嘉義阿里山 隙頂 璦勒芬莊園民宿 全新開箱

璦勒芬莊園民宿 (Ailefen Manor Guesthouse) 位於阿里山公路 (台18) 55.3公里處 (隙頂)，2025年9月全新完工落成，目前民宿登記證及民宿專用標識申請中 (尚未開始營業)，嶄新的建築藏於山麓茶園間，融合了大自然的協調，完善的軟、硬體設施，已被旅遊業者譽為隙頂住宿新指標。餐飲與製茶體驗推薦：生力農場田媽媽餐廳。

璦勒芬莊園海拔 1250公尺，能俯瞰隙頂重要精神地標，海拔 1150公尺形似大象靜臥的「象山」。這裡被茶園、山嵐薄霧與層層山稜包圍，是旅人遠離城市、放下壓力的療癒之地。

站在觀景台上向前展望，下方是翠綠綿延的曾文溪溪谷，遠處山巒連綿不斷，極目可見玉山主峰、北峰與南峰。起個早床就能在此看日出，當山巒雲彩現出金色光影，璀璨的朝陽在屏氣凝神間跳耀式的躍出山頭，你會感動於金色陽光灑向大地的那一剎那。

璦勒芬莊園客房，白色的牆面，簡單俐落的傢俱展現沉穩力量，讓人感到安定，巧妙的緩和房間剛硬的氛圍，讓人感到舒適與愉悅。(照片：雙單人床房)

床鋪軟硬適中，乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。

大面落地窗採光佳能映入山景。(照片：雙人床房)

和室三人房

4人雙雙人床房

房間配置大型液晶電視、OASIS 瞬熱製冷濾淨飲水機、Marshall 藍牙喇叭、Dyson 吹風機，提供浴袍、小點心、茶包供入住客人使用。

除乾溼分離衛浴外 (照片)，房間另有窗景獨立大浴缸，提供給喜歡泡澡的客人使用。

窗景獨立大浴缸

早餐餐廳位於頂樓 (四樓)，入口處的小型交誼廳設有二台按摩座椅，適合餐前、餐後在此休憩消食。

早餐餐廳

餐廳外有一大型戲水池，在此眺望象山更具象形。

早餐後在此欣賞山巒美景，能讓平日為工作案牘勞形的身心，整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩。

璦勒芬莊園提供自助洗衣設備，洗衣機、乾衣機與洗衣平台供入住客人使用。

生力農場田媽媽餐廳位於臨近的生力農場二樓，是璦勒芬莊園的關係事業，入住後步行就到不用再出遠門，用餐非常方便。

生力農場田媽媽餐廳用餐環境寬敞舒適，全屋原木包覆，大片窗戶陽光自然灑入帶來山林綠意，為稍有涼意的深秋初冬帶來溫暖。

「田媽媽」是農委會為了幫助農村婦女就業創立的一個餐飲共用品牌，廚藝精湛的在地廚師，使用當地時令農漁食材出健康美味的田園料理，透過品嘗田媽媽用心美味的料理，用舌尖走入當地的飲食文化，能深刻體驗來自台灣各地的風土滋味。

特別推薦：生力農場製茶體驗，穿上袖套服裝戴上斗笠前往茶園，化身美麗的茶姑娘。導覽老師特別交代今天採的是冬片，天氣冷茶葉生長會比較慢，葉片也會長的比較厚實，要採「一心二葉」的嫩芽。

導覽老師集合團員們所有採摘的茶菁進行檢查，去除老葉後將茶菁翻動進行浪菁，使茶菁發生相碰摩擦引起葉緣細胞破損，使空氣易於進入葉肉細胞促進發酵作用，引出了茶葉飄逸甘美的清香。接著進入殺菁工作，利用高溫停止茶葉的發酵，消除茶葉的臭青味，並讓茶菁變得柔軟。揉捻是製茶的一種工序，利用手的力量，使茶菁轉動相互磨擦，造成部分的茶芽組織受到破壞，茶芽汁液流出，黏附在茶芽表面，並具有整形的作用，使茶芽捲曲成為條索狀較為美觀，也便於包裝。茶菁經過乾燥茶葉成品完成，裝袋密封後就能帶回家。

阿里山生力農場

住址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂9-5號

電話：05 258 6785

璦勒芬莊園民宿 (Ailefen Manor Guesthouse)

住址：嘉義縣番路鄉公田村隙頂7號

電話：0920 249 108

官網：https://site.owlting.com/09772446-5a8e-4a90-a6aa-f7c9d2cfb3a0

公共交通：

1. 嘉義台鐵火車站：搭乘嘉義縣公車7322阿里山線 / 台灣好行阿里山線-B線 、7302奮起湖線、7314達邦線，車程約80分鐘，請告知司機要在『東隙頂站』下車，往前步行150公尺到璦勒芬莊園民宿 。

2. 嘉義高鐵站：搭乘台灣好行7329阿里山線，車程約80分鐘，請告知司機要在『東隙頂站』下車，往前步行150公尺到達璦勒芬莊園民宿。