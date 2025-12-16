2025國際金旅獎雙金肯定！晴日旅遊打造旅遊市場耀眼佳作

每年春天在櫻花相伴下，華麗的犬山祭慶典熱鬧登場，場面盛大。 圖：晴日旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一趟完美的旅遊行程，需要兼備什麼元素呢？餐食、住宿、特色景點與安排面面俱到，呈現與眾不同的點睛之作，才能獲得市場肯定！2025年，晴日旅遊以日本春櫻犬山祭、越南峴港奢旅兩大產品榮獲「國際金旅獎」雙金肯定；另外還以日本東北藏王樹冰雪怪車、雲南茶馬古道拿下「品保優旅選」認證，展現晴日旅遊品牌在旅遊設計上的創新力與魅力。

▲名花之里彩燈秀，規模盛大讓人嘆為觀止。 圖：shutterstock／來源

▲京都人的祕密花園－京都原谷苑，賞櫻世外桃源。 圖：晴日旅遊／提供

▲年度限定的犬山祭，入夜後點燈的景象也相當夢幻。 圖：shutterstock／來源

國際金旅獎：春櫻犬山祭．奢華英迪格．京都原谷苑．伊勢慢美學6日

行程以日本春櫻為主題，結合犬山祭的傳統文化與京都原谷苑的櫻花秘境，讓旅人能在櫻花盛開的季節，感受日本最純粹的花見氛圍，行程中也特別安排入住奢華英迪格酒店，同時享受現代設計與在地文化的融合。

除了欣賞華麗的車山遊行，另一特色乃安排欣賞犬山夜祭，入夜後365盞燈籠猶如施展魔法般接續亮起，呈現出華麗犬山夜祭，在櫻花盛開的城下町中巡遊，景色如浮世繪般絢爛，讓人印象深刻。此外，也走訪心靈聖地伊勢神宮、名花之里賞夜櫻與夢幻彩燈，體驗「慢美學」與「科技」結合的生活哲學，讓旅程不只是觀光，更是一場身心沉澱。這款產品以「文化＋美學＋奢華住宿」的三重奏，成功打動評審與市場，成為金旅獎的耀眼之作。

▲峴港洲際半島酒店被封為是亞洲最美飯店，曾連續三屆蟬聯「世界頂級豪華度假村金獎」。 圖：晴日旅遊／提供

▲會安古鎮除了是歷史城鎮，更兼具中日歐洲文化色彩，日夜皆美。 圖：shutterstock／來源

國際金旅獎：潮中越．慢遊會安古鎮．奢旅峴港洲際．星廚美味饗宴5日

另一款獲獎產品則帶領旅人走進越南的文化與美食世界，會安古鎮以燈籠與古街聞名，旅人能在慢遊中感受東方古城的浪漫氛圍。

行程安排入住峴港洲際半島酒店，在全球知名奢華度假村中，漫遊私人海灘與頂級設施。更令人期待的還有「星廚美味饗宴」，由國際級主廚設計的餐食，在旅途中品味世界級料理。這款產品以「文化深度＋奢華住宿＋美食饗宴」三大亮點，成為金旅獎的另一顆閃耀之星。

▲冬季限定美景藏王樹冰，以樹冰纜車搭配地上雪怪車，近距離感受雪怪美景。 圖：晴日旅遊／提供

品保優旅選：東北冬夢幻．樹冰雪怪車．藏王雪纜車．銀山潑墨畫5日

除了金旅獎雙金肯定，晴日旅遊也榮獲「品保優旅選」雙優殊榮，展現產品多元化的設計力。冬季限定的日本藏王樹冰奇景是近年來最夯目的地之一，行程規劃以日本東北冬季為舞台，從天上到地面，全面感受雪怪魅力！

藏王連峰在山形縣的樹冰較為圓潤，稱為女性樹冰；而宮城縣的樹冰較為粗曠，稱為男性樹冰。晴日旅遊安排兩種不同樹冰，讓旅客享受高空纜車+樹冰雪怪車，體驗雪怪近在眼前的滋味，過癮至極。

除了雙享樹冰，行程也安排走訪銀山溫泉，古老木造旅館在雪景中宛如潑墨畫，猶如置身宮崎駿大師的動畫夢中，留下冬季最浪漫的回憶。其他美景搭配最上川雪見舟，體驗寂靜的山水潑墨畫之景。

▲雲南普洱市秘境—景邁山茶山。 圖：晴日旅遊／提供

品保優旅選：雲南茶馬古道．探味普洱茶韻．行走茶山記憶10日

另一款優旅選產品則帶領旅人走進中國雲南，探索茶馬古道的歷史與文化，細細品味茶鄉的五感療癒。從普洱茶山深入景邁山、老班章、賀開千年古茶園，壓製專屬茶餅，感受茶香撲鼻的美好時光。一趟結合文化探索與味覺體驗的深度旅程，讓旅人能在茶香中留下獨特的記憶。

獨特之作 市場肯定

晴日旅遊以「金旅獎雙金＋品保優旅選」的榮耀，展現品牌在旅遊市場的領導地位。無論是春櫻犬山祭的文化美學，潮中越的奢華饗宴，東北冬夢幻的自然奇景，或是雲南茶馬古道的文化探索，晴日旅遊都以獨特的產品設計，滿足旅人對美好生活的追求。不僅是一次榮耀的肯定，更是晴日旅遊對市場的承諾：持續打造更多兼具文化深度、自然美景與奢華享受的旅程，讓每位旅人都能在旅途中，留下屬於自己的幸福足跡。

