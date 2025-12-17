2025-12-17 19:13 舌尖上的旅人 Eric Hsu
宮廷料理回歸餐桌！巴賽麗廳聖誕檔期 聖日耳曼湯、拜雍火腿登場
今年聖誕想好好犒賞自己嗎？來一趟台北亞都麗緻大飯店「巴賽麗廳」就對了，行政主廚廖偉立攜手巴賽麗廳主廚黃祥彬強強聯手，打造期間限定菜色，包含名菜「阿彼修斯胭脂鴨」、「安茹油封豬五花沙拉、鵝卵石乳酪」，以及「聖日耳曼湯、拜雍火腿」等好料， 12月24日至2026年1月1日限期販售，每套3880元+10%。
招牌「阿彼修斯胭脂鴨襯番紅花蘋果、突尼西亞椰棗」延續米其林3星名廚艾倫·桑德朗復刻古羅馬大廚阿彼修斯（Apicius）食譜，精選高品質胭脂鴨入菜，以鹽滷入味帶出肉質甜味，靜置風乾鎖住表層油脂，再以中火反覆烘烤五六回，搭配阿彼修斯香料與法國庇里牛斯山野花蜂蜜調味，6分熟度口感最佳，外酥內嫩，讓人回味無窮。
另道「安茹油封豬五花沙拉、鵝卵石乳酪」歷史可以回溯到中古世紀至18世紀，當時多以豬五花油脂進行油封，保留肉質嫩度之餘，也為冬季儲備食糧。主廚發揮創意以鴨油取代傳統豬脂，油封後融合豬肉與鴨油香氣，能嚐到滿滿肉感，出餐前入鍋油炸，配上紅酒油醋與沙拉享用很對味。
經典「聖日耳曼湯、拜雍火腿」為路易十四時期的宮廷料理，當年聖日耳曼公爵鍾情於豌豆風味，特令御廚研製豌豆為主湯品，後續倍法國現代美食之父安托南‧卡雷姆(Antonin Carême)收錄於食譜，雞湯中加入豌豆、洋蔥製作，色澤翠綠十分誘人，佐以拜雍火腿妝點，色香味俱全。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數