必勝客最新優惠！店員推薦必點 TOP5，這樣點真的不出錯

最近想吃必勝客，卻在菜單前卡關很久的人一定不只你一個。新品一直出、優惠一檔接一檔，看起來每款都很可以，實際點下去卻又怕踩雷、怕吃不完、怕花了錢卻沒驚喜。這一波必勝客不只推出肉量直接升級的全新口味，還同步祭出限時外帶優惠，讓「怎麼點才划算、又不會後悔」直接變成全民難題。編輯詢問店員私下最常推薦、回購率最高的 TOP5 口味，從新品到經典一次幫你配好，照著點真的不出錯。

必勝客最新優惠

1 12/16 至 12/19 限時 4 天

外帶單點「大比薩」一律優惠價 299 元，不分口味都能用，同時也有 115 元起的個人比薩選項，一個人想爽吃也完全。

2 即日起至 12/22

義大利人本人憑護照，到必勝客門市可免費兌換一顆「超級夏威夷」大比薩，全台限量 500 份，是真正的手慢就沒有。

店員私下最推 TOP5

TOP1 超級夏威夷

這次不是情懷，是實力。肉量直接雙倍升級，三種肉感搭配鳳梨與特製熱帶淋醬，甜中帶鹹、清爽不膩，就算原本對夏威夷派系猶豫的人，也很容易被收服，是這波新品裡討論度最高的一款。

TOP2 和風章魚燒

日式控一定會點。章魚口感 Q 彈不乾柴，照燒醬搭配沙拉醬走的是熟悉又安心的日式路線，整體風味平衡、不重口，屬於「不會雷、全家都能接受」的安全牌。

TOP3 韓式泡菜燒肉

必勝客經典不敗口味之一。泡菜的酸甜微辣剛好把燒肉的油香壓住，吃起來夠味但不膩，是很多老客人回購率超高的選擇。

TOP4 BBQ 黃金嫩雞

這款是店員公認「香到不行」的類型。酥炸嫩雞球搭配培根、洋蔥與金黃鳳梨，再淋上 BBQ 醬與沙拉醬，香氣層次非常明確，一入口就是重口系的快樂代表，聚餐點這款最安全。

TOP5 炙燒明太子嫩雞

如果想走比較有記憶點的口味，這款很可以。明太子醬的鹹香搭配嫩雞腿肉，配上洋菇、杏鮑菇與日式照燒醬，風味偏日系大人味，很適合不想吃太甜或太油的人。