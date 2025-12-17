國際五星級搶才！板橋馥華艾美徵才開跑　起薪3.5萬再加2萬入職金

台北板橋馥華艾美酒店徵才啦！全新酒店預計2026年3月底正式開幕，舉辦兩天大型招募會，祭出包含餐飲、廚藝、房務、客務及工程等多項職缺，新進基層職務不僅有35000元起薪外，更加碼提供20000元入職獎金，採分階段於到職後發放，搶攻中高端旅宿與餐飲市場人才。

板橋馥華艾美舉辦兩天大型招募活動。台北板橋馥華艾美酒店提供

全新「板橋馥華艾美」規劃236間高樓層景觀客房，館內設置全日餐廳、中式餐廳、酒吧等多項服務設施，目前全館工程已進入裝修收尾與設備導入階段，預計明年正式開幕。板橋馥華艾美是全台首家由萬豪國際集團直營的艾美酒店。飯店表示，此次福利制度的設計核心，是延續國際品牌重視員工與人才培育的精神。

台北板橋馥華艾美酒店將於2026/3正式開幕。馥華集團提供

飯店透露，本次徵才目的在於及早整備開幕團隊，進行一系列完整訓練與教育課程，從服務流程、品牌文化到實務演練，確保團隊能在開幕時展現一致且高標準的國際服務品質。歡迎對旅宿與餐飲產業充滿熱情、具備抱負與創意想法的求職者加入，共同迎接酒店明年正式亮相。

活動現場設置體驗區，讓求職者提前認識艾美酒店。台北板橋馥華艾美酒店提供

台北板橋馥華艾美酒店總經理康傑男（Dario Congera）指出，飯店已進入開幕前最後的關鍵準備期，各部門正積極完善團隊配置與營運流程。他表示：「酒店希望吸引更多對餐飲與旅宿懷抱熱情的專業人才加入。除了完善福利與獎金制度外，也期待在明年春季與全體同仁一起，將艾美品牌『品味美好生活 Savour the Good Life』的精神，帶入傳統文化與現代藝術兼具的新板特區。」