從澎湖到高雄！米其林一星方蒔推冬季菜單 「帝王蟹、明蝦、鹿肉」齊發
高雄米其林一星法餐「方蒔 the FRONT HOUSE」迎接初冬時節，推出全新冬季菜單，由蔡中和主廚與餐廳經理兼侍酒師Kiky伉儷聯手打造，本季菜單以「冬藏・團圓・家鄉」靈感發想，結合在地海陸新鮮食材，9道料理套餐3580元起，侍酒師餐酒搭配5杯2150元，1成服務費另計。
生長於澎湖、高雄的蔡中和主廚擅長將家鄉記憶，透過冬季食材與料理技法，完整呈現在料理上。其中「冬潮青味-帝王蟹/澎湖青海菜/黃瓜/酪梨/白乳酪/蒔蘿/柚子」以澎湖冬季潮間帶的綠意與海味為發想，新鮮帝王蟹為基底，拌入白乳酪、醃嫩薑與白洋蔥，覆上大黃瓜薄片與酪梨、白乳酪醬，營造出潮間帶海藻獨特意象，醬汁融合澎湖冬季名產「綠金」青海菜與小黃瓜、青蘋果，美味再升級。
「冬藏珍味-澎湖明蝦/發酵玉米/紅藜麥/豆腐乳/青花椒」延續冬藏主軸，巧妙運用發酵食材襯托明蝦的鮮美，蝦肉裹上紅藜麥酥炸，搭配發酵玉米泥的酸甜穀物香氣與豆腐乳醬鹹香乳香，再以青花椒油點出風味，最後以檸檬皮屑、玉米苗與酢漿草提味，讓人一試上癮。
「冬暖家香-茶燻玉露鴨/刈菜/酸菜/桂竹筍/馬告」是蔡中和主廚岳父年節時常烹煮的刈菜鴨肉湯，先以碳焙烏龍茶燻製玉露鴨，帶出茶香與肉脂甘甜，桌邊澆淋上酸菜鴨肉桂竹筍湯，燉煮4小時鴨肉湯底香濃醇厚，與酸菜、桂竹筍、芥菜一起享用。
主菜推薦「乾式熟成五天鹿肉紐約客/杜松子/無花果/金針菇/柚子蔘/柑橘/馬鈴薯」精選鹿肉紐約客部位入饌，杜松子煙燻煎3分熟，配上麻豆柚子蔘製成泥醬，搭佐醃漬金針菇、柑橘無花果、開心果、馬鈴薯。另道「F1乾式熟成21天F1天肋眼/紅糟/發酵紫高麗/烏梅/甜菜/松子/鷹嘴豆」自保存食概念延伸至台南傳統紅糟牛肉為靈感，選用F1和牛紐約客乾式熟成21天，3分熟口感最佳，配上紅糟洋蔥泥、木質調烏梅、發酵紫高麗菜的八角丁香、松子鷹嘴豆泥，多重美味一次滿足。
