿璇是個熱愛生活的人，再忙也要美好得過生活，阿璇曾在觀光領域工作，擔任各大媒體所需畫面之model，也曾下鄉野關心鄰里，執行各項庶民生活所衍生的一切，透過眼見而期許自己始終如少女般清新脫俗。

#高雄 #景點 #咖啡

