

森林溫泉療癒系飯店「天成逸旅–蝴蝶谷」試營運「遊」多款優惠(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】





花蓮瑞穗位於花東縱谷的中段，是一座以「鮮奶、溫泉、好茶」聞名的迷人小鎮。這裡結合了自然風光、悠閒牧場與刺激的戶外活動，非常適合想要慢節奏度假的朋友。過往，入住首選為外觀像歐式城堡，被稱為台版童話城堡的「瑞穗天合國際觀光酒店」，現在同為「天成飯店集團」，在瑞穗又有姐妹之作，是集團與農業部林業及自然保育署花蓮分署攜手合作打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉文化，主打「森呼吸 蘊溫泉」森林療癒度假體驗──「天成逸旅-蝴蝶谷」，目前已開始試營運！試營運期間即日起至明(2026)年2月13日推出蝶谷森湯平日雙人一泊三食每晚8,888元起+10%，加入Cosmos CLUB 會員享100點兌換雙人一泊三食7,899元起，遊客除了走進森境溫泉山林外，也可以結合「瑞穗天合國際觀光酒店」來個不同住宿體驗的瑞穗深度之旅。







「天成逸旅–蝴蝶谷」大廳(攝影：洪書瑱)





坐擁中央山脈，遠眺海岸山脈(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 和風豪華客房(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 和風豪華客房(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 和風豪華客房(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 輕逸別墅(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 輕逸別墅(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 樹屋(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 樹屋(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 會館精緻客房(攝影：洪書瑱)



「天成逸旅-蝴蝶谷」佔地達193公頃，坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，以森林意象作為空間主軸，是一款全新森林療癒度假體驗，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達9,000元以上。園區結合溫泉住宿、獨棟 Villa、露天湯池與森林步道等多元設施，坐擁中央山脈，遠眺海岸山脈，園區環境優美，大片40年生的樟樹造林地，園區鳥類資源豐富，為花蓮著名的賞鳥之地，而且每年春夏之際，3月-8月是最佳的賞蝶季節，多樣的蝶類資源更獲得「蝴蝶谷」之美名，包括珍貴的黃裳鳳蝶、曙鳳蝶外，還有大紅紋鳳蝶、青帶鳳蝶、黑鳳蝶、玉帶鳳蝶、蛺蝶、斑蝶與粉蝶等。







天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷生態豐富，造景美(攝影：洪書瑱)





而且園區潮濕無汙染的環境，孕育了多樣螢類，包括3-6月的黑翅晦螢及10-12月的台灣山窗螢也會輪番登場。園區內另一大亮點為湧泉溫泉風呂，以中央山脈純淨湧泉為源頭，擁有優質碳酸鹽泉，被旅人稱為能使肌膚潤澤的森林黃金湯，整體空間從室內延伸至戶外，結合多樣水療設施，一年四季都適合旅人前來放鬆身心。溫泉風呂共規劃為多個區域，包含以森林視野為背景的戶外風呂區、以熱能循環為主的烤箱與蒸氣室、以深層放鬆為概念設計的SPA水療池，以及適合全齡體驗的溫暖泡湯池，全館涵括泡湯與水療設施近數十池。





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_瑜伽(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_瑜伽(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_健身房(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂_溫泉美食(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷 湧泉風呂(攝影：洪書瑱)





另待富源森林遊樂區全部修復開放後，還有四通八達的步道，其中環山步道位於花蓮富源國家森林遊樂區，與環溪步道串聯，步道全程步行約需兩小時，沿途林相自然、原始，終點銜接彩蝶和風館，適合漫遊森林、靜享自然韻味。環溪步道同樣位於富源森林遊樂區，是園區內主要的自然步道之一，可透過新龍吟吊橋與環山步道連接。全程步行約兩小時，路線沿溪而行，可近距離欣賞瀑布、溪流、白榕林與巨石景觀，景致清幽，適合深度沉浸於水聲與山林中的旅人。集賞鳥、賞蝶、森林浴與泡湯風呂，夜間觀星為一體，提供遊客多樣化的遊憩體驗！這裡四季皆美，春日觀蝶、夏日賞螢、秋浸森綠、冬享溫泉，天成逸旅-蝴蝶谷隨四季遞嬗展現截然不同的山林風貌，







午餐(攝影：洪書瑱)





晚餐主餐等(攝影：洪書瑱)





晚餐(攝影：洪書瑱)





宵夜(攝影：洪書瑱)





宵夜(攝影：洪書瑱)





宵夜(攝影：洪書瑱)





天成逸旅-蝴蝶谷積極推動在地食材從產地到餐桌，各餐廳與花蓮在地小農合作，將瑞穗鮮乳、小米、馬告、太巴塱咖啡、舞鶴紅茶等在地食材融入料理中，讓旅人以最直接的方式，與花蓮這塊土地產生更深厚連結，未來也將連結在地旅遊資源，貫徹在地化精神，串聯周邊農業旅遊行程，讓遊客造訪時慢遊飽覽花蓮瑞穗的美好。

天成逸旅-蝴蝶谷為自然休閒型度假旅宿，含一般住宿、樹屋、獨棟 Villa等10種房型，即日起至2026年2月13日，推出限時蝶谷森湯住宿優惠，平日雙人一泊三食8,888元起，專案內容除舒適客房住宿乙晚外，可享用以原住民風味與在地食材為靈感，結合當令特色的森活百匯所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚還有宵夜能感受深夜食堂暖心服務。另外入住貴賓可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，並可盡情享受飯店內的多項休閒設施，包括湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房…等。此外，園區更有充滿意境的自然空間，如蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。

目前集團規劃串連天成逸旅-蝴蝶谷與瑞穗天合國際觀光酒店兩館別的聯賣的「蝶谷城堡 雙館聯賣專案」住宿優惠，結合了卓越五星殊榮的瑞穗天合國際觀光酒店與全新品牌的天成逸旅-蝴蝶谷，即日起至2026年6月30日止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價15,999元起+10%，四天三夜享優惠價21,998元起+10%。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住瑞穗天合國際觀光酒店體驗城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車…等設施，再由飯店接駁車接送至天成逸旅-蝴蝶谷，入住綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

※.天成逸旅-蝴蝶谷

地址：花蓮縣瑞穗鄉富源村廣東路161號

電話：03-881-2379