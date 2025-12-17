燒肉眾尾牙春酒季！燒肉店天花板 +50 元銅板價升級豪華海陸 高級肉品爽吃不 NG 尾牙餐廳推薦

想吃燒肉又想找個聚餐氣氛滿分的地方？那絕對不能錯過「燒肉眾台北西門店」！走進店裡的第一秒，就像踏入一個專門為慶祝而存在的空間——亮眼的黃色招牌、活潑又熱情的服務生大喊著「歡迎光臨」，整個人瞬間被感染到好心情。這裡完全就是我心中燒肉推薦、尾牙餐廳推薦 的第一名！

年末一靠近，聚會理由多到數不清：跟很久不見的朋友敘舊、部門想慶祝一整年的努力、或是單純和家人想享受一頓熱呼呼的療癒晚餐。剛好燒肉眾最近推出的「+50 元銅板價海陸升級」實在太狂！直接讓聚餐的儀式感大大升級，海鮮一次給足、肉品種類超豐富，完全就是會讓團聚多一點溫度的那種貼心菜單~

如果年末尾牙、朋友聚餐想吃好飽吃好，超推薦來燒肉眾！現在只要點尾牙春酒季活動人氣最旺的 799 豪華饗宴 + 50 元升級的海陸大滿足，不但10 人同行 1 人免費，早鳥預付就有機會抽 iPhone17，粉專留言還可以抽 AirPods4！食材品項多到選不完，從牛肉、豬肉、雞肉到滿滿海鮮，搭配味噌醬與柚水果醬，每樣都烤到流口水。最重要的是——店家氣氛太好了！大桌、榻榻米座位、自助吧飲料冰淇淋吃到飽，完全符合「讓大家一起嗨、一同吃好吃滿」的概念~

如果你最近剛好在找 燒肉眾評價、燒肉眾吃到飽心得，或是正在物色尾牙春酒地點，那你一定要看看這篇完整分享。因為——這家真的會讓人一吃直接想訂位下一次！

燒肉眾台北西門店

● 店名｜燒肉眾 台北西門店

● 地址｜臺北市萬華區成都路66號2.3樓

● 電話｜ 02 2375 5286

● 營業時間｜

週一~週四

17:00~24:00 (22:00最後入場)

週五

11:30~15:00 (13:00最後入場)

17:00~24:00 (22:00最後入場)

週六~週日

11:30~24:00 (22:00最後入場)

● 官方網站｜https://www.yuanchuang.com.tw/

● 粉絲團｜https://www.facebook.com/sioumazang0223755286

● 品牌 IG｜@sioumazang_2011

▶ 訂位連結：https://reurl.cc/geodo7

▶ 尾牙春酒抽獎活動頁：請加入官方 LINE：https://lin.ee/DJ88dOq

提醒：2025/11/01至2026/02/28「燒肉眾尾牙春酒季」開跑，有早鳥預付抽 iPhone17、粉專留言抽 AirPods4，不要錯過！

燒肉眾台北西門店 店面環境

燒肉眾台北西門店一走進去，就會先被那「超有朝氣」的氛圍包圍。每一位服務生喊出的「歡迎光臨」都是真心的、有力量的，不是隨便喊喊，而是會讓人一秒覺得：今天這餐一定很開心！

店面以溫暖的黃色木紋作為主視覺，加上柔和燈光，營造出一種「很適合聚餐、很有溫度」的空間。座位分成四人座、六人座與多人座榻榻米，不管是情侶、朋友、小家庭，或整組公司來尾牙春酒都很合適。

而且抽風做得非常好！

烤到後面桌面熱騰騰，但空氣完全不悶、不油、不嗆鼻，這點真的超重要。聚餐不用擔心滿身烤肉味，拍照也不會霧霧的。

自助吧也很豐富：

多款飲料（氣泡、茶飲、果汁）

冰淇淋吃到飽 ￼

醬料區整齊乾淨

親子家庭也非常適合來！

有兒童座椅、畫筆、塗鴉紙，小朋友會乖乖坐著，所以爸爸媽媽能好好吃肉。若是你烤肉烤到焦了、翻太慢，服務生看你卡關還會過來教你怎麼烤到剛剛好，真的很貼心~

整間店充滿一種「來慶祝吧！」的能量，難怪很多人把它列為「尾牙餐廳推薦」或「春酒餐廳」的首選！

799 豪華饗宴 + 50 元銅板升級海陸

這次選的方案是最熱門的

▶ 799 豪華饗宴 + 50 元海陸升級

桌上一字排開，真的會忍不住「哇！」出來~

必吃肉品：牛豬雞全制霸

牛肉部分我最愛「極上霜降牛」和「金牌PR後切牛排」，油脂剛剛好、烤一下就超香！

烤爐一加熱，「極上霜降牛」一放上去立刻發出迷人的嗶嗶聲，油花在高溫中慢慢融開，像小溪一樣沿著肉片邊緣流動。翻面的瞬間，那層微微焦脆的金色邊框美得像藝術品，肉香濃得簡直像是往你臉上撲過來~

它的油花分布像大理石一樣均勻，薄厚恰到好處，送入口裡幾乎不需要咀嚼，油脂直接在舌尖化開，有一種「啊…這就是高級牛肉的味道」的幸福感~

特級雪花牛油脂更細緻，一放上網子就像自帶濾鏡，香氣一秒飄滿整桌~

海鮮升級大滿足（+50 元超划算）

只要 50 元就能升級到超狂海鮮，包括：

長島鮑魚

南洋大虎蝦

北海道鮮干貝

鮭魚腹肉

東石鮮蚵

小卷、扇貝、鮮蝦

而這家最貼心的地方是——他們竟然有 剝蝦服務！

服務生直接微笑過來：「需要我們幫忙剝蝦嗎？」

隔壁桌甚至還開玩笑說這根本是「天使服務」。你完全不用沾手、不用怕烤得太久乾掉，店員會幫你處理好並精準控制熟度，端上桌時還熱騰騰、甜度滿分 ！

烤蝦真的超級好吃，鮮甜又Q彈~我們一口氣點了三輪超過癮~~~

除了大口吃肉，附餐也是重頭戲！這個燒肉丼真的超豪華！跟外面專賣店有的比，肉份量多，調味超讚，肉多調味超讚，男友一個人就點了三碗吃到飽~

醬料是靈魂

味噌醬＆和風醬兩款都很好沾，特別是味噌醬烤牛肉超搭，香氣直接爆發~

甜點也不能錯過

飯後的甜點絕對必吃烤棉花糖和年糕！

發現還有特別的鬆餅！烤完後非常柔軟，帶一點濕潤感，不會乾、不會粉~若再沾上一點旁邊提供的 巧克力醬，甜香立刻升級，變成大人小孩都秒愛的甜點組合！

烤年糕真的很邪惡，它是那種「你明明吃飽，但看到還是會忍不住再烤一串」的存在。放在烤網上慢慢加熱，外層先微微膨脹，再烤到表面出現金黃焦點，這時候咬下去最完美。外皮微脆，裡面則是 QQ 拉彈的嚼感，香氣單純卻讓人越吃越香~

吃到一半店長非常可愛的和我們介紹村民挑戰賽，玩翻手心手背遊戲，只要跟店長翻到同一面就獲勝~

男友非常給力地幫我們贏得50元折價券，而且當天就可以使用喔!!超讚的!!

今年的尾牙與春酒，就選燒肉眾吧！

聚餐最重要的是什麼？除了吃飽吃好，更是那份「一起共享的快樂」。而燒肉眾台北西門店，剛好擁有這種會讓人想再訪的魅力：熱情的服務、舒服的環境、超值的升級海陸、還有那一盤盤冒著香氣的肉。

再加上這次的尾牙春酒季活動：

✔ 早鳥預付抽 iPhone17

✔ 粉專留言抽 AirPods4

✔ 10 人同行 1 人免費

真的太划算，不推不行！如果你正在找 燒肉眾吃到飽心得、尾牙餐廳推薦、春酒餐廳、燒肉推薦，那我真心推薦你來試一次。因為燒肉眾，就是那種走進去會讓你不自覺笑起來的地方~