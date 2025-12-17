宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館

2025-12-17 21:19 夫子。旅食趣

「宅意」一家位於嘉義縣中埔鄉的時尚茶館，白色的三角窗，牆面二個大型玻璃窗窗簾低放，窗間掛著小小的金色招牌，右上有二個英文字「JAII TEA」，抬頭一看一盞圓燈招牌用線體字寫著「宅意」，再次確認沒有走錯地方。只是入口在那裡？

試著向側邊走去，一扇小門開著，門上有「宅 · 意」二字，小心奕奕的走進，服務人員親切招呼，總算確定沒有走錯地方。

明亮的空間，彷彿走進桃花源，入口是櫃台與飲品製作區，店內空間概分圓桌座位區與和室座位區。

不同於傳統茶館，「宅意」重新定義喝茶新風向，以美學概念結合純白木質時尚的裝修風格，打造舒適輕鬆氛圍，希望讓每個來店的客人都能感受到舒適放鬆。

「宅意」選用由自家「上意茶業」所生產的上意露凝香 (烏龍茶)、金萱茶、宅意紅 (小葉種紅茶) 等茶品製作冷、熱純茶與紅茶那提、烏龍凍那提、檸香烏龍西西里等特調茶飲 (沒賣咖啡)。

「宅意」提供多款茶點 (甜點)、茶食(鹹食) 選項，當日筆者(夫子) 一行人點了起司蛋糕、焦糖布丁與鼠麴草仔粿。 

蘋果烏龍美式 + 耶誕樹蛋糕 (耶誕節應景甜點)

宅意茶行

地址：嘉義縣中埔鄉和美村忠義路117號 (忠信街口)

電話：0905 719 749

營業時間：週一、四 11:00–18:00 / 週五、六、日 11:00–19:30 / 週二、三公休，有基本消費飲品一杯規定。

官網：https://jaiitea.com/

FB 專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090863410740

公共交通：嘉義火車站，搭忠孝新民幹線(紅線) 至 [和美仁義路口] 下車，或中山幹線(綠線)、中山幹線(綠A線) 至 [勞工育樂中心] 下車，再步行前往。

夫子。旅食趣

夫子。旅食趣

一沙一世界，一花一天堂，願用流暢的文字，最真實的照片，記錄世間的美好。

#嘉義 #紅茶 #美食探店 #打卡景點 #起司蛋糕

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

冬日草莓控必喝｜2026 草莓限定手搖飲系列盤點一次看（持續更新）

2025-12-13 16:09 女子漾 ／編輯周意軒

草莓季正式登場，各大人氣手搖品牌齊推限定草莓飲，不論是酸甜果感、奶蓋誘人還是創意特調，都讓草莓控忍不住一杯接一杯。以下整理最值得追的草莓限定飲，照著喝就不會錯過這波甜蜜滋味。

文章目錄

大茗｜草莓優格飲 & 翡翠莓香

大茗草莓季新品於 12/10 全台同步登場，主打兩款風格截然不同卻同樣討喜的限定飲品。「草莓優格飲」以滑順優格為基底，融合酸甜草莓果醬，入口清爽不膩，是草莓控的耐喝首選；「翡翠莓香」則在經典翡翠拿鐵上覆上全新草莓奶蓋，頂層奶蓋輕盈香甜，草莓酸香與茶奶韻味層層交疊，整體風味圓潤順口，讓人一喝就愛上。

「草莓優格飲」圖片來源：官方
「草莓優格飲」圖片來源：官方

「翡翠莓香」圖片來源：官方
「翡翠莓香」圖片來源：官方

五桐號｜茶香x雪莓

五桐號宣告冬季人氣經典 「雪絨草莓奶酪」限量回歸，並同步推出新品 「草莓抹茶奶霜」，以酸甜莓香與濃郁奶香開啟一年一度的草莓狂潮！

圖片來源：官方
圖片來源：官方

為迎接粉紅風暴到來，這次更特別攜手大勢女團i-dle成員葉舒華代言香氛品牌【KLOWER  PANDOR】推出期間限定聯名活動，為今年冬日注入輕柔、夢幻且暖心的療癒氣息。本次合作以「茶香x雪莓」為主題，將「1360茶韻之時」淡香水帶入門市，優雅香氛與飲品風味層層交織，營造出如置身冬日午後般的愜意氛圍。自12/19起，於門市現場單筆消費滿 150元，即可獲得限量的「1360茶韻之時」隨身小香乙份。數量有限，贈完為止。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

老賴茶棧｜烤糖奶蓋

「老賴茶棧」迎接冬季草莓旺季，自 10 日起推出四款草莓限定飲品。今年最大亮點，莫過於將在 Threads 社群掀起討論熱潮的「烤糖奶蓋」首度結合新鮮草莓，打造濃郁又有層次的雙重口感冬季新品；再搭配限定粉色草莓杯身登場，從風味到視覺都話題十足，勢必成為手搖控爭相打卡的草莓季焦點。

烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方
烤糖奶蓋首次搭配新鮮草莓　圖片來源：官方

老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方
老賴茶棧推出四款限定草莓飲品　圖片來源：官方

編輯推薦

#手搖 #人氣 #大茗 #五桐號 #草莓季

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★

2025-12-14 20:03 Belinda的玩美甜蜜窩

日本皇室渡假勝地#嵐山❤

大阪跟團幾乎都有的大自然行程

走入竹林享受芬多精~!!

嵐山位在京都市右京區

距離京都市區不遠

從京都車站出發大概15分鐘

從河源町出發則約30分鐘

每年4跟11月，因櫻花及楓葉加持

總吸引大批觀光人潮，可說是超級旺季

嵐山有很多景點

知名的像是竹林小徑、天龍寺、渡月橋

嵐山大街則不少餐廳、小吃及伴手禮店囉

嵯峨野竹林小徑❤

是條非常迷人的竹林步道

以整片蔥綠高聳的竹林聞名

即便是陽光耀眼的大熱天

竹林步道內依舊舒適涼爽

絕對是避暑好去處

渡月橋❤

可說是嵐山的指標性地標

走在橋上感覺伸手就可抓到月亮

斜對角則是人氣%咖啡

聽說平常人都超級多

運氣很好才買的到呢~!!

這趟體驗了#龜岡小火車❤

因暑假期間去的

算是有錯開春秋旺季

導遊直說可以訂到車票相當幸運

龜岡站前看起來很厲害的小吃店

候車時買了一份炸雞塊跟草莓冰

草莓冰真的就是小朋友喜歡的口味

超甜膩糖水~且吃不太出草莓味

炸雞塊則鹹的有點莫名

不確定是當地人的口味

還是真的多灑了份鹽巴呀~~><"

#龜岡小火車❤

典雅的懷舊車廂

沒有玻璃半開放的車窗

行駛中可感受到自然風吹拂

放眼望去則是嵐山絕美景致

舒服到就像已徹底融入大自然的美!!

#京都嵐山#龜岡小火車#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#京都 #伴手禮 #打卡景點 #日本景點

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

不想吃到乾橘子乾柳丁！挑柑橘類水果的關鍵細節＋保存技巧一次公開

2025-12-16 09:04 享民頭條

編輯/鄭欣宜撰文

又是橙黃橘綠時！冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子，柑橘類水果不會太難挑選，加上台灣農產品的品質很優秀，說得誇張一點，盛產季節的雞蛋丁，閉著眼睛買也都很好吃，不過，柑橘類水果唯一要避免的，就是要避免買到裡面乾乾，然後很酸的那種，以及，買回家後如何保存，也是一番學問，愛吃水果的小編要跟女孩們分享這些祕訣。

冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫
冬天是柑橘類水果的盛產季節，像是柳丁和各種橘子。圖/123RF圖庫

如何挑選?

1.拿起來沉甸甸的

判斷柑橘類水果是否多汁，第一個關鍵就是「重量感」。外觀同樣尺寸的橘子和柳丁，拿起來比較沉的那顆，幾乎可以直接加分，因為水分就是重量。很多乾掉的柑橘，外表看起來正常，實際上拿起來卻有一種空空的感覺。妳不需要真的秤重，只要在手上稍微比較一下，通常就會感覺到。

2.果皮彈性佳

再來要摸的是果皮的彈性。水分充足的柑橘或柳丁，表皮按下去會有一點柔軟感，能感覺到裡面的果肉在回彈，而不是硬邦邦像塑膠球。那些裡面乾乾的橘子柳丁，外皮常常偏厚、偏硬，摸起來像是在努力撐住形狀，實際上裡面早就缺水。

3.果皮要薄

好吃的柑橘類水果，通常是多汁皮薄，肉厚厚的通常不好吃，至於外皮的厚度，其實用摸的就能感覺得出來，如果妳摸到外皮硬硬的，八九不離十是厚皮。

4.挑選外皮黃色或是黃綠色的

柑橘類水果在秋末就會出現，但是這時候的柑橘類，通常外皮很綠，吃起來也比較酸，等到初冬，就進入盛產季節，市場上的柑橘類水果外皮大多是黃色，或者是黃綠色，這時候的橘子和柳丁就很好吃，風味酸甜富有層次。

如何保存?

柑橘類水果不難保存，放室溫就可以，而且很耐放，柳丁可以放2~3周，不過，還是有事項必須注意，如果放在不通風的密閉環境，或者使用不透氣的塑膠袋包裹水果，濕氣會累積並且讓水果發霉。保存的精髓，其實是讓水果「慢慢呼吸」。

如果妳打算短時間內吃完，最適合的方式是放在陰涼、通風、避免陽光直射的地方。不要全部堆疊在一起，讓水果彼此留點空間，可以減少受壓與悶壞的機率。

如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫
如果妳一次買比較多柑橘類水果，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。圖/123RF圖庫

如果妳一次買比較多，可以一半放室溫，一半放冷藏，這樣比較安全。放進冰箱前，水果都不要清洗，水分殘留反而會加速腐敗。妳可以用廚房紙巾把橘子或柳丁單顆包起來，再放進保鮮袋，記得不要完全密封，留一點縫隙讓空氣流通。這樣能減少水分流失，也能避免濕氣悶在裡面。

最後要提醒的是，柑橘類都不是越放越好吃的水果。當妳發現某一顆已經達到最好吃的狀態，就不要捨不得，趕快吃掉，才不會讓妳前面精心挑選的努力，輸給時間。

買柑橘其實很像看人，外表只是線索，真正重要的是整體狀態。當妳願意多看、多摸、多比較，再加上正確的保存方式，妳會發現，買到裡面乾乾的橘子，不再是命運，而只是妳已經成功避開的選項之一。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#水果 #濕氣 #冰箱

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」
往下滑看更多精彩文章
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看

2025-12-08 17:08 女子漾／編輯周意軒
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方
星巴克買一送一最新優惠！連喝3天超划算，必點人氣飲品菜單一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝和官方

年底最期待的「星巴克買一送一」來了。星巴克公告 12 月 8 日至 12 月 10 日連續 3 天推出「星享成雙 好友分享日」活動，只要於 11:00–20:00，星禮程會員在門市購買 兩杯大杯（含）以上、冰熱口味一致的指定飲品，就能直接享受買一送一優惠。如果你正打算揪同事開喝、或是想暖暖身體，這次的優惠非常值得把握。以下也整理出本期最受討論的必點飲品，特別是今年的季節限定耶誕風味，一次看清楚怎麼喝最划算。

編輯推薦

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小資的救星！！這次連續3天開喝超划算別錯過。依照星巴克官網公告，12/8（一）到12/10（三）推出「星享成雙 好友分享日」買一送一優惠活動，活動期間的11:00-20:00星禮程會員至星巴克門市購買二杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，即可享有買一送一優惠。

季節限定飲品：耶誕味一次收齊

今年星巴克推出三款話題度極高的聖誕限定，不只有薄荷巧克力香，也有濃郁太妃甜味與台味星冰樂，趁買一送一喝最划算。

季節限定：薄荷風味摩卡

圖片來源：官方
圖片來源：官方

耶誕節必喝招牌。濃醇摩卡與薄荷糖漿結合，加入鮮奶後鋪上奶油和拐杖糖碎粒，喝起來濃甜中帶清爽，是最具節慶儀式感的風味。

中杯150／大杯165

季節限定：太妃核果風味那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

香甜的太妃核果糖漿搭配奶泡與太妃蜜糖碎片，是螞蟻人每年必等的耶誕風味。口感濃郁卻不膩，是冬天很療癒的一杯。

中杯150／大杯165

季節限定：芝麻杏仁豆腐星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

用芝麻醬與杏仁豆腐打造的台味星冰樂，一入口就是熟悉的古早味。杏仁豆腐的綿密與芝麻的香氣融合，限定登場時總會引起搶喝風潮。

中杯140／大杯160

經典人氣必點：怎麼喝都不會錯

馥列白

圖片來源：官方
圖片來源：官方

想讓咖啡味更明顯？那就點馥列白。使用 ristretto 短濃縮讓咖啡香氣更集中、甜感更突出，是懂喝的人常點的款式。

中杯140／大杯155

醇濃抹茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

採用日本純抹茶製作，濃郁卻不苦，可調整甜度、甚至無糖也很好喝。抹茶控永遠回購的一杯。

中杯140／大杯155

福吉茶那堤

圖片來源：官方
圖片來源：官方

焙茶搭配蒸奶的暖香組合，味道溫順、茶韻明顯，是許多人冬天固定會點的口味。

中杯140／大杯155

星冰樂系列：甜控必喝的冰涼選項

巧克力可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

經典不敗。摩卡醬、鮮乳、可可碎片打造濃郁巧克力味，加上奶油與摩卡醬，層次超豐富。

中杯130／大杯150

摩卡可可碎片星冰樂

圖片來源：官方
圖片來源：官方

比巧克力可可碎片更大人風味。加入咖啡後味道更耐喝，甜度也更平衡，星冰樂愛好者必收。

中杯155／大杯175

特調風味系：想喝特別的選這區

鹹焦糖風味氮氣歐蕾

圖片來源：官方
圖片來源：官方

氮氣讓口感超綿密，搭配鹹焦糖的濃厚香氣，是許多人喝過後列入愛單的特別款。

中杯170／大杯190

焦糖瑪奇朵

圖片來源：官方
圖片來源：官方

星巴克長青熱銷款。香草糖漿、蒸奶與濃縮咖啡堆疊，再淋上焦糖醬，甜香與微苦完美平衡。

中杯145／大杯160

#咖啡 #芝麻 #香氣 #療癒 #星冰樂 #鹹焦糖 #星巴克

熱門文章

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

hotNews__list__item--img

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道
hotNews__list__item--img

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬
hotNews__list__item--img

《如果我不曾見過太陽》第二季身份線全解析！江曉彤、夏天晴、周品瑜其實是一個人？三大符號揭密真相
hotNews__list__item--img

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合
hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

最新文章

台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

台北喝酒好去處「冰茶專賣店 拉莫分部」隱身甜點後方神秘酒吧!特色拉莫士調酒

#美食探店 #西門町 #餐酒館 #台北美食 #酒吧

軟西，遊記 2025.12.17 5
宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館

宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館

#美食探店 #打卡景點 #嘉義 #起司蛋糕 #紅茶

夫子。旅食趣 2025.12.17 34
從澎湖到高雄！米其林一星方蒔推冬季菜單　「帝王蟹、明蝦、鹿肉」齊發

從澎湖到高雄！米其林一星方蒔推冬季菜單　「帝王蟹、明蝦、鹿肉」齊發

#美食探店 #柚子 #乾式熟成 #高雄

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 18
吃天丼送療癒？金子半之助 × LULU豬聖誕聯名讓人直接失守

吃天丼送療癒？金子半之助 × LULU豬聖誕聯名讓人直接失守

#金子半之助 #粉絲 #隱藏版 #療癒 #消費

女子漾／編輯周意軒 2025.12.17 14
聖誕限定好康！漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡套餐」下殺229元送公仔

聖誕限定好康！漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡套餐」下殺229元送公仔

#漢堡王 #小資族 #2026年 #粉絲

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 24
桃園史上最美城市告白：觀光大使舒華舒式推薦力邀全球旅客快來家鄉玩

桃園史上最美城市告白：觀光大使舒華舒式推薦力邀全球旅客快來家鄉玩

#粉絲 #景點 #老街

司徒建銘 2025.12.17 28
宮廷料理回歸餐桌！巴賽麗廳聖誕檔期　聖日耳曼湯、拜雍火腿登場

宮廷料理回歸餐桌！巴賽麗廳聖誕檔期　聖日耳曼湯、拜雍火腿登場

#美食探店 #食譜 #飯店 #台北

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2025.12.17 14
2026過年伴手禮推薦清單！17 大質感禮盒一次看：品項、價錢、早鳥優惠懶人包

2026過年伴手禮推薦清單！17 大質感禮盒一次看：品項、價錢、早鳥優惠懶人包

#新年禮盒 #送禮 #蛋糕 #公益 #起司 #春節禮盒

女子漾 ／編輯周意軒 2025.12.17 1320
榮獲品保優旅選認證！跟著動漫解鎖「新中越」秘境 一起來闖關

榮獲品保優旅選認證！跟著動漫解鎖「新中越」秘境 一起來闖關

#秘境 #動漫 #親子

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.12.17 14
【高雄美食】岡山黃昏市場｜虱目魚丸+壽司+煎餃+泡菜+滷味，下午3點的平民美食天堂

【高雄美食】岡山黃昏市場｜虱目魚丸+壽司+煎餃+泡菜+滷味，下午3點的平民美食天堂

#高雄 #美食 #高雄美食 #銅板美食 #美食推薦

藝式酪梨 2025.12.17 28
18+