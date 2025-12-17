2025-12-17 13:56 Yvonne
喜年來零食變身日常社群話題王，好吃不用等過年！
年終採買旺季來臨,零食市場競爭白熱化,消費者購買考量已不再侷限於價格與口味,「送禮體面性」與「社群分享度」正成為新世代選購關鍵,即將邁入50週年的老字號品牌喜年來,積極透過跨界合作與創新行銷,成功與年輕族群建立溝通橋樑。
從球場到夜市 打造「應援零食」新形象
以蛋捲起家的喜年來,近年積極跨界創新,去年品牌以「金牛角」產品攜手韓籍啦啦隊成員合作話題影片拍攝,搭配球賽應援動作,讓家庭零食成功打入球場與社群影音,開創「零食×娛樂圈」跨圈新模式。
2024年喜年來更進軍國際市場,贊助「北海道日本火腿鬥士隊交流賽」來台賽事,透過球場派樣、日本啦啦隊成員試吃分享,首度將品牌帶入國際體育賽事場域,成功拓展海外聲量,深化「應援零食」品牌定位。
社群語言貼近日常 從年節走向全年消費
今年初,喜年來以蛋捲層層捲入財運為主軸,與韓籍啦啦隊成員邊荷律推出春節短影音,轉化傳統促銷語言為祝福、團聚敘事,也巧妙地將「財運捲捲來」的概念與蛋捲扣連的更緊密。官方社群同步發起「招財傳說」互動貼文，為年節贈禮增添趣味互動體驗。在「爽辣V餅乾」宣傳上,喜年來邀請邊峮峮、邊荷律合作,搭配藍波老師編制的爽辣V舞蹈,以短影音、直白文案對焦追劇、上班、聚會等日常場景,試圖將品牌從「過年限定」推向全年高頻零食選擇。
跨圈合作創話題 蛋捲變身粉絲應援甜品
而在今年度全新推出的「臻朵巧克力風味捲」，喜年來不僅破圈跨足巧克力品類，更以結合「舒華鑑定師見面會」,搭配著活動場合,延伸為舒華寵粉的「逆應援甜品」。產品包裝質感與社群分享性成為亮點,讓蛋捲跳脫傳統伴手禮框架,進入見面會、演出現場等年輕人生活場景。
暢銷多年的「金牛角」，也在知名歌手李千娜於2025年全新單曲MV中巧妙融入其中,經典套手指以及沾醬吃法,皆喚起童年美好回憶,展現跨世代共感魅力。喜年來今年更首度推出創新口味「噴霧黑可可金牛角」,保留經典美味同時注入新世代創意工藝。品牌搭配李千娜百萬打造電子花車,於全台最大的仁海宮夜市舉辦推廣活動,吸引滿滿人潮。
年輕化策略持續發酵 打造社群日常新零食
從跨國啦啦隊合作到跨圈藝人參與,從短影音語言到粉絲應援情境,喜年來逐步將產品從「年節限定」傳統框架,擴大至更貼近日常的社群場景。這條年輕化路線雖仍待市場驗證,但在「如何被看見、如何與年輕人對話」的課題上,喜年來已率先走出創新解法。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數