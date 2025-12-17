台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

冰茶專賣店 拉莫分部

之前軟西推薦給許多姊妹好幾訪的西門酒吧冰茶專賣店，這次新開幕冰茶專賣店 拉莫分部，白淨店面加上大片落地窗，下午時分是個簡約溫暖甜點店，沉穩木椅和白色色調桌面質感又好拍，有各種媲美法式甜點店的精緻甜點，不管擺盤、裝飾或用料都超級用心，根本就是姊妹們喝西門下午茶的最佳拍照地點。晚上七點一到，冰茶專賣店 拉莫分部畫風突變，拉下自動門隔開甜點區和用餐區，昏暗燈光中冰茶專賣店搖身一變變成神祕餐酒館，除了一店就有的各國長島冰茶、茶酒等，冰茶專賣店 拉莫分部有著各種特色拉莫士調酒，吧台區能近距離欣賞調酒師奮力搖酒的畫面，還可以吃上幾道台灣美食例如干貝水餃、鱈魚香絲、椒麻拌麵等，集結甜點店與餐酒館於一身的冰茶專賣店 拉莫分部，開幕後勢必會在喝酒圈掀起一股風潮啦，台北喝酒餐廳推薦給軟絲們。冰茶專賣店 拉莫分部一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、西門餐酒館推薦中。

台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部用餐環境

位於西門町熱鬧商圈的冰茶專賣店 拉莫分部，是2025全新開幕的西門酒吧，彎入美國街後，走著走著還會不小心錯過門口，看到這簡約潔白風格店面搭上大落地窗就是啦，踏入冰茶專賣店 拉莫分部後，就能看到玻璃櫃中各種繽紛精緻甜點，居然都是店長自製研發手工製作，實在太佩服冰茶專賣店的用心了!

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

冰茶專賣店 拉莫分部白天供應甜點、茶飲，晚上變成餐酒館，這不就是姊妹們最理想的聚餐去處，從下午茶到晚餐到喝酒一口氣解決(誤，想去朝聖冰茶專賣店 拉莫分部的姊妹們記得先線上訂位，不然位子不算太多，太晚向隅可就傷心啦。

冰茶專賣店 拉莫分部質感韓系用餐空間，沉穩綠色搭配寧靜白色木椅座位不算太多，ㄇ字型座位開闊舒適，不管裝潢或選件都走一個柔和色調，入夜後燈光調暗，音樂也換成流行有節奏感歌曲，讓人迅速切換不同模式，餐點選擇多多，融入台灣當地特色，文末有冰茶專賣店 拉莫分部菜單可參考喔。

台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部甜點介紹

紫色蝴蝶(NT180)

我只能說冰茶專賣店太厲害了吧!之前冰茶專賣店一店融合世界各地特色做出一杯杯好喝獨特長島冰茶，這次新開幕拉莫分部，甜點不管擺盤、裝飾或用料都超級精緻用心，根本媲美專業法式甜點了。這款紫色蝴蝶奶油是薰衣草風味，淡雅紫色搭上蝴蝶裝飾，彷彿蝴蝶在漂亮薰衣草花園中駐足，本體是經典的聖多諾黑泡芙，但冰茶專賣店把內餡換成低糖的，下層也改用無糖千層酥塔皮，整體甜度由焦糖支撐，吃起來不負擔，脆口焦糖遇熱在口中化開，搭上清爽奶油餡和淡淡薰衣草香氣，顏值香氣兼具，不愧是賣最好的一款甜點。

粉色海洋(NT220)

這款粉色海洋則是用草莓小荳蔻做成的巧克力慕斯，特地選用70%黑巧克力製作，去除慕斯本身的甜感膩，裡面是搭配花椒百香果內餡，軟西第一次吃到花椒跟百香果的組合，微微辛麻花椒可以更好帶出百香果的酸爽，跟馥郁莓果醬相合得宜，綿細柔軟馬鞭草蛋糕體有著清新草本香，軟西最喜歡的是底層帶有鹹度的酥脆餅乾體，鹹香中和蛋糕甘甜，豐富層次跟口感，冰茶專賣店似乎沒有想給其他甜點店一些活路(?XD。

玫瑰覆盆子瑪德蓮(NT65)

柑橘可麗露(NT95)

冰茶專賣店的可麗露，上面有蜜漬柚子丁，中間則是70%黑巧克力+君度橙酒做成的餡料，一咬下去脆口外層，內餡帶軟彈帶水份又滿滿清新柑橘跟明亮的柚子香，加上微苦巧克力成熟大人韻味，吃完柯軟都睜大眼睛超級驚豔。

瑪德蓮剖面則是漂亮粉嫩的少女粉紅色，製作過程中真的有加玫瑰進去，可說是真材實料。瑪德蓮本體保有水份又不乾澀，咬下去會回彈吃來濕潤又有甜美花香，對可麗露跟瑪德蓮相當挑剔的柯柯更是讚不絕口~

紅玉紅茶(熱)(NT180)

冰茶專賣店連茶葉都是自選台灣在地南投茶葉，帶有薄荷跟肉桂香氣，喝起來滿盈甜甜的果香蜂蜜香，茶香氤氳熱氣奔騰搭配法式甜點，多了份台式古早浪漫。

台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部調酒介紹

寶島拉莫士(NT450)

之前冰茶專賣店一店有的各國特色長島冰茶，拉莫分部也有，但軟西推薦來到冰茶專賣店 拉莫分部，一定要試試各種特色拉莫士，順便在吧檯欣賞調酒師搖到手痠(誤)。這款寶島拉莫士選用浸製烏梅洛神白蘭地，喝起來甜醇厚滑，微微帶有烏梅的酸爽，讓整體更有層次，上方蓬鬆綿密泡泡，蛋白霜圓潤香氣明顯，喝久了有種在喝草莓牛奶的感覺，甜甜的是女生會喜歡的酒款。

Chaplin(胭脂紅玉紅茶)(NT380)

這款調酒聞起來有明顯的蜜香果香，還帶有點淡淡紅茶茶香，喝下去才會感受到輕微琴酒草本香，中和杏桃酸甜，不甜膩有股優雅順潤，比起拉莫士的黏甜，這款更偏成熟大人香氣，搭餐相當解膩。

台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部美食介紹

椒麻拌麵(NT160)

椒麻拌麵選用烏龍麵，超級彈Q有嚼勁，邊拌麵邊飄散醬香，醬汁也很好得巴在麵上，椒麻香氣微辣刺激味蕾，辣度提神開胃，冰茶專賣店真的是台北喝酒吃飯好去處。

干貝水餃(NT180)

干貝水餃超級飽滿，內餡也很豐厚，外皮天然海藻呈現質感均勻墨綠顏色，一口咬下鮮甜海味襲來，真的吃得到一整顆小干貝，搭配有彈性的水餃皮，汁多味美非常下酒!

肉燥烘蛋(NT250)

這款可說是冰茶專賣店的招牌菜色之一，蛋本身非常澎潤軟嫩，貼著鐵鍋邊緣稍微有點恰恰，蛋香十足，雖然搭上肉燥一開始稍微有點偏重鹹，但是喝一口冰茶專賣店的各式特色調酒，口鼻清新又可以再扒兩口!

狗尾草雞湯(NT250)

一般對雞湯印象都是比較濃稠潤順，但冰茶專賣店加入狗尾草，清新草本香氣讓清澈湯頭喝起來清新爽順，肉也入味不乾柴。

北海北海(NT80)

看到冰茶專賣店這個品項命名，真的會不自覺唱出~北海北海~鱈魚香絲XD(透漏年紀)，炸過之後變得更酥脆涮嘴了。

台北喝酒推薦 冰茶專賣店 拉莫分部菜單

台北喝酒好去處 冰茶專賣店 拉莫分部 菜單

冰茶專賣店 拉莫分部

這次新開幕的冰茶專賣店 拉莫分部，下午是簡約溫暖甜點店，晚上搖身一變變成低調質感餐酒館，酒款選擇多多，除了經典的長島冰茶、茶酒系列，這次的拉莫分部有各種特色拉莫士調酒，還有道地台灣美食例如干貝水餃、鱈魚香絲、椒麻拌麵等，集結甜點店與餐酒館於一身的冰茶專賣店 拉莫分部，不僅裝潢簡約有質感，用餐空間高挑舒適，可以一路從下午茶吃到晚餐搭配調酒，台北喝酒聚餐選擇冰茶專賣店 拉莫分部就對了!。冰茶專賣店 拉莫分部一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、西門餐酒館推薦中。

軟西，遊記

▻原文:台北喝酒好去處》冰茶專賣店 拉莫分部◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

冰茶專賣店 拉莫分部

✓冰茶專賣店 拉莫分部地址：臺北市萬華區昆明街96巷6-1號(地圖點我)

✓冰茶專賣店 拉莫分部交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或捷運板南線(BL號線、藍色線)西門站

✓冰茶專賣店 拉莫分部電話：02-23122921

✓冰茶專賣店 拉莫分部營業時間：14:00-03:00、五六14:00-04:00

✓冰茶專賣店 拉莫分部臉書粉絲團：冰茶專賣店 拉莫分部 FB