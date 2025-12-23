「大港開唱」高雄飯店92折、高鐵78折起！推薦近高雄駁二必住飯店

▲「大港開唱」於2026/03/21.22在高雄駁二盛大登場。 圖：出日音樂／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「大港開唱」迎來第20週年，即日起正式開賣，並於2026/03/21和03/22在高雄駁二盛大登場！為迎接全台關注的年度盛事，Klook 即日起至2026/03/23活動期間的指定時段，不僅祭出高雄飯店92折、高鐵連票78折起，更攜手國泰世華銀行推出獨家優惠，只要刷國泰世華 CUBE 卡切換「瘋大港」權益，Klook 全站可享3.5%小樹點回饋無上限，衝大港開唱訂飯店、買高鐵、下單任何旅遊必需品，一次買最划算！

大港20週年來襲！Klook 飯店92折 再享國泰世華CUBE卡3.5%回饋

本屆大港開唱已公布多波卡司，持續引爆熱烈討論，包括資深藝人陽帆、落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團等強勢陣容。更請到日本動畫《孤獨搖滾！》衍生的樂團「團結 Band（KESSOKU BAND）」首次登上海外音樂祭，由青山吉能、長谷川育美領軍，為今年最受矚目的跨界陣容之一，引發許多關注。

活動期間的指定時段，上 Klook 訂高雄飯店輸入優惠碼「KHHOT2692」享92折，訂高鐵聯票原本即享85折起，輸入優惠碼「KHTH2692」再打92折，等同78折起，還能任選搭配的高雄景點、必比登美食。使用國泰世華 CUBE 卡結帳，並切換「瘋大港」權益，再享全站3.5%小樹點回饋無上限。無論是南下搖滾兩天一夜，或趁機安排高雄小旅行，這波優惠都讓粉絲前往高雄玩樂更省更聰明。

▲正旅館高雄館。 圖：Klook／提供

Klook 推薦高雄駁二周邊五大必住飯店

為方便旅客在搶票之餘，也能迅速安排大港開唱住宿，Klook 特別精選五間位於高雄駁二周邊、地點與評價兼具的熱門飯店，讓大港旅人輕鬆找到理想的入住選擇。

・鈞怡大飯店／鬧中取靜的精緻奢華空間、距會場車程7分鐘

座落於位於高雄市中心前金區，距離駁二僅7分鐘車程，旁邊就是高雄著名景點愛河，不僅交通、生活機能便利，隔壁即有便利商店，也提供精緻奢華的住宿空間，讓住客可以放鬆療癒。

・正旅館高雄館／年輕旅人最愛的簡約木質風、距會場車程9分鐘

時尚簡約的米白木質調設計，旅館開車至駁二約9分鐘。公共空間與房間乾淨、溫暖、明亮，房間內配有迷你冰箱、電熱水壺、飲品及小點心等，是許多年輕旅人的首選。

・帕鉑候工所高雄駁二館／工業風新潮設計、步行3分即達會場

2024全新開幕，距離駁二步行僅需3分鐘，前身為港務局員工候船上工處與臨時休憩所（候工室），現在轉型為充滿濃濃復古風情的質感旅宿，非常適合愛拍照的文青旅人。

・城市商旅高雄駁二館／復古工業懷舊風、步行7分到會場

全館設計展現出復古工業風格，透過磚牆、鐵件與懷舊傢俱的結合，讓館內增添一種自然不做作的現代化質感。步行7分鐘到駁二，早餐豐盛多樣，是聽團旅人的不二首選。

・高雄愛河智選假日酒店／星巴克咖啡無限續杯、步行12分到會場

位在高雄愛河旁，走路12分鐘就到會場。以鮮明的藍橘跳色打造活潑館內氛圍，大廳備有茶水與餅乾，早餐提供星巴克咖啡無限暢飲，並設有自助洗衣房與熨燙設備，便利又實用。

