2025-12-22 18:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
四川峨眉山冰雪溫泉季「樂享冬趣」賞金頂覆雪奇景
【旅奇傳媒/編輯部報導】日前，隨著高達218公尺的交子雙塔點亮震撼人心的巨幕燈光秀，中國大陸四川的「2025樂山冬季旅遊暨第27屆峨眉山冰雪溫泉季」啟動儀式在中國四川成都交子音樂廣場隆重舉行。本次活動由峨眉山市與峨眉山風景名勝區主辦，誠邀全球遊客共赴「玩雪之約」。
夜幕降臨，交子雙塔璀璨奪目的燈光秀以動態視覺生動呈現峨眉山標誌性的文化與旅遊元素，從巍峨群峰、氤氳溫泉，到吉祥可愛的大象、靈動活潑的猴子，以及紛飛雪景，令人目不暇給。活動現場，樂山文旅推介官發布了全新的冬季旅遊指南，帶來超越傳統「賞雪、泡溫泉、品美食」的豐富體驗。遊客可搭乘雙層觀光巴士，探訪峨眉山南麓的疊川麥芽威士忌體驗中心，或走進故宮文物南遷展覽館等文化地標，開啟一場自然與人文深度交融的旅程。
活動還以創新情景短劇的形式，呈現多樣化的峨眉山冬遊方式。來自馬來西亞的遊客與演員一同沉浸式體驗冬日峨眉之美：在金頂欣賞覆雪奇景、於雷洞坪滑雪場馳騁雪道、在靈秀溫泉中放鬆身心，並深入感受峨眉武術這一非物質文化遺產。生動的演出讓觀眾全方位領略峨眉山迷人的冬季魅力。
此外，峨眉山風景名勝區重磅推出備受期待的冬季旅遊優惠政策，針對全山遊團隊、大型團隊、入境旅遊團隊及研學旅遊團隊，推出量身訂製的優惠政策。入境旅遊團隊的導遊與領隊可享觀光車票5折優惠，其所帶團隊可享峨眉山景區門票半價優惠。
本屆冰雪溫泉季將持續至2026年3月，整個冬季把峨眉山打造成銀白歡樂的冰雪樂園。除賞雪、泡溫泉等經典體驗外，還將推出一系列創新互動活動，包括「全球尋找峨眉知音」行動、冰雪功夫挑戰賽以及「雪中小獼猴」攝影大賽等。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野