東京近郊小旅行～埼玉長瀞冬季限定「暖呼呼炬燵船」自然體驗
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於埼玉縣西北部，鄰近秩父山區的「長瀞」是一處從東京市區出發約2小時即可抵達的溪谷景勝地。這裡以荒川貫穿而成的峽谷地形聞名，沿岸分布著岩畳、斷崖與自然林相，四季景色分明，其中冬季更展現出靜謐而清澈的山水風貌。每到寒冷季節，當地便會推出冬季限定的「暖呼呼炬燵船」，將暖桌搬上到小船上，讓旅客在暖意中悠遊溪谷，成為長瀞冬天最具代表性的體驗之一。
從東京市區前往長瀞相當便利，也因此成為不少旅人規劃一日小旅行的目的地。旅客可自池袋站搭乘西武鐵道特急「Laview」，約80分鐘抵達「西武秩父站」，再轉乘秩父鐵道約20分鐘即可到達「長瀞站」，出站後步行約3分鐘便能抵達岩畳與乘船地點。即使不搭乘特急列車，改以一般電車轉乘，整體交通時間約2小時左右，從東京都心即可輕鬆抵達山間溪谷。
「炬燵船」行程約20分鐘，航行於岩畳周邊水流較為平穩的水域。船上設置傳統日式暖桌，桌內以豆炭暖爐加熱，即使在寒冷季節也能保持溫暖。隨著船身緩緩前進，荒川河面在冬日陽光映照下呈現出淡淡的翡翠色澤，兩岸岩壁與枯枝交織出寧靜而帶點張力的景致，與夏季熱鬧氛圍形成鮮明對比。
沿著河岸散步，還能前往長瀞神社參拜，感受山間小鎮特有的靜謐氛圍。若時間充裕，也可搭乘秩父鐵道前往寶登山，利用纜車登高眺望秩父山景，冬季天氣晴朗時視野格外清晰。無論是半日或一日行程，長瀞都相當適合與東京市區形成輕鬆的冬日對比。
DATA／長瀞溪谷「暖呼呼炬燵船」
・期間：2026/01/01~02/28 10:00~14:00
※ 冬季限定運航，期間內每日營運（無休）
・地點：埼玉縣長瀞町・荒川（岩畳周邊）
・乘船時間：約20分鐘／隨時運航（約10~30分鐘一班）
・票價：成人（中學生以上）1,100日圓、兒童（3歲以上）700日圓
※ 寵物及身高未滿60公分者無法搭乘
・交通方式：秩父鐵道「長瀞站」下車，步行約3分鐘
・長瀞中文介紹：https://www.chichibu-railway.co.jp/tc/nagatoro.html
