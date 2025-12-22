關島最大度假村 PIC華麗轉型「主題樂園」軟硬體設施全面升級

太平洋島度假村2024年4月轉型為「主題樂園」概念，提供旅客豐富多元的配套措施。 圖：太平洋島度假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有關島最大水上樂園的太平洋島度假村（PacificIsland Club Guam，以下簡稱 PIC），為強化遊客體驗，已於2024年4月將傳統的「水上樂園度假村」，轉換為「主題樂園度假村」概念，全面性升級自身定位、設施規劃、客群對象與服務方式，提供旅客豐富多元的配套措施。

▲太平洋島度假村營業部長長野光志。 圖：太平洋島度假村／提供

全面升級活動內容及軟硬體設施 提供所有旅客找到專屬的度假模式

太平洋島度假村營業部長長野光志表示，PIC 開業45年，是關島地區最大的度假場域，擁有777間客房、70多種水陸活動，不僅在日間提供豐富設施使用，夜晚還有精彩的馬戲團與太平洋海盜傳奇表演，是旅客造訪關島必住的度假村。

而提到轉型計畫長野光志強調，此次轉型基於2大考量，首先透過定位「主題樂園」，能更自由多元的延伸設施內容，不讓園區侷限於水上設施，提供遊客更多冒險、主題氛圍的度假空間。其次是為與市場做出區隔，在關島有不少度假村設有水上樂園，如比照過往較難突出特色，因此透過新定位能讓其更明顯的展現豐富性、多元性及整體體驗。

另外，長野光志還提到，過去 PIC 著重在「親子」客群，但近年則透過多元新穎的設施及村外活動，如免費市區觀光、南部觀光行程，作為吸引20～40歲的年輕族群，讓旅客深度感受當地人文風情，期盼能讓不同年齡、不同需求的旅客，都能在 PIC 找到屬於自己的度假模式。

▲園區內提供豐富的海陸設施供所有旅客使用。 圖：太平洋島度假村／提供

▲超級美國馬戲團是 PIC 園區內必看的精彩表演。 圖：太平洋島度假村／提供

必看夜間2大表演 村外活動滿足觀光需求

超級美國馬戲團（Super American Circus）是 PIC 園區內一項重要的娛樂設施，表演團隊來自美國本土，除每週三外，其餘每天演出時間為晚上18:00-19:00，可容納800位觀眾。太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific dinner show）於今年10月盛大開幕，表演結合精彩特技，呈現出海盜冒險與島嶼文化，是造訪關島必看的精彩表演。

而在村外活動上，PIC 特別規劃3大亮點行程：

01. 晨間漫步：於每週一、三、五早上7點半舉行，沿海岸漫步，可增添旅客語指導員的互動交流；

02. 市區觀光：於每週四、日舉行，免費帶領遊客參觀市區主要景點；

03. 南部觀光：每週二、六前往關島南部地區，遊覽山海美景，以此滿足旅客對關島旅遊的需求。

5大區域特色亮點：

01. 海洋區（Marine Zone）：提供風帆、游泳以及獨木舟等活動。

02. 水上樂園區（Water Park Zone）：這是以前傳統的水上樂園區域，設有滑水道和7個游泳池。

03. 運動區（Sports Zone）：涵蓋網球場、射箭、瑜伽、高爾夫、籃球場等運動場域。

04. 娛樂區（Entertainment Zone）：包含室內的超級美式馬戲團（Super American Circus），以及晚餐秀－太平洋海盜秀（Pirates of the Pacific）。

05. 植物園區（Botanical Garden）：園區內樹木繁盛，這裡可以享受茂盛植栽帶來的放鬆體驗。

