免費展覽！不用飛邁阿密，世界級藝術在 Dream Plaza 同步登場。圖片來源：統一集團提供

今年年末展覽實在太豐富了！每到歲末，邁阿密海灘巴賽爾藝術展 Art Basel Miami Beach 所匯聚的跨國能量，向來被視為當代藝術的重要風向指標，也象徵著全球文化脈動最活躍的時刻。而今年，這股國際藝術浪潮不必飛越半個地球，就能以「零時差」的方式在台灣同步感受。

由玲廊滿藝攜手丁丁藝術策劃的跨國聯展，讓世界級藝術自然地走進城市場景，其中展出藝術家莫伊 Moisés 的作品，也同步在統一時代百貨 Dream Plaza 登場。民眾只要順路走進商場，就能近距離感受跨地域的美學對話，為年末的生活留下一段被藝術包圍的片刻時光。

聯展四位藝術家一次看

莫伊 Moisés（西班牙）

1972 年出生於西班牙，風格簡潔清新、線條明快，作品多以圓頭人物為主角。大大的頭像是一個舞台，梯子、花草、鋼索等象徵場景在其中交織，如同探索人類複雜內在的迷你劇場。他深受漫畫、插畫以及 Guston、Basquiat、Keith Haring 等藝術家的影響，並以刺繡融入畫面、增添詩意層次。莫伊以獨特的形式語言講述幽默、批判又優雅的小故事，創造出一個充滿幻想與色彩的世界。他的作品曾在多國展出並多次獲獎，包括西班牙國家金相術一等獎。

莫伊/馬諦斯的助手160 cm × 120cm。圖片來源：統一集團提供

甘蔗 Cane（義大利）

自 2014 年開始創作，以龐克美學與強烈敘事性著稱。受義大利漫畫大師 Andrea Pazienza、佛蘭芒畫家 Bosch 與 Bruegel 的啟發，Cane 擅以超現實、流行語彙與街頭文化建構作品世界。綠色外星人與各文化族群形象交織，呈現移民、種族等社會議題。他的作品不僅在畫布間發聲，也在歐洲街頭留下痕跡，是兼具潮流文化與人類學視角的藝術家。

甘蔗/生日派對114 cm × 195cm。圖片來源：統一集團提供

Rhys Brown（英國）

來自倫敦的里斯運用自創的「素拓印」（Vegan Gyotaku）技法，改寫日本魚拓傳統，以毛絨玩具作為創作主體，重新思考記憶與身份如何被壓縮、轉譯與再現。他的作品介於實驗與情感之間，詩意、細膩且富含文化意識，以柔軟的物件觸碰深層的個人與集體記憶。

里斯/一堆彩虹糖150 cm × 120cm。圖片來源：統一集團提供

杜信穎（台灣）

1995 年生，畢業於北藝大美術系。創作靈感源自安迪・沃荷的《瑪麗蓮夢露》，但將偶像神話反轉為生活荒謬喜劇。她筆下的「夢露」會發胖、失業，甚至被鸚鵡搶走內衣褲，以飽和色彩與鮮明敘事呈現生活中的不完美與無力感。她的作品提醒觀眾：荒誕也可以被理解，不完美也能被接住。

杜信穎/落入克莉絲蒂娜的 世界的胖夢露80 cm × 65cm。圖片來源：統一集團提供