一秒切換歐風建築與老屋！漫遊首爾三清洞、北村韓屋村浪漫街頭

相信許多人到韓國，一定會優先去首爾，首爾有很多好玩的景點和區域，如果說，梨泰院是首爾的小美國，那三清洞就是首爾的小歐洲，這裡有著與首爾其他區不同的氛圍，蜿蜒的小巷、紅磚的商店，到處可以看到咖啡廳與藝術畫廊，風景如畫，頗具異國情調。本期就跟FunTime小編一起去逛逛首爾三清洞和北村吧～去完三清洞之後，你可以參考首爾旅遊攻略，裡面整理了首爾景點、美食、交通、行程票券的超實用資訊，跟著小編一起做功課，讓你的首爾之旅更完美！

三清洞逛街地圖

三清洞、北村交通

地鐵

想到首爾三清洞或北村走走，最為推薦的方式是搭乘地鐵，請搭3號線到「安國站」1號出口就可以抵達囉～

公車

如果不想搭乘地鐵，還有公車可以選擇。建議搭乘綠色小巴鍾路11號至「正讀圖書館站」下車，或是綠色公車7025號至「安國站」下車。也可以考慮搭藍色公車171號、272號分別到「鍾路警察局站」、「仁寺洞站」下車就可以到囉～

三清洞、北村韓屋景點

北村韓屋八景

北村韓屋八景。圖／adobe stock

北村其實原本是清溪川與鍾路上方區域的地名，以鍾閣為界，往南就是南村，也就是現在的南山。在朝鮮時代，北村是王族或有權士大夫的上流住宅區，南村則是較低階層的住宅區，這裡的巷弄較為錯綜複雜，但也可以看到許多傳統韓屋，隨處都適合拍照，大家千萬不要錯過！

小編小提醒：目前韓屋村還是有居民居住，拍照時切勿喧嘩，打擾到居民囉！

交通：地鐵3號線「安國站」3號出口，步行約4分鐘

營業時間：24小時

三清洞壁畫街

三清洞壁畫街。圖／IG, dada543

壁畫街一路走下來有許多熟悉的韓劇場景，好比《鬼怪》、《又是吳海音》或《我們相愛吧》，都在這條街道上留下了印記。各式彩繪壁畫也成為了台灣人喜歡打卡的地點之一。

交通：地鐵3號線「安國站」1號出口，步行約10分鐘

營業時間：24小時

三清洞、北村韓屋購物

TAMBURINS

大家都知道Jennie代言的香水品牌TAMBURINS，是每個人來到首爾必訪的香氛店之一。旗艦店除了聖水洞以外，在三清洞也有一間唷！整棟總共有四層樓，最特別的就是四樓的藝術展示區，可以看到有隻可愛的大貓咪趴在落地窗旁～不僅能欣賞窗外美景，也能觀賞漂亮的蠟燭藝術品，順便再去一、二樓帶一支香水或護手霜回家，喜歡香氛的人可別錯過囉！

交通：搭地鐵至「安國站」，步行約8分鐘

營業時間：11:00-20:00

HOWUS

HOWUS。圖／ IG,_aa.wa___38

如果女生們想在穿搭上增添一點精緻感，那一定要來逛逛HOWUS！店裡的服飾以簡約、溫柔的小姐姐風格為主，不管是日常穿搭還是約會造型都能輕鬆駕馭。很多韓國、日本的女孩也會特地來這裡拍照打卡，店面的歐洲風裝潢更是美到不行，隨手一拍都是濾鏡感滿滿的美照。想要找到適合自己的質感穿搭，這裡絕對不會讓你失望！

交通：搭地鐵至「安國站」，步行約17分鐘

營業時間：12:00-20:00

三清洞、北村韓屋美食

三清洞麵疙瘩

三清洞麵疙瘩。圖／IG, cs42293

位於首爾的三清洞麵疙瘩，是三清洞代表性的餐廳之一，經常能看到門口排著長長的隊伍。店內的麵疙瘩Q彈嫩滑，使用鯷魚熬製湯頭，加入蛤蠣、鮮味十足，不愧是米其林必比登推薦的餐廳。

交通：地鐵3號線「景福宮站」1號出口，步行約25分鐘

營業時間：11:00-20:00

首爾第二紅豆粥

首爾第二紅豆粥。圖／IG, jeffllh

雖然自稱首爾第二家好吃紅豆粥，但大概沒有店敢跟它爭第一名。韓國的紅豆粥多半會加入藥材熬製，當中也會加入糯米，並且帶有些許鹹味，這家店的紅豆粥已經是當地的老字號了，綿密的口感，將藥材收入煮爛的紅豆中，甜中帶鹹，再撒上肉桂點綴，增加味道的層次，還有麻糬、黑豆、栗子等配料，冬天來上一碗十分幸福。

交通：地鐵3號線「安國站」1號出口，步行約20分鐘

營業時間：11:00-20:30

London Bagel Museum

London Bagel Museum。圖／IG,kuo__clara0209

這間超人氣的貝果店，近年來爆紅後成為觀光客必訪、必排隊的名店。一走進店裡，撲鼻而來的就是濃濃的烘焙香氣，配上英倫風的裝潢，瞬間像走進英國鄉村小店一樣溫馨療癒。櫃檯上整齊擺放著各式各樣的貝果，像是起司、蔥乳酪、火腿等經典口味，每一顆看起來都超欠吃！推薦可以再另外買一顆抹醬跟一份蘑菇濃湯搭配貝果一起吃，會吃出更不同的風味。想去的話建議可以提早過去排或是用線上APP抽號碼牌喔！

交通：搭地鐵至「安國站」，步行約5分鐘

營業時間：7:30-19:00

大瓦房醬蟹

大瓦房醬蟹。圖／IG,won750322

來到韓國必體驗的美食之一就是醬蟹了，這間大瓦房可是有經過米其林指南推薦過的，也是三清洞的熱門美食餐廳！店內有中英文菜單，所以非常外國人友善。一定要點的當然就是招牌醬蟹，一整隻經過醬油調味的醬蟹，有滿滿的蟹膏在上面，推薦可以挖一口蟹膏、蟹肉放在白飯上一起配著吃，真的有夠下飯，愛吃辣的也可以點一份辣醬蟹吃吃看喔！

交通：搭地鐵至「安國站」，步行約5分鐘

營業時間：11:30-15:00，17:30-21:00

