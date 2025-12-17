2025-12-17 21:19 夫子。旅食趣
宅意 風格獨具 重新定義喝茶新風向 嘉義中埔最美時尚茶館
「宅意」一家位於嘉義縣中埔鄉的時尚茶館，白色的三角窗，牆面二個大型玻璃窗窗簾低放，窗間掛著小小的金色招牌，右上有二個英文字「JAII TEA」，抬頭一看一盞圓燈招牌用線體字寫著「宅意」，再次確認沒有走錯地方。只是入口在那裡？
試著向側邊走去，一扇小門開著，門上有「宅 · 意」二字，小心奕奕的走進，服務人員親切招呼，總算確定沒有走錯地方。
明亮的空間，彷彿走進桃花源，入口是櫃台與飲品製作區，店內空間概分圓桌座位區與和室座位區。
不同於傳統茶館，「宅意」重新定義喝茶新風向，以美學概念結合純白木質時尚的裝修風格，打造舒適輕鬆氛圍，希望讓每個來店的客人都能感受到舒適放鬆。
「宅意」選用由自家「上意茶業」所生產的上意露凝香 (烏龍茶)、金萱茶、宅意紅 (小葉種紅茶) 等茶品製作冷、熱純茶與紅茶那提、烏龍凍那提、檸香烏龍西西里等特調茶飲 (沒賣咖啡)。
「宅意」提供多款茶點 (甜點)、茶食(鹹食) 選項，當日筆者(夫子) 一行人點了起司蛋糕、焦糖布丁與鼠麴草仔粿。
蘋果烏龍美式 + 耶誕樹蛋糕 (耶誕節應景甜點)
宅意茶行
地址：嘉義縣中埔鄉和美村忠義路117號 (忠信街口)
電話：0905 719 749
營業時間：週一、四 11:00–18:00 / 週五、六、日 11:00–19:30 / 週二、三公休，有基本消費飲品一杯規定。
FB 專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100090863410740
公共交通：嘉義火車站，搭忠孝新民幹線(紅線) 至 [和美仁義路口] 下車，或中山幹線(綠線)、中山幹線(綠A線) 至 [勞工育樂中心] 下車，再步行前往。
