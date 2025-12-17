

冬遊澎湖 感受媽宮人文風情，推「媽宮城區文旅走讀」！

【旅遊經 洪書瑱報導】

澎湖冬季「遊」什麼旅遊樂趣？想在冬季感受澎湖的人文風情嗎？澎湖縣政府為邀您來感受，於11月1日至明(2026)年1月31日止，推出「2025冬遊澎湖消費券」方案，並規劃多項精彩活動。其中，包括澎湖縣府特別與澎湖縣旅遊解說協會攜手推出「媽宮城區文旅走讀」，帶領旅客深入媽宮城區巷弄，探索澎湖最具歷史與人文底蘊的地區，相關活動已開放預約報名，旅人不妨藉機走入時光，感受媽宮的歷史風華與文化魅力。

「媽宮」即今日的澎湖馬公，是澎湖最早開發的聚落與軍事重鎮。其發展可追溯至清領時期，當時因澎湖的戰略位置與商業貿易興盛，清廷於清法戰爭後興建媽宮城，作為軍事與行政中心，帶動了地方政經與人文聚落的蓬勃發展，形成昔日「一市七街」的繁華景象。

為讓旅客更深入認識媽宮聚落的歷史脈絡，澎湖縣政府與澎湖縣旅遊解說協會，推出限定「媽宮城區文旅走讀」活動。導覽時間為每週五、六、日及2026年元旦等，每日分為上午9時與下午2時兩場次，每場約3小時，限額30人。導覽路線涵蓋了──銅山館、中央老街、開台澎湖天后宮、洪根深美術館（總兵協鎮署）、順承門及篤行十村等經典景點，由專業導覽員帶領旅客循著歷史足跡，深入了解媽宮城區的發展故事。

相關活動限非澎湖籍旅客參加，即日起開放報名。相關資訊可至「澎湖Travel」官方網站查詢與報名，或洽詢澎湖縣旅遊解說協會（電話：06-9265242）。

此外，為推廣「媽宮城區文旅走讀」遊程，並協助業者深入了解媽宮人文聚落的發展起源，主辦單位將於 10月28日與29日在澎湖海洋地質公園中心舉辦「媽宮城區文旅走讀」說明會及「媽宮城區人文聚落發展起源」講座。屆時將由澎湖縣旅遊解說協會說明活動報名流程，並邀請文史專家王文良老師與蔡光庭老師 擔任講師，帶領與會者深入了解媽宮的歷史文化脈絡。另邀澎湖縣觀光業者與從業人員踴躍參加，共同推動澎湖冬季文化觀光。報名網址(https://forms.gle/84GLcyqQZHScob5n6)，或電洽澎湖縣旅遊解說協會（電話：06-9265242）查詢。

以上圖片：澎湖縣政府提供