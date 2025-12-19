埔里飯店住宿開箱｜地下停車+KTV+SPA池+健身房兒童遊戲室｜埔里鎮寶大飯店如何在保留溫度的同時，活出新生命

載著老媽回埔里阿姨家的那個午後，車窗外的山線開始變得熟悉，窗外的山巒像是被誰用水墨暈染過，層層疊疊地退向遠方，每個轉彎都帶著記憶的氣味。

這趟旅程不是逃離，是回歸。回到那個有媽媽、有阿姨、有埔里獨特氣味的地方。

那些彎道、那些綠意、那些我童年記憶裡的小鎮輪廓，都在初冬的陽光裡溫柔地迎接我們回家。

老媽下車時，我看見她臉上那種回到姊妹身邊的放鬆，那是一種只有家人才能給予的安心。而我們一家五口，則往市區開去，準備在鎮寶大飯店安頓這幾日的落腳處。

raw-image

❤️老字號裡的新呼吸

鎮寶，這個名字在埔里人口中說起來，總帶著某種時間的重量；或許鎮寶對埔里人來說更像是一種記憶的座標。

它不是那種網美打卡的新潮飯店，卻是這座小鎮歷史的見證者之一，像一位沉穩的長輩，靜靜守在這裡，看著一代又一代的旅人來去。

raw-image

❣️地下停車場

車子駛進地下停車場的瞬間，我就鬆了一口氣。





❣️大廳

不用在陌生的街道繞圈找車位、不用扛著行李走很遠，這對帶著三個孩子旅行的我們來說，簡直是最實際的溫柔。

大廳的挑高設計讓人一踏進去就感覺呼吸順暢了起來。

櫃檯人員看見我們，臉上那種發自內心的笑容，不是訓練出來的職業笑容，而是真的在歡迎你。我抱著肉粿辦理入住，大的兩個已經迫不及待的在寬廣的LOBBY跑來跑去，我站在櫃檯前，看著這個空間裡流動著的安穩氣息，突然覺得選對了地方。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

❣️四人房裡的安穩

四人房的房門一推開，孩子們立刻衝了進去，空間比我預期的寬敞。

房間乾淨得像是剛被時間洗過一遍，窗簾拉開，埔里市區的燈光正一盞一盞亮起來。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

我特別注意了浴室，水壓充足、熱水來得又快又穩，還有浴缸可以讓孩子們泡澡玩水。架上擺著「上山採藥」的洗髮精和沐浴乳，那種熟悉的台灣品牌，讓我突然覺得這趟旅程不只是住宿，更像是回到某種生活的本質裡。

raw-image

raw-image

raw-image

最讓我驚喜的，是隔音。

作為一個對聲音極度敏感的人，我總在陌生的地方睡得很淺，任何走廊的腳步聲、隔壁的談話聲都會讓我徹夜難眠；但那晚在鎮寶，我居然一覺到天亮。

直到隔天早上打開房門，才發現我們這層樓住了學生團體客，這讓我對這間老飯店的用心，又多了一份敬意。

raw-image

raw-image

raw-image

❤️飯店設施

❣️SPA池

六樓的SPA池，是這趟旅程的第一個驚喜。

通風極好，埔里的晚風帶著山的味道吹進來。我和酪梨靠在池邊，看著埔里的天空從藍轉紫、從紫轉黑，星星一顆一顆亮起來。

那種放鬆，不需要豪華的設備，只需要一池SPA、一片天空、和你愛的人在身邊。

raw-image

raw-image

raw-image

我看著酪梨放鬆的側臉，深深覺得，這才是旅行真正的意義，不是去看多遠的風景，而是讓心裡那些緊繃的弦，一根一根鬆開。

raw-image

❣️健身房＆兒童遊戲區

健身房裡附設的兒童遊樂區，是給父母的禮物。

孩子們可以在那裡盡情玩耍，讀繪本、堆積木，我和酪梨則可以在健身單車上，找回一點屬於自己的時間。這種「各得其所」的感覺，真好。

raw-image

raw-image

看著他們在繪本區看書、在遊戲區爬上爬下，那種「大人運動、孩子也開心」的時光，是旅行中最珍貴的片刻。

raw-image

❣️KTV交誼廳

但真正讓老婆眼睛發亮的，是地下室的KTV交誼廳。

我們走進地下室的KTV交誼廳，那裡有好幾間大小不同的獨立包廂，燈光昏黃、音響設備完善，熱愛唱歌的她在裡面一待就是兩小時，唱完熟悉的Cantopop、唱台語金曲、唱周杰倫、唱那些我們談戀愛時循環播放的老歌。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

孩子們趴在沙發上玩平板，我則坐在角落，看著她開心的樣子，這些歌，是她的青春、她的語言、她的快樂。而我只需要在旁邊，安靜地陪著。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

旅行，就是讓每個人都找到屬於自己的放鬆方式。





❤️埔里的夜，是用美食拼成的星圖

晚上，我們去了樹人夜市。孩子們拉著我的手，一攤一攤地逛。

又到了第三市場吃張蒸餃大王蒸餃，以及仁愛圓環旁的雨傘店阿川麵店。

我們坐在攤位的塑膠椅上，吹著晚風，吃著這些在地人才知道的味道。

raw-image

raw-image

raw-image

半夜肚子又餓了，我們走到飯店斜對面買犁田鹹酥雞，排隊的人不少。店員熟練地炸著雞排、甜不辣、雞皮，我們捧著熱騰騰的紙袋回飯店，坐在椅子上吃。

那種深夜的罪惡感，配上酥脆的雞排，成了這趟旅程最隨興的宵夜時光，而且竟然特別幸福。

raw-image

❤️早餐裡的平等

隔天早餐，我帶著孩子們下樓，餐廳裡中式、西式、素食、飲品、甜點應有盡有。

口味中規中矩，卻勝在選擇多元、食材新鮮。我注意到飯店員工的員工餐，跟我們住客吃的是同一鍋粥、同一盤菜，這個小細節讓我更放心地多喝了兩碗白粥，配上肉鬆和醬瓜，那是最樸實卻最溫暖的台式早餐。

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

raw-image

孩子們拿著盤子，開心地挑選著自己喜歡的食物。老婆喝著咖啡，看著窗外的埔里清晨，說：「好想再多住幾天。」

raw-image

raw-image

raw-image

❤️一座老飯店的新生命

鎮寶雖然是老字號，但它沒有被時間困住。它在蛻變、在努力，卻沒有丟掉那份屬於老飯店的溫度和穩重。它知道旅人要的不只是打卡美照，更是一種安心、一種回家的感覺。

我看得見它的努力，重新裝修的走廊、貼心的設施、熱忱的服務。它像一個長者，保留了歲月賦予的智慧，卻也願意彎下腰，聆聽新時代的需求。

raw-image

raw-image

❤️埔里，不只是一個地名

離開後，我們去了18度C巧克力工房，孩子們吃著冰淇淋，老婆買了巧克力。

地母廟、埔里酒廠、Cona's妮娜巧克力、多肉秘境、虎嘯山⋯⋯這些名字，都是埔里的一部分，也是我們這趟旅程的註腳。

因為我知道，鎮寶會一直在這裡，等著我們再次回到埔里，再次回到這座小鎮溫柔的懷抱裡。

raw-image

raw-image

🏮鎮寶大飯店

🚗地址：南投縣埔里鎮忠孝路299號

☎️電話：04-9290-3333

📝喃喃：

1️⃣、地下室就是停車場真的超方便。

2️⃣、態度親切、和藹又熱情，很喜歡

3️⃣、雖然是老飯店，但感受的到溫暖和舒適。





