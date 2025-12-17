【高雄美食】岡山黃昏市場｜虱目魚丸+壽司+煎餃+泡菜+滷味，下午3點的平民美食天堂

下午三點的光線，恰好是將日子燙金的時刻。

明明才剛開市，停車場卻已像個提早開演的劇場，座無虛席。

所幸現場指揮的大哥像是熟練的交通舞者，幾個手勢便引導我們滑入車格，這份井然有序的開場，讓人對接下來的採買時光更添了幾分安心與期待。

牽著酪梨走進市場，那人聲鼎沸的暖意就撲面而來，將我們溫柔包裹。

❣️ 海灃行虱目魚丸

這裡的虱目魚丸不是那種機器壓出來的死板圓球，每一顆都帶著手作的溫度與傲氣。

原味的魚丸白皙如玉，咬下去的瞬間，你能感覺到魚肉在齒間輕微的抵抗，那種鮮甜是直球對決；而混入芹菜的，則多了一絲清脆的田野氣息，像是在濃郁的海味裡開了一扇窗。

我更偏愛九層塔口味，香氣霸道得不講理，像是熱戀時的擁抱。至於那魚皮丸，更是口感的迷宮，滑溜與彈牙交織，每一口都是驚喜。

❣️一街22號壽司專賣

攤位上靜靜地排著一盒盒壽司，卻有種樸實的驕傲，五十元、六十元、八十元一盒的價格寫在小小的牌子上，簡單得近乎任性。

米飯捏得紮實，帶著微溫，玉子燒的甜、海味的鮮、海苔邊緣被空氣稍稍咬乾的那一圈微脆，都是不張揚的誠意。

老闆熟練地上料、裝盒；老闆娘說起自己在這裡已經站了二十三年，

語氣很輕，像在說一場漫長卻心甘情願的守候。

二十三年，足夠讓一個嬰兒長成大人，也足夠讓一間小攤位把「薄利多銷」做成一種哲學。

五十元起跳的盒子裡，裝的不只是飯與海苔，還有老闆那種怕你吃不飽的憨厚心意。那是屬於庶民的奢華，是日常裡微小而確定的幸福。

❣️品鮮韓式泡菜

還沒走近，那股酸辣的香氣就先勾住了鼻子。鮮紅的韓式泡菜在燈光下閃爍著誘人的色澤，那是一種危險又迷人的紅，預告著等一下舌尖上的小爆炸。

整個攤位乾淨得不可思議，壓克力、不鏽鋼在燈光下閃閃發亮，像是一場關於美味的展覽。試吃的那一刻，我驚豔了。

那不只是辣，那是新鮮辣椒的奔放，混合著水果發酵後的溫柔甜味。白菜咬下去「喀滋」一聲，清甜爽脆，像是在嘴裡放了一場煙火。我們買了泡菜、海帶芽與涼拌木耳，心裡盤算著晚餐時它們在白瓷盤裡的模樣。

❣️原之味

煎台滋滋作響，那是油脂與麵粉共舞的熱烈樂章。

韭菜煎餃是這裡的王者，皮薄餡足，咬開酥脆的外皮，濃郁的韭菜香氣瞬間佔據口腔，鮮嫩多汁、性格鮮明，連不愛韭菜的酪梨都跟我搶著吃；相較之下，高麗菜就顯得有些溫吞了。但這就是人生吧，總有些主角與配角，各自安好。

原之味排隊的人潮很多，大家買的產品都不同，有人愛蔥肉餅、有人買大餅，也有人偏好蔥油餅；而我吃了一圈真心大推韭菜煎餃。

站在攤位前，看著店家熟練地翻動鏟子，你會覺得，這世界上沒有什麼煩惱是一份剛出爐的煎餃解決不了的，如果有，那就兩份。

❣️老家001滷味

這攤位有一種魔力，不需要叫賣，光是那滷汁透出的色澤與陳列的方式，就足以讓人駐足。那是一種歲月沉澱後的琥珀色，每一塊豆乾、每一種肉都吸飽了滷汁的精華。

我們像被催眠般，夾了一樣又一樣，不知不覺手上的提袋已沉甸甸的。

這裡的滷味不是那種淺嚐即止的味道，而是滷進了骨子裡，每一口都被時光細細醃製入味。我們夾了些豬耳朵、豬頭皮、米血、大腸、豆干，那滷汁的香氣醇厚而內斂，帶著一點點中藥的回甘。

它有一種細水長流的陪伴感，適合回家後，倒兩杯啤酒，邊看電影邊慢慢啃食。

❣️城市的情書

走出市場時，天色已暗，雙手提滿了沈甸甸的塑膠袋。購物袋裡裝的，不僅僅是海灃行的魚丸、原之味的煎餃或是老家的滷味，而是這座城市最厚實、溫暖的幸福。

這就是黃昏市場的魔力吧。

它讓我們在庸碌的一天結束前，重新擁有了熱愛生活的理由。這些食物，既是飽腹的糧食，也是這座城市寫給我們，最溫暖、最貼心的情書。

❣️後記

我們買了東西在停車場旁的板凳打開來吃，結果有一個穿制服的大哥走來：「我有看過你們，你們是網紅！可以幫我們在文章說一下我們都有在攤位招商嗎？」

所以，如果有擺攤需求的朋友，也可以直接詢問市場喔；我每篇文章都有每個店家或是黃昏市場的電話以及地址。

🏮岡山黃昏市場

🚗地址：高雄市岡山區中山北路99號二街

☎️電話：07-622-7779

📝喃喃：

1️⃣、停車場如果客滿，稍微等一下就會有人引導入場停車；如果真的不想等，旁邊還要兩三個收費停車場。

2️⃣、才三點就有相當多人潮。

3️⃣、感覺這裡的攤商老闆們一開始比較害羞，但多說個兩句就會變好熱情。

