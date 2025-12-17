2025-12-17 19:59 女子漾／編輯周意軒
吃天丼送療癒？金子半之助 × LULU豬聖誕聯名讓人直接失守
金子半之助 × LULU豬第二波聯名正式開跑
第一波才剛掀起排隊熱潮，日本第一天丼名店「金子半之助」與超高人氣角色 LULU豬再度出招。這次直接端出粉絲敲碗已久的第二波聯名，而且還是被稱為「隱藏版」的重量級周邊，選在 12 月 25 日聖誕節當天開放預購，一看就是衝著年末聚餐與送禮檔期而來。從門市被問到爆、到社群討論度居高不下，這波聯名不只賣餐，更是瞄準療癒收藏市場，讓人邊吃天丼、邊把可愛帶回家。
第二波聯名亮點1：粉絲最期待的「LULU豬天丼公仔」終於登場
這次最大焦點，毫無疑問就是限量隱藏版的「LULU豬天丼公仔」。LULU豬化身天丼主角，坐在印有金子半之助品牌家徽的佐賀有田燒瓷碗裡，搭配經典鳳尾蝦元素，整體辨識度與收藏感直接拉滿。
不只是一隻公仔，還能當成小型置物架，放在辦公桌或書桌上都有存在感，完全命中「上班族療癒小物」的關鍵字。12/25 起，全台金子半之助門市將開放預購「LULU豬天丼公仔套餐」，預購價 999 元，2026/1/19 後將恢復原價 1059 元，想用甜甜價入手真的要趁現在。
第二波聯名亮點2：套餐怎麼買、什麼時候拿一次看懂
12/25 起預購「LULU豬天丼公仔套餐」後，可選擇聯名「午餐肉天丼」或「經典天丼」任一品項，並會拿到公仔預購小白單。實際公仔取貨時間為 2026/1/19 起，於原預購門市領取，詳細時間則以官方社群公告為準。
第二波聯名亮點3：99 元就能加購的「LULU豬事順利御守」提前開賣
原本預告屬於第二波的「LULU豬事順利御守」，因粉絲敲碗太熱烈，已提前於 12/21 開放加價購。只要點購期間限定「午餐肉天丼」，或單筆消費滿 499 元，即可用 99 元加購一個御守盲包。
御守共 5 款隨機，包括「LULU豬事順利」「財運豬通」「睡後收入」等祝福寓意，尺寸小巧又有話題感，直接被不少人列為聖誕交換禮物清單。
年末限定加碼：會員福利、台中 LaLaport 再升級
會員於 12/31 前收到 LINE 推播後，到全台門市點購任一經典天丼，即可兌換鳳尾蝦一份；台中 LaLaport 門市則有更直接的好康，憑快閃櫃消費發票，可免費升級 99 元套餐，活動一路延續至 2026/1/31。