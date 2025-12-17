台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

2025-12-17 22:03 軟西，遊記

冰茶專賣店 拉莫分部

之前軟西推薦給許多姊妹好幾訪的西門酒吧冰茶專賣店，這次新開幕冰茶專賣店 拉莫分部，白淨店面加上大片落地窗，下午時分是個簡約溫暖甜點店，沉穩木椅和白色色調桌面質感又好拍，有各種媲美法式甜點店的精緻甜點，不管擺盤、裝飾或用料都超級用心，根本就是姊妹們喝西門下午茶的最佳拍照地點。晚上七點一到，冰茶專賣店 拉莫分部畫風突變，拉下自動門隔開甜點區和用餐區，昏暗燈光中冰茶專賣店搖身一變變成神祕餐酒館，除了一店就有的各國長島冰茶、茶酒等，冰茶專賣店 拉莫分部有著各種特色拉莫士調酒，吧台區能近距離欣賞調酒師奮力搖酒的畫面，還可以吃上幾道台灣美食例如干貝水餃、鱈魚香絲、椒麻拌麵等，集結甜點店與餐酒館於一身的冰茶專賣店 拉莫分部，開幕後勢必會在喝酒圈掀起一股風潮啦，台北喝酒餐廳推薦給軟絲們。冰茶專賣店 拉莫分部一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館西門餐酒館推薦中。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部



▻原文:台北喝酒好去處》冰茶專賣店 拉莫分部

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部用餐環境

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


位於西門町熱鬧商圈的冰茶專賣店 拉莫分部，是2025全新開幕的西門酒吧，彎入美國街後，走著走著還會不小心錯過門口，看到這簡約潔白風格店面搭上大落地窗就是啦，踏入冰茶專賣店 拉莫分部後，就能看到玻璃櫃中各種繽紛精緻甜點，居然都是店長自製研發手工製作，實在太佩服冰茶專賣店的用心了!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


冰茶專賣店 拉莫分部白天供應甜點、茶飲，晚上變成餐酒館，這不就是姊妹們最理想的聚餐去處，從下午茶到晚餐到喝酒一口氣解決(誤，想去朝聖冰茶專賣店 拉莫分部的姊妹們記得先線上訂位，不然位子不算太多，太晚向隅可就傷心啦。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


冰茶專賣店 拉莫分部質感韓系用餐空間，沉穩綠色搭配寧靜白色木椅座位不算太多，ㄇ字型座位開闊舒適，不管裝潢或選件都走一個柔和色調，入夜後燈光調暗，音樂也換成流行有節奏感歌曲，讓人迅速切換不同模式，餐點選擇多多，融入台灣當地特色，文末有冰茶專賣店 拉莫分部菜單可參考喔。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部甜點介紹

紫色蝴蝶(NT180)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


我只能說冰茶專賣店太厲害了吧!之前冰茶專賣店一店融合世界各地特色做出一杯杯好喝獨特長島冰茶，這次新開幕拉莫分部，甜點不管擺盤、裝飾或用料都超級精緻用心，根本媲美專業法式甜點了。這款紫色蝴蝶奶油是薰衣草風味，淡雅紫色搭上蝴蝶裝飾，彷彿蝴蝶在漂亮薰衣草花園中駐足，本體是經典的聖多諾黑泡芙，但冰茶專賣店把內餡換成低糖的，下層也改用無糖千層酥塔皮，整體甜度由焦糖支撐，吃起來不負擔，脆口焦糖遇熱在口中化開，搭上清爽奶油餡和淡淡薰衣草香氣，顏值香氣兼具，不愧是賣最好的一款甜點。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


粉色海洋(NT220)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


這款粉色海洋則是用草莓小荳蔻做成的巧克力慕斯，特地選用70%黑巧克力製作，去除慕斯本身的甜感膩，裡面是搭配花椒百香果內餡，軟西第一次吃到花椒跟百香果的組合，微微辛麻花椒可以更好帶出百香果的酸爽，跟馥郁莓果醬相合得宜，綿細柔軟馬鞭草蛋糕體有著清新草本香，軟西最喜歡的是底層帶有鹹度的酥脆餅乾體，鹹香中和蛋糕甘甜，豐富層次跟口感，冰茶專賣店似乎沒有想給其他甜點店一些活路(?XD。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


玫瑰覆盆子瑪德蓮(NT65)

柑橘可麗露(NT95)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


冰茶專賣店的可麗露，上面有蜜漬柚子丁，中間則是70%黑巧克力+君度橙酒做成的餡料，一咬下去脆口外層，內餡帶軟彈帶水份又滿滿清新柑橘跟明亮的柚子香，加上微苦巧克力成熟大人韻味，吃完柯軟都睜大眼睛超級驚豔。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


瑪德蓮剖面則是漂亮粉嫩的少女粉紅色，製作過程中真的有加玫瑰進去，可說是真材實料。瑪德蓮本體保有水份又不乾澀，咬下去會回彈吃來濕潤又有甜美花香，對可麗露跟瑪德蓮相當挑剔的柯柯更是讚不絕口~

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


紅玉紅茶(熱)(NT180)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


冰茶專賣店連茶葉都是自選台灣在地南投茶葉，帶有薄荷跟肉桂香氣，喝起來滿盈甜甜的果香蜂蜜香，茶香氤氳熱氣奔騰搭配法式甜點，多了份台式古早浪漫。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

寶島拉莫士(NT450)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


之前冰茶專賣店一店有的各國特色長島冰茶，拉莫分部也有，但軟西推薦來到冰茶專賣店 拉莫分部，一定要試試各種特色拉莫士，順便在吧檯欣賞調酒師搖到手痠(誤)。這款寶島拉莫士選用浸製烏梅洛神白蘭地，喝起來甜醇厚滑，微微帶有烏梅的酸爽，讓整體更有層次，上方蓬鬆綿密泡泡，蛋白霜圓潤香氣明顯，喝久了有種在喝草莓牛奶的感覺，甜甜的是女生會喜歡的酒款。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


Chaplin(胭脂紅玉紅茶)(NT380)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


這款調酒聞起來有明顯的蜜香果香，還帶有點淡淡紅茶茶香，喝下去才會感受到輕微琴酒草本香，中和杏桃酸甜，不甜膩有股優雅順潤，比起拉莫士的黏甜，這款更偏成熟大人香氣，搭餐相當解膩。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部美食介紹

椒麻拌麵(NT160)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


椒麻拌麵選用烏龍麵，超級彈Q有嚼勁，邊拌麵邊飄散醬香，醬汁也很好得巴在麵上，椒麻香氣微辣刺激味蕾，辣度提神開胃，冰茶專賣店真的是台北喝酒吃飯好去處。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


干貝水餃(NT180)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


干貝水餃超級飽滿，內餡也很豐厚，外皮天然海藻呈現質感均勻墨綠顏色，一口咬下鮮甜海味襲來，真的吃得到一整顆小干貝，搭配有彈性的水餃皮，汁多味美非常下酒!

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


肉燥烘蛋(NT250)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


這款可說是冰茶專賣店的招牌菜色之一，蛋本身非常澎潤軟嫩，貼著鐵鍋邊緣稍微有點恰恰，蛋香十足，雖然搭上肉燥一開始稍微有點偏重鹹，但是喝一口冰茶專賣店的各式特色調酒，口鼻清新又可以再扒兩口!

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


狗尾草雞湯(NT250)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


一般對雞湯印象都是比較濃稠潤順，但冰茶專賣店加入狗尾草，清新草本香氣讓清澈湯頭喝起來清新爽順，肉也入味不乾柴。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


北海北海(NT80)

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


看到冰茶專賣店這個品項命名，真的會不自覺唱出~北海北海~鱈魚香絲XD(透漏年紀)，炸過之後變得更酥脆涮嘴了。

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部


台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部菜單

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單


「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單


台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單
台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單


冰茶專賣店 拉莫分部

這次新開幕的冰茶專賣店 拉莫分部，下午是簡約溫暖甜點店，晚上搖身一變變成低調質感餐酒館，酒款選擇多多，除了經典的長島冰茶、茶酒系列，這次的拉莫分部有各種特色拉莫士調酒，還有道地台灣美食例如干貝水餃、鱈魚香絲、椒麻拌麵等，集結甜點店與餐酒館於一身的冰茶專賣店 拉莫分部，不僅裝潢簡約有質感，用餐空間高挑舒適，可以一路從下午茶吃到晚餐搭配調酒，台北喝酒聚餐選擇冰茶專賣店 拉莫分部就對了!。冰茶專賣店 拉莫分部一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館西門餐酒館推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

軟西，遊記
軟西，遊記


▻原文:台北喝酒好去處》冰茶專賣店 拉莫分部

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

冰茶專賣店 拉莫分部
✓冰茶專賣店 拉莫分部地址：臺北市萬華區昆明街96巷6-1號(地圖點我)
✓冰茶專賣店 拉莫分部交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或捷運板南線(BL號線、藍色線)西門站
✓冰茶專賣店 拉莫分部電話：02-23122921
✓冰茶專賣店 拉莫分部營業時間：14:00-03:00、五六14:00-04:00
✓冰茶專賣店 拉莫分部臉書粉絲團冰茶專賣店 拉莫分部 FB
✓備註：可線上訂位、可包場

軟西，遊記

軟西，遊記

軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，雖然說是遊記，但是食記偏多。立志吃遍行天宮站美食，常跑咖啡廳但不喝咖啡，沒毛孩卻特愛寵物友善餐廳，歡迎大家常常來玩!

#酒吧 #西門町 #餐酒館 #美食探店 #台北美食

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

編輯推薦

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

2025-12-16 09:04 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

又是橙黃橘綠時！冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子，柑橘類水果不會太難挑選，加上台灣農產品的品質很優秀，說得誇張一點，盛產季節的雞蛋丁，閉著眼睛買也都很好吃，不過，柑橘類水果唯一要避免的，就是要避免買到裡面乾乾，然後很酸的那種，以及，買回家後如何保存，也是一番學問，愛吃水果的小編要跟女孩們分享這些祕訣。

冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫
冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫

如何挑選?

1.拿起來沉甸甸的

判斷柑橘類水果是否多汁，第一個關鍵就是「重量感」。外觀同樣尺寸的橘子和柳丁，拿起來比較沉的那顆，幾乎可以直接加分，因為水分就是重量。很多乾掉的柑橘，外表看起來正常，實際上拿起來卻有一種空空的感覺。妳不需要真的秤重，只要在手上稍微比較一下，通常就會感覺到。

2.果皮彈性佳

再來要摸的是果皮的彈性。水分充足的柑橘或柳丁，表皮按下去會有一點柔軟感，能感覺到裡面的果肉在回彈，而不是硬邦邦像塑膠球。那些裡面乾乾的橘子柳丁，外皮常常偏厚、偏硬，摸起來像是在努力撐住形狀，實際上裡面早就缺水。

3.果皮要薄

好吃的柑橘類水果，通常是多汁皮薄，肉厚厚的通常不好吃，至於外皮的厚度，其實用摸的就能感覺得出來，如果妳摸到外皮硬硬的，八九不離十是厚皮。

4.挑選外皮黃色或是黃綠色的

柑橘類水果在秋末就會出現，但是這時候的柑橘類，通常外皮很綠，吃起來也比較酸，等到初冬，就進入盛產季節，市場上的柑橘類水果外皮大多是黃色，或者是黃綠色，這時候的橘子和柳丁就很好吃，風味酸甜富有層次。

如何保存?

柑橘類水果不難保存，放室溫就可以，而且很耐放，柳丁可以放2~3周，不過，還是有事項必須注意，如果放在不通風的密閉環境，或者使用不透氣的塑膠袋包裹水果，濕氣會累積並且讓水果發霉。保存的精髓，其實是讓水果「慢慢呼吸」。

如果妳打算短時間內吃完，最適合的方式是放在陰涼、通風、避免陽光直射的地方。不要全部堆疊在一起，讓水果彼此留點空間，可以減少受壓與悶壞的機率。

如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫
如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫

如果妳一次買比較多，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。放進冰箱前，水果都不要清洗，水分殘留反而會加速腐敗。妳可以用廚房紙巾把橘子或柳丁單顆包起來，再放進保鮮袋，記得不要完全密封，留一點縫隙讓空氣流通。這樣能減少水分流失，也能避免濕氣悶在裡面。

最後要提醒的是，柑橘類都不是越放越好吃的水果。當妳發現某一顆已經達到最好吃的狀態，就不要捨不得，趕快吃掉，才不會讓妳前面精心挑選的努力，輸給時間。

買柑橘其實很像看人，外表只是線索，真正重要的是整體狀態。當妳願意多看、多摸、多比較，再加上正確的保存方式，妳會發現，買到裡面乾乾的橘子，不再是命運，而只是妳已經成功避開的選項之一。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#水果 #濕氣 #冰箱

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08 17:08 女子漾／編輯周意軒
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

編輯推薦

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

最新文章

台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

#美食探店 #西門町 #餐酒館 #台北美食 #酒吧

軟西，遊記 2025.12.17 5
宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館

宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館

#美食探店 #打卡景點 #嘉義 #起司蛋糕 #紅茶

夫子。旅食趣 2025.12.17 34
從澎湖到高雄！米其林一星方蒔推冬季菜單　「帝王蟹、明蝦、鹿肉」齊發

從澎湖到高雄！米其林一星方蒔推冬季菜單　「帝王蟹、明蝦、鹿肉」齊發

#美食探店 #柚子 #乾式熟成 #高雄

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 18
吃天丼送療癒？金子半之助 × LULU豬聖誕聯名讓人直接失守

吃天丼送療癒？金子半之助 × LULU豬聖誕聯名讓人直接失守

#金子半之助 #粉絲 #隱藏版 #療癒 #消費

女子漾／編輯周意軒 2025.12.17 14
聖誕限定好康！漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡套餐」下殺229元送公仔

聖誕限定好康！漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡套餐」下殺229元送公仔

#漢堡王 #小資族 #2026年 #粉絲

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 24
桃園史上最美城市告白：觀光大使舒華舒式推薦力邀全球旅客快來家鄉玩

桃園史上最美城市告白：觀光大使舒華舒式推薦力邀全球旅客快來家鄉玩

#粉絲 #景點 #老街

司徒建銘 2025.12.17 28
宮廷料理回歸餐桌！巴賽麗廳聖誕檔期　聖日耳曼湯、拜雍火腿登場

宮廷料理回歸餐桌！巴賽麗廳聖誕檔期　聖日耳曼湯、拜雍火腿登場

#美食探店 #食譜 #飯店 #台北

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 14
2026過年伴手禮推薦清單！17 大質感禮盒一次看：品項、價錢、早鳥優惠懶人包

2026過年伴手禮推薦清單！17 大質感禮盒一次看：品項、價錢、早鳥優惠懶人包

#新年禮盒 #送禮 #蛋糕 #公益 #起司 #春節禮盒

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.17 1320
榮獲品保優旅選認證！跟著動漫解鎖「新中越」秘境 一起來闖關

榮獲品保優旅選認證！跟著動漫解鎖「新中越」秘境 一起來闖關

#秘境 #動漫 #親子

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.17 14
【高雄美食】岡山黃昏市場｜虱目魚丸+壽司+煎餃+泡菜+滷味，下午3點的平民美食天堂

【高雄美食】岡山黃昏市場｜虱目魚丸+壽司+煎餃+泡菜+滷味，下午3點的平民美食天堂

#高雄 #美食 #高雄美食 #銅板美食 #美食推薦

藝式酪梨 2025.12.17 28
18+