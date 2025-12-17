榮獲品保優旅選認證！跟著動漫解鎖「新中越」秘境 一起來闖關

北越沙壩有壯麗雲霧梯田與法式建築和少數民族，很有異國旅遊風情。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】可曾想過，旅行可以像動漫一樣熱血？可以是《蠟筆小新》帶著無厘頭笑料出遊，也是《鬼滅之刃》展現熱血戰鬥解鎖傳奇景點！現在，跟著現代國際（迷戀旅遊）解鎖中越秘境，把旅行玩成任務戰爭，一起置身在壯麗山水與秘境奇景中，感受跨國冒險的精彩樂趣。

▲現代國際以中越秘境特色遊程，榮獲2025「第三屆品保優旅選」殊榮。 圖：現代國際旅行社/迷戀旅遊／提供

雙優加持 中越可以這樣玩

跨國旅行不是夢，用好玩、新鮮的眼光一起看美麗世界！現代國際長期耕耘越南與廣西，精心企劃獨特新玩法，針對年輕族群、喜愛新鮮與多元特色的朋友，用不同的視野深入感受中越、滇東南，穿越邊境、深入在地，看見旅遊的本質，兩大行程更榮獲品保協會2025「第三屆品保優旅選」認證，品質保證，放心出遊！

▲結合動漫熱潮，將中越秘境特色遊程搭配鬼滅之刃闖關主題，讓遊程立體生動。 圖：現代國際旅行社/迷戀旅遊／提供

▲中越秘境搭配鬼滅之刃闖關元素，親臨實境讓每一站栩栩如生。 圖：現代國際旅行社/迷戀旅遊／提供

動漫旅遊萌化行程 滿足跨世代共享出遊樂趣

現代國際旅行社（迷戀旅遊）指出，為了觀察到現今年輕族群偏好東北亞與東南亞旅遊市場，尤其是親子友善的景點。然而，當遊程需要同時兼顧父母、爺爺奶奶等家人時，往往會被認為是「老人家在走的路線」，因此年輕人興趣缺缺。這也讓中青族群（45歲以上）的旅客，常常只能與夫妻或老友相約出遊，難以延伸到親子市場。我們希望透過「動漫旅遊」的設計，讓行程更具「萌化」特色，打破傳統印象，營造老少咸宜的氛圍。不再讓人覺得行程只是為長輩量身打造，而是能同時吸引年輕人、親子家庭與熟齡族群，共同享受跨世代的旅遊樂趣。

行程規劃創意取自熱門動漫主題，諸如《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》將夜臥火車幻想成「無限列車」；雲南彌勒的東方韻，比擬為「無限城」，一起徜徉在這個由紅磚砌成的「魔幻未來主義的魔幻城堡」中；雲南碧色寨村則想成「老京都」的背景，暢遊神州也能感受到古韻情懷，於是誕生了升級版的「新中越秘境-沙壩+滇東南9日」之旅！

而「新中越秘境-沙壩+德天瀑布8日」之旅，則以經典動畫《蠟筆小新》的親子闔家同遊來創造想像，打造一個中越跨國特別篇的旅程，讓每一位遊客都能感受到獨特之處。

▲在明仕田園享受山水下的隱士秘境，欣賞獨特喀斯特地貌。 圖：shutterstock／來源

【新中越秘境】北越・雲霧沙壩＋廣西・德天瀑布 8 日

如果旅行是一場遊戲，或是熱門動漫，一切想像就變得立體起來！想像自己是「鬼滅小隊」，穿越雲霧中的沙壩，彷彿進入「無限城」般的場景，這就是行程規劃特色之一！

【新中越秘境】北越:雲霧沙壩+廣西:德天瀑布.明仕田園8日，串連北越沙壩與中國廣西德天瀑布，深入壯麗自然與人文景觀，北越沙壩的山巒層疊，雲霧繚繞，宛如動漫裡的奇幻戰場。接著，跨境來到亞洲最大跨國瀑布－廣西德天瀑布，水流如刀刃般傾瀉，氣勢磅礡，彷彿炭治郎的「水之呼吸」在眼前展開。這裡不只是自然奇景，更是你任務中的「Boss 場景」，打卡必勝。同時，還包含走進少數民族村落，體驗真實的異域風情。全程無購物壓力，不進購物站，不走回頭路，直飛河內一路玩廣西。

▲雲南東川紅土地是大自然傑作，也是攝影愛好者必到之地。 圖：shutterstock／來源

【新中越奇境】越戀雲霧＋雲南・彌勒・普者黑・紅土地 9 日

一趟跨境路線，更像蠟筆小新特別篇的傳奇冒險，搞笑、驚喜、滿滿色彩。【新中越奇境】越戀雲霧＋雲南・彌勒・普者黑・紅土地9日涵蓋越南北境（河內、沙壩、雲龍玻璃橋）與中國雲南（蒙自、普者黑、紅土地、昆明），沿線景點交織繽紛色彩，更是旅遊市場少見的跨境產品。

雲南的普者黑湖泊，水面倒映青山，當小船划過湖面，像是小新畫出的童趣世界；紅土地的色彩層次，紅、綠、黃交織，是大地的調色盤，拍照超吸睛，更宛如動漫分鏡般鮮明；全程可沉浸式感受：夜宿古董臥鋪火車、雲南紅土地攝影、普者黑遊船，除了喜愛山水、攝影、自然的遊人，更是一趟難得的「旅遊+文化」遊程。

此外，搭配地理與交通時間規劃，從越南北部進入沙壩梯田，在前往中國滇東南，除了不走重覆路線，降低冗長車程；特色不進購物站，玩得開心無壓力，不走回頭路，直飛越南河內，一路玩滇東南，搭配北越奇境，環線走法省時省力，不浪費假期時間。

▲越南最高番西邦峰，享有「中南半島屋脊」美譽，可欣賞壯麗雲海與佛教文化。 圖：shutterstock／來源

旅行就是一場彩色任務

這趟旅程更像一場「彩色任務」，每一個景點都是不同的關卡。可在湖泊裡找到平靜，在紅土地上感受壯麗，在酒莊裡收穫歡笑，旅行不拘泥於傳統的「到此一遊」，可以是熱血的戰鬥場景，也可以是童趣的冒險分鏡。現代國際用【新中越秘境】與【新中越奇境】兩大行程，帶你完成一場跨國任務，召集夥伴，出發吧！

