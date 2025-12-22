理想的極境邀請 勇闖格陵蘭、北極圈 日蝕下的維京航線壯麗啟航

前進66.5°的北極圈，與北極熊等極地動物同歡。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】夢想有多遠大，足跡就有多悠長！是否曾想像過，在日蝕的奇幻天象下，航行於北極圈的壯麗海域？一場結合天文奇觀、自然極境與文化探索的超長航程，等你出發！

▲荷蘭鹿特丹必訪景點之一「繽紛方塊屋」。 圖：shutterstock／來源

跟著理想旅遊登上荷美旗艦遊輪「新史特丹號」（Nieuw Statendam），展開「日蝕下的維京航線、環冰島、格陵蘭-北極圈航行之旅34日」從荷蘭啟程，勇闖格陵蘭、冰島、挪威峽灣，深度暢遊體驗前所未有的壯麗冒險。

▲荷美遊輪「新史特丹號」是結合經典優雅與現代奢華的海上殿堂。 圖：理想旅遊／提供

「新史特丹號」（Nieuw Statendam）是荷美遊輪旗下的中大型豪華郵輪，以典雅設計結合現代奢華設施，成為精緻海上旅遊的代表。船上餐飲選擇多元，有高端牛排、海鮮料理、亞洲風味餐飲、法式海鮮餐廳與義式料理，不論是正式晚宴或輕鬆小食，都能享受高品質的美味。

除了舌尖饗宴，在船上安排全程入住陽台艙，也不容錯過欣賞荷美遊輪五星級古典音樂遊輪的細緻典雅，欣賞滿載全美最高人氣一流表演的「海上音樂廳」，在音樂饗宴中大呼過癮，不管是海上或陸地，每一刻都精彩。

▲漂浮於日蝕之境，感受海上巡航天文奇旅。 圖：shutterstock／來源

日蝕奇觀・航程中的天文盛典

旅程亮點之一，乃在航程中親眼見證日蝕。當太陽與月亮在極地天空交錯，海面映照出神秘的光影，整個世界都在迎接這場宇宙間的奇幻變化。旅人將在甲板上迎來一場無與倫比的天文盛典，短短幾分鐘的全蝕時刻，海上氛圍凝結成一種難以言喻的震撼與寧靜，此情此景猶如深度洗禮，讓每位參與者都能留下永生難忘的回憶。

▲挪威呂瑟峽灣－聖壇岩健行，俯瞰震撼峽灣景觀。 圖：shutterstock／來源

維京航線・重返北歐傳奇

航程以「維京航線」為主題，帶領旅人走訪北歐沿岸的古老港口與文化遺跡。從挪威峽灣到冰島火山，沿途的景致宛如史詩般展開。將在古老的維京傳說中，感受航海民族的勇敢與智慧，並在現代舒適的郵輪上，享受高端旅遊的極致體驗。

▲冰島格倫達菲厄澤小鎮迷人景色。 圖：shutterstock／來源

環冰島・火山與冰川的雙重奏

冰島是地球上最奇特的島嶼之一，擁有火山、冰川、溫泉與瀑布的多重景觀。旅程中特別安排環島航行，讓旅人能在短短數日內，完整欣賞冰島的自然奇觀。你可以在藍湖溫泉中放鬆身心，也能在冰川邊緣感受大自然的震撼。這是一場「火與冰」的雙重奏，讓旅程更添戲劇張力。

▲在格陵蘭島體驗冰海奇航，見證巨大冰山之姿。 圖：shutterstock／來源

格陵蘭・世界盡頭的冰雪國度

航程更深入格陵蘭，這片世界盡頭的冰雪國度。巨大的冰山漂浮在海面，北極光在夜空中舞動，旅人將在這裡體驗最純粹的自然力量。格陵蘭的原住民文化也充滿魅力，傳統的因紐特生活方式，讓人重新思考人與自然的關係。

從北極門戶努克到格陵蘭南端小鎮那諾塔利克，來上一場獨特的冰海奇航，有機會見到海豹、座頭鯨和小鬚鯨，以及各式各樣的海鳥。這是一場文化與自然的深度交流，讓旅程不只是觀光，更是心靈的洗禮，還可品嚐由浮冰現場製作的冰飲滋味。

▲格陵蘭南部多彩小鎮「卡科爾托克」，是文化與歷史的交匯地。 圖：理想旅遊／提供

北極圈航行・挑戰極境

航程將跨越北極圈，帶領旅人挑戰極境，這不僅是地理上的突破，更是心靈上的勇氣。當郵輪航行於極地海域，旅人將感受到「世界盡頭」的震撼，這是一場屬於勇者的旅程，讓每位參與者都能在回憶中，留下「我曾到過北極圈」的驕傲。

理想旅遊一生一次系列，挑戰「日蝕下的維京航線、環冰島、格陵蘭北極圈航行之旅34日」（https://pse.is/8fjk33），讓旅行不只是一次旅行，更是跨越時間與空間的夢想。從日蝕奇觀到北極圈挑戰，從冰島火山到格陵蘭冰川，這趟旅程將帶給你前所未有的震撼與感動。

