榮獲2025金旅獎肯定 尊榮假期MSC神女號領航北歐雙峽灣盛宴

挪威蓋倫格峽灣美麗小鎮－海勒敘爾特，沿途盡是瀑布與峽灣懸崖。 圖：尊榮假期／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】一趟優秀、滿意的郵輪假期，該兼備哪些特點？尊榮假期2025年以「MSC 神女號 北歐雙峽灣盛宴13天」榮獲品保協會「國際金旅獎」肯定，這不僅是業界最高榮譽，更象徵其行程設計深受旅人與專業評審的認同。 此次獲獎郵輪行程也以「一站式輕旅行」為核心特色，將交通、住宿、餐飲與娛樂完整整合，讓旅人免去舟車勞頓與搬運行李的繁瑣。

▲搭乘 MSC 神女號穿梭北歐四國，感受北歐縮影。 圖：尊榮假期／提供

旅行的本質，在於「慢下來」與「看見」。當旅人渴望在有限假期中獲得最大化的體驗與休憩時，格外突顯郵輪行程的「慢、精、巧」重要性。以海為路、以峽灣為詩，跟著尊榮假期搭乘 MSC 神女號穿梭北歐四國，收藏雙峽灣的壯麗奇景，暢遊童話般的城市與維京遺跡。郵輪上的極致舒適，結合陸地上的經典行程，讓旅人能在悠然節奏中，愜意感受自然與文化交織的海上旅程。

▲北歐童話之都－哥本哈根，色彩絢麗的新港。 圖：尊榮假期／提供

四國串聯 一次收藏北歐精華

「MSC 神女領航.北歐雙峽灣盛宴13天」串聯瑞典、挪威、丹麥與北德，將四國城市風光與自然奇景一次到位，同時放大「近距離」體驗快感，沉浸式感受郵輪旅行獨特魅力。

行程亮點包含：「瑞典」在斯德哥爾摩的古典建築與現代設計交織，品味北歐優雅與創新；「挪威」直擊峽灣航段行程亮點，郵輪停靠港口近在眼前，旅人可輕鬆欣賞山海交織的壯闊景致！峽灣的美，在於山巒與海水的交織，不管是晨曦或夕陽光影變化，都為美景增添詩意；來到峽灣航段，郵輪停靠港口、景點幾乎就在眼前，不管是選擇登岸參加當地活動或是在甲板上靜靜凝望，都能感受大自然的震撼。

「丹麥」走進哥本哈根的童話場景感受港灣風情，讓人彷彿走入安徒生筆下的故事；「北德」漫遊漢薩同盟首都「呂貝克」，這裡曾是歐洲最富有、最強大的城市之一，享有「漢薩女王」美譽，更是德國首個入選世遺古城！透過郵輪串接，吃好住好還省去各國奔波的疲累，以更舒適的方式完整收藏北歐的多元面貌。

▲搭乘神女號體驗壯麗峽灣、挪威縮影與北歐城市，還可享受船上豐富設施。 圖：尊榮假期／提供

MSC 神女號 宛如女神般的海上度假村

MSC 神女號是北歐唯一使用液化天然氣（LNG）動力的環保郵輪，同時也是最新、最大型的郵輪，總噸位約18萬噸，容納5877位旅客，船上有5間特色餐廳與21間酒吧，提供頂級餐飲與娛樂享受。不論是喜愛精緻料理的饕客，或是偏好輕鬆氛圍的旅人，都能在船上找到適合自己的空間。

從義式美食到國際料理，從高雅酒吧到活力舞池，MSC 神女號宛如一座漂浮的豪華度假村，讓旅人即使在航行途中，也能享受全方位的休閒體驗。此外，船艙設計強調寬敞與舒適，確保旅人不會因人數眾多而感到擁擠，這份貼心，正是 MSC 神女號能成為旅人心中「女神」的原因。

▲搭乘挪威縮影景觀火車，沿途可見陡峭山坡、峽谷、瀑布等美景。 圖：尊榮假期／提供

早鳥優惠回饋 高雄出發免加價

現在報名「MSC 神女號北歐雙峽灣盛宴13日」，每團前10名，兩人同行第二人優惠 TWD10,000元；內艙升等陽台艙房型（價值約15,000元）；再贈送船艙小費（價值84歐元）。此外，高雄出發免加價，把握機會暢遊北歐。跟著金旅獎企劃團隊尊榮假期，玩更多北歐郵輪航程（https://pse.is/8gem36）。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野